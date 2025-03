World Athletics Road Running Championships - VM i gateløp - blir igjen arrangert i København 19.-20. september i 2026, tolv år etter det første åpne mesterskapet i 2014. Hele 65 000 får sjansen til å løpe i hælene på verdenseliten på de tre VM-distansene, halvmaraton, 5 km og 1 mile. Nå har du altså sjansen til å delta i det største løpet noen sinne på dansk jord.

Fra torsdag 6. mars kl. 11.00 til og med torsdag 20. mars kl. 23.59 må du registrere dig i lotteriet for å ha sjansen til å sikre deg et startnummer på halvmaraton.

PÅMELDING TIL LOTTERIET

Løypa med start- og målområde er den samme som ble benyttet under CPH Half i 2024 som i følge arrangøren fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

Løypekart halvmaraton. (Foto: arrangøren)

Første gang i Danmark

Selv om det har vært praktisert ved store, internasjonale løp i mange år, f.eks. i London og Berlin, er det første gang man benytter et startnummerlotteri i Danmark. Det skyldes den store etterspørsel, i følge arrangøren, Sparta Atheltik:

- Vi så senest ved salget av Copenhagen Half Marathon i år at etterspørslen var så stor at systemet hadde problemer med å takle det. Løpet ble utsolgt på 2,5 timer, mens mange fortsatt stod i kø. Den prosessen var frustrerende for både oss og løperne, så derfor lanserer vi lotteriet. Det er en måte, hvor vi sikrer alle en fair og lik mulighet, og alle interesserte får god tid til å registere seg når det passer dem. Sjansene er nemlig like store uansett når i lotteriperioden fra 6.-20. mars man skriver sig opp, sier adm. direktør, Dorte Vibjerg.

Fakta om VM 2026:

Mesterskapet finner sted 19.-20. september 2026 i København.

Verdensmestrene kåres på distansene: Halvmaraton, 5 km og 1 mile (1,609 km)

VM’s offisielle navn er: World Athletics Road Running Championships Copenhagen 26

Verdenseliten deltar – og de tre distansene er også åpne for alle

VM på 5 km og 1 mile finner sted lørdag 19. september 2026

VM i halvmaraton finner sted søndag 20. september 2026

Halvmaraton-distansen legges ut for til salg via et lotteri 6.-20. mars 2025.

5 km og 1 mile legges ut til åpent salg fra 23. april 2025.

Kapasiteten er: 10 000 løpere på 1 mile, 20 000 på 5 km og 35 000 på halvmaraton.

Da VM halvmaraton gikk i København i 2014 var også Karoline Bjerkeli Grøvdal i første rekke i elitefeltet. (Foto: arrangøren))

