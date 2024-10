Løpet er et samarbeid mellom Rjukan IL – Friidrett & Triathlon og Gaustablikk Fjellresort. Det byr på naturskjønne omgivelser og et høyt sportslig nivå. Med en rekordpåmelding på 200 utøvere, doblet arrangørene antallet fra året før. Løypa, som går på grus og har start og målgang ved Gausta Fjellresort, samlet både erfarne konkurranseløpere og mosjonister i alle aldre.



Gausta Challenge samlet mange til løp. (Foto: Rjukan Friidrett & Triathlon/Ole-Kristian Samuelsen)

Løyperekord til Jens Kristian Samuelsen

I herreklassen leverte Jens Kristian Samuelsen fra Rjukan IL et knallsterkt løp. Samuelsen, som konkurrerte i klassen M18-19, satte ny løyperekord med tiden 20.50 og sikret seg en pengepremie på 1500 kroner. Han fullførte løpet halvannet minutt raskere enn den tidligere rekorden.

- Veldig morsomt arrangement, skrev han på Strava etter løpet.

Andreplassen gikk til Andreas Johansson fra Halden SK, som løp inn på 23.09 i klassen M45-49. Tredjeplassen gikk til Ole Riiber fra Røa IL, som fullførte på 24.05 i samme klasse som Samuelsen. Riiber beskrev løypa som «drithard», og roste det høye nivået i løpet.



Vinneren av herreklassen, Jens Kristian Samuelsen. (Foto: Rjukan Friidrett & Triathlon/Ole-Kristian Samuelsen)



Topp 15 menn

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 110 Jens Kristian Samuelsen Rjukan Idrettslag / Rjukan Friid... M18-19 20:50 2 147 Andreas Johansson Halden SK M45-49 23:09 3 105 Ole Riiber Røa Il M18-19 24:05 3 133 Håkon Skarateppen Ulvø Runners M16-17 24:37 5 140 Christian Bredesen Snøgg Friidrett M18-19 24:54 6 114 Simen Hotvedt Oslo M23-34 24:54 7 149 Joel Bronebakk Johansson Halden SK M14-15 25:18 8 129 Kjetil Fusche Tønsberg M23-34 25:22 9 112 Henrik Lindland Trondheim M23-34 25:25 10 160 Martinus Sømme Tønsbergs Turn Hurtigløp M16-17 25:49 11 128 Torbjørn Herder Kaggerud Ineos M40-44 26:08 12 106 Lars Erik Koren Manglerud Mil og Motvind M23-34 27:05 13 119 Daniel Grøndahl Tinn Brannvesen M35-39 27:06 14 124 Rune Hagaeie Rjukan Idrettslag M50-54 27:15 15 261 Heming Solberg Andersen Rjukan M23-34 27:24



Ung vinner også i kvinneklassen

I kvinneklassen var det 14 år gamle Kaja Holte Fjeldstad fra Urædd Friidrett som stakk av med seieren. Hun imponerte stort med tiden 24.09. Fjeldstad vant overlegent, hele to og et halvt minutt foran nærmeste konkurrent, Ingrid Bronebakk fra Halden SK, som løp inn på 26.45 i klasse K45-49. Tredjeplassen gikk til Solfrid B. Malme fra Nittedal IL, som fullførte på 26.52 i K40-44.





Starten går og Kaja Holte Fjeldstad, nærmest kamera, starter ferden mot sin seier. (Foto: Rjukan Friidrett & Triathlon/Ole-Kristian Samuelsen)



Topp 15 kvinner

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 125 Kaja Holte Fjeldstad Urædd Friidrett K14-15 24:09 2 148 Ingrid Bronebakk Halden SK K45-49 26:45 3 145 Solfrid B Malme Nittedal IL K40-44 26:52 4 126 Sarah Marie Samuelsen Rjukan Idrettslag / Rjukan Friid... K23-34 27:34 5 283 Sara Kristine Hverven Oslo K23-34 29:42 6 143 Marte K. Johansen Rjukan Idrettslag K23-34 29:56 7 262 Josefine Sømme Tønsbergs Turn Hurtigløp K14-15 30:43 8 254 Line Ryggetangen Team Fredrik K23-34 30:57 9 264 Silje Sveberg Koll, IL K50-54 31:55 10 127 Celine Abrahamsen Herkules Ski/Team Grenland Ski K14-15 32:19 11 289 Nelly Halland Larvik K14-15 32:32 12 280 Ingebjørg Kili IL Rein K14-15 32:42 13 260 Ana Zagar Nes Larvik Orienteringsklubb K12-13 32:44 14 229 Ylva Grønn Reiso Tinn IL K14-15 32:51 15 327 Lilje Mølmen-Nertun Dikemark IF K12-13 33:23



Kaja Holte Fjeldstad og Jens Kristian Samuelsen tok hver sin seier på imponerende vis. (Foto: Rjukan Friidrett & Triathlon/Ole-Kristian Samuelsen)



Et løp for alle

49 kvinner og 107 menn startet løpet i dag. Her fantes både unge og eldre, raske og mindre raske. Gausta Challenge er et løp for alle, uansett form eller motivasjon, og gir deltakerne en fin anledning til å utfordre seg selv i spektakulære omgivelser ved foten av Gaustatoppen.





Ut fra start. (Foto: Rjukan Friidrett & Triathlon/Ole-Kristian Samuelsen)





Se alle resultater her