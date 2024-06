Lofoten Stage Run består av to forskjellige distanser; 170km Expedition Run og 120km Adventure Run, hvor dagsetappene på den lengste distansen går fra 34-57km og 21-39km på den korteste. Løypa tar utgangspunkt i Lofoten Ultra-Trail 100Miles med litt tilpasning for å komme til overnattingene underveis.



Johan Cajdert fra Sverige. (Foto: Ian Corless)

Løpet byr på en opplevelse av Lofoten til fots fra øst til vest. Spektakulære fjell og rygger, majestetiske fjorder, kritthvite strender, fiskevær og rorbuer, yttersida og innersida under midnattssola. Hele opplevelsen strekker seg over 6 dager og 5 overnattinger på unike, komfortable og historiske steder fra vest til øst; Reine Rorbuer, Nusfjord Arctic Resort, Lofoten Rorbuutleie, Brustranda Fjordcamping og til slutt Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det tilbys full support, som inkluderer komfortabel overnatting, gode måltider og bagasjetransport mellom overnattingsstedene. Lofoten Stage Run er perfekt for de som ønsker å løpe gjennom Lofoten, men ikke ønsker å gjøre det i ett strekk, sier løpsleder Kristian Nashoug.





Natur i fokus. (Foto: Ian Corless)



130 km Adventure run ble vunnet av Tzvetie Erohina fra Storbritannia på tiden 23:10:53 på damesiden og på herresiden Graeme Murdoch fra Storbritannia på tiden 23:29:57.

170 Expedition Run ble vunnet av de svenske tvillingene Sanna og Lina El Kott Helander på tiden 21:40:47 og på herresiden av svensken Johan Cajdert på tiden 22:47:47. Johan uttalte «dette var en uforglemmelig og fantastisk opplevelse og jeg er så takknemlig for at jeg fikk delta på den første utgaven av Lofoten Stage Run. Crewet gjorde en strålende jobb og vi har virkelig blitt en sammensveiset gjeng i løpet av disse dagene. Et minne for livet!»





Søskenparet Lina og Sanna El Kott Helander (912) fra Sverige. (Foto: Ian Corless)

Lofoten Ultra-Trail gikk av stabelen fredag og lørdag med distansene100 Miles, 50 Miles, 48 km, 24 km og 12 km. I tillegg var det stafetter for 50 og 100 miles med 10 etapper. 100 Miles løypa starter innerst i Kjerkfjorden hvor løperne må tas inn med båt fra Reine før de kan starte den spektakulære ferden mot målgangen i Svolvær. Løypa er variert og man kan oppleve fjell, fjorder, rygger, strender, kyststier, fiskevær, bruer og gamle vikingstier. Deler av løypa er rimelig teknisk og man kan få testet høydeskrekken på noen luftige partier, forteller løpsleder Nashoug. De kortere distansene kobler seg på 100 Miles løypa mot Svolvær på forskjellige steder underveis mot Svolvær.



(Foto: Ian Corless)

Over 100 frivillige har bidratt til at dette ble en eventyrhelg for både utøvere og de som har fulgt med på løpet. Det har vært overveldende tilbakemeldinger etter helgas løp. Foruten om godt vær har mange sagt at logistikken, matstasjonene og de frivilliges fantastiske innsats har virkelig gjorde opplevelsen ekstraordinær, forteller Nashoug.

Stemningen i målområdet var meget god blant løperne som hadde vært så heldig å få løpe gjennom Lofoten i et fantastisk vær.

Vinnertider:

Lofoten Ultra-Trail 100 Miles Individual men – Gøran Rasmussen-Åland på tiden 24:18:51

Lofoten Ultra-Trail 100 Miles Individual women – Aniek Lith på tiden 26:54:53

Lofoten Ultra-Trail 100 Miles relay – på tiden 18:52:07

Lofoten Ultra-Trail 50 Miles relay –

Lofoten Ultra-Trail 50 Miles men – Arthur Kazmers på tiden 10:46:46

Lofoten Ultra-Trail 50 Miles women – Miriann Andersen på tiden 14:05:23

Lofoten Ultra-Trail 48 km men – David Sundström på tiden: 5:40:24

Lofoten Ultra-Trail 48 km women – Martina Valmassoi på tiden 5:45:48

Lofoten Ultra-Trail 24km - men – Iver Holen på tiden 2:27:56

Lofoten Ultra-Trail 24km - women – Laura Frankhauser på tiden 3:26:36

Lofoten Ultra-Trail 24km - men – Remi Hanssen på tiden 1:04:35

Lofoten Ultra-Trail 24km - women – Marie Skjeseth på tiden 1:23:06

Her finner du hele resultatlisten





Sarah Munday på Stage Run (Foto: Ian Corless)



Tre løp, tre sesonger

The Arctic Triple består totalt av tre ulike løp som går i uke 11, 22 og 33. Alle løpene består av flere forskjellige distanser å velge i.

Uke 11: Lofoten Skimo

Uke 22: Lofoten Ultra-Trail

Uke 33: Lofoten Triathlon



Foto: Ian Corless