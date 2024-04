OK Moss tradisjonelle o-løp, Lørdagskjappen ble i dag arrangert fra Storebaug utenfor Moss. Løypene var lagt ut på Årvolltangen, en smal odde ut i Vannsjø, et terreng med mange små koller og skrenter. Terrenget bød på mange utfordringer og var o-tekniske krevende, her måtte en følge med, så en ikke havnet i feil søkk eller på feil side av en kolle.

Damenes eliteklasse ble vunnet av Helena Karlsson, Nydalens SK,som brukte 39.16 min på den 4,8 km lange løypen. Hun var da 21 sek foran Ane Dyrkorn, NTNUI.

Herrenes eliteklasse var delt i to pga mange påmeldte løpere, inndelingen her gikk på klubb. I elite 1 ble det svensk seier i dobbelt forstand med Emil Svensk, Store Tuna på topp med tiden 40.57 min på den 6,3 km lange løypen. Her fulgte Magne Dæhli, Halden SK på 2. plass 36 sek bak. Elite-2 ble vunnet av landslagstrener og veteranen Anders Nordberg fra Nydalen, som brukte 39.39 min på sin 6 km lange løype. Her fulgte Gaute Steiwer, Fredrikstad SK, nærmest 311 sek etter.

Resultater

D 21-E, 4 820 m:

1) Helena Karlsson, Nydalens SK, 39.16,

2) Ane Dyrkorn, NTNUI, 39.37,

3) Synnøve Palmqvist, Vegårshei IL, 40.05,

4) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 40.41,

5) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 41.29,

6) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 41.55.

H 21-E1, 6 330 m:

1) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 40.57,

2) Magne Dæhli, Halden SK, 41.33,

3) Eirik Langedal Breivik, NTNUI, 43.10,

4) Mats Eidsmo, NTNUI, 43.40,

5) Hans Petter Mathisen, Tyrving IL, 43.49,

6) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 44.22.

H 21-E2, 6 040 m:

1) Anders Nordberg, Nydalens SK, 39.39,

2) Gaute Steiwer, Fredrikstad SK, 39.50,

3) Sindre Østgulen Deisz, Nydalens SK, 40.38,

4) Vegard Jarvis Westergård, Oppsal Orientering, 41.36,

5) Alan Cherry, Nydalens SK, 43.07,

6) Oskar Leinonen, Nydalens SK, 43.23.



D 17-18E, 3 270 m:

1) Minna Sofie Wingstedt, Halden SK, 31.25,

2) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 32.41,

3) Anna Øvrebø Myrvold, Heming Orientering, 33.17,

4) Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 33.58,

5) Jenny Danevad, Fredrikstad SK, 34.57,

6) Emma Aune Jakobsen, OK Moss, 35.53.

D 19-20E, 3 230 m:

1) Erika Lind-Larsen, OK Moss, 34.00,

2) Marie Scheele, Nydalens SK, 34.37,

3) Anja Hole, Halden SK, 38.38,

4) Mina Akiko Johnsen, Sturla, IF, 40.44.



H 17-18E, 4 120 m:

1) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 31.53,

2) Christoffer Ånensen, Oppsal Orientering, 34.14,

3) Fredrik Fet Andersen, Sturla, IF, 35.57,

4) Peter Telle-Hansen, Tyrving IL, 36.18,

5) Johan Haugstvedt, OK Moss, 38.19,

6) Marius Juell Larsen, Tyrving IL, 39.04.

H 19-20E, 4 330 m:

1) Mikael Birkelund, Asker Skiklubb, 33.55,

2) Henrik Julian Fontes Aarbu, Halden SK, 40.57,

3) Arne Bergan, Kongsberg OL, 41.30,

4) Andreas Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 44.02,

5) Martin Størmer-Antonsen, Nydalens SK, 47.02,

6) Sigurd Rødnes, Oppsal Orientering, 47.07.