Det er 37. gang at dette løpet arrangeres, et løp som startet opp som en vill ide i en kompisgjeng. Nå er det flere hundre deltagere som hvert år tar seg over alle fjellene som inngår i Styrkeprøven Rett Vest.

Da dette ekstreme løpet startet opp var det på rundt 45 kilometer over 3200 høydemeter over 8 fjelltopper på Bergenshalvøyen, men i jubileumsåret 2023 innførte man noen ekstra fjell og en alternativ ekstremdistanse på 60 kilometer og over 4000 høydemeter. Siden da har denne ekstremdistansen vært et fast tilbud til deltagerne, og slik blir det i år også

Pr. onsdag 27. august er det 225 påmeldte på 45-kilometerløypen, og 57 påmeldte på den lengste.

I fjor var det 216 fullførende deltakere fordelt over de to distansene. Men det er ikke sikkert det blir flere i år, det er ikke alle som klarer å fullføre.

Tidligere Kondis-reportasjer fra Styrkeprøven Rett Vest: