Sjette og siste løp i Lommedalen Løpskarusell kunne ikke hatt bedre rammer - skyfritt, vindstille, litt bløtt, nyblanda saft og god stemning.

Til sammen 29 deltakere stilte til start som gikk fra Anna Krefting skole. Alle kom vel i mål. Raskest var Bastian Bie på 26:07 etter å ha ledet hele veien, etterfulgt av de andre med behagelige avstander for arrangørens énmanns tidtakerapparat. Gerd Torill Kupen var raskeste kvinne på 35:36.

Arrangementskomiteen i "Aktiv i Lommedalen" takker så mye for all deltakelse og entusiasme i år. Noen har vært med på alle løpene, andre har dukket opp med ujevne mellomrom. Totalt har det vært nærmere 400 startende på alle løpene i år, noe som er soleklar ny rekord.

Resultater Lommedalen Løpskarusell 18. september 2024



Gunnar Fimland etterfulgt av Edward Jones.

Elise Ramstad (131) og Joakim Ramstad (192)

Lommedalen Rundt 26. oktober

Arrangøren håper så mange som mulig blir med på Lommedalen Rundt som går lørdag 26. oktober. Her kan man velge mellom 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 runder av 19 km - alt etter det som passer deg! Nytt av året er også at det er åpnet opp for 100 miles (160 km) som starter fredagen (dagen før).

For barna arrangeres 3 km lange Lommedalen Inn med start og mål på Bærum Golfklubb.

Påmelding og info er her.

Nettside Lommedalen Rundt