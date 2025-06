Hamar OK og Løten OL arrangerte i helgen Pinseløpene på Hedmarken fra Budor. Løypene gikk i fjellterreng, skråli og til dels bløte og diffuse myrer. Området er mye brukt til forskjellig aktiviteter hele året. Mange har nok gått her på ski over Svaen til Målia på vinteren. På Svaen er det satt opp flere gapahuker og benker som ligger langs merkede tur- og sykkelstier.

Samlingsplass var på setervollen på Budor. Kartet, Budor-Gråberget, ble utgitt i 2015 og revidert i 2024. A4- og A3 format. Målestokk 1:10 000 og 1:7500 med ekvidistanse 5m.

Terrenget bestod av myrlendt skråli skogsterreng med mange diffuse partier. Det var diffus overgang fra myr til hardbakke. Nærmest arena bar terrenget preg av alpinbakker og setervoll. De lange løypene krysset en bekkedal og kom i kontakt med områder med varierende detaljrikhet, bl.a. en del spennende morenerygger. Alle løyper passerte helt på tampen et lavt strømgjerde hvor strømmen var slått av, men deltakerne ble bedt om å være forsiktig med gjerdet ved passering.

Willy Grønstad på gamle trakter.

De lengste løypene mandag passerte Furua og Bårdseterløypa mot Hestfjellet, Gråberget og til slutt over Svaen og ned mot Budor. Været var på arrangørens side, lettskyet og sola tittet også fram. Mot slutten av arrangementet gikk det noen regnskurer sør for Budor. Det var løpstilbud og klasseinndeling fra Småtroll for de minste til aldersklasser opp til de over 80 år.

I yngste juniorklasse for damer hadde Izabella Ljungberg, OK Tyr som ble nr. 4 på SM mellom (Svensk Mesterskap) i mai, tatt turen til Budor. På Løvspretten vant hun D17-18 med nesten 11 minutter.

Izabella Ljungberg fra OK Tyr vant D17-18 med nesten 11 min. Martin Ljungberg (t h).

Sofie Johansson, Vang OL inn til 2 plass i D21.

D 21:

Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Emma Johansson Emblem IL 1:19:35 8:06 2 Sofie Johansson Vang OL 1:27:02 +7:27 8:52 3 Synne Strand Nydalens SK 1:31:18 +11:43 9:18

Thomas Natvig Årstad (th) som vant H21 og en skøyeraktig Asgeir Bakken Rognstad ble nr 2. H 21:

Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Thomas Natvig Årstad Halden SK 1:04:30 5:55 2 Asgeir Bakken Rognstad Emblem IL 1:11:08 +6:38 6:31 3 Eskil Frøisland NTNUI 1:11:48 +7:18 6:35 4 Even Lindaas Elverum OK 1:17:21 +12:51 7:06 5 Sander Tonjer Fingarsen NTNUI 1:19:46 +15:16 7:19 6 Jonas Alstad Frol IL 1:24:21 +19:51 7:44

Alle resultater, kart og Løyper i Livelox

Stine Olsen Kirkevik vant D45.