- Jeg gjør et skikkelig dårlig taktisk løp. Det ble riktignok pers med et lite sekund, men jeg har en langt bedre tid inne, oppsummerer Ull/Kisa-gutten. Lukas prøvde å holde rygge til den svenske bronsevinneren Sebastian Lørstad som rykket tidlig.

- Jeg klarte ikke hans tempo og ble liggende alene altfor lenge foran den store gruppen. Hadde jeg valgt å holde meg i hovedfeltet hele veien kunne dette blitt en lagt bedre tid, og kanskje også en fjerdeplass. Bronsen gikk på 8.11, så det ville vel blitt vel hardt, understreker Lukas.

Han satte sin pers tidlig i mai.

- Jeg er i langt bedre form nå. Derfor var ikke dette hverken en tid eller plassering jeg er veldig fornøyd med, oppsummerer han.

Lukas hadde 8.46 som pers i fjor.

- I dag burde jeg vært like under 8.15. Da ville jeg vært fornøyd, sier Lukas som innrømmer at han hadde et lite medaljehåp før start.



Philip Gulbrandsen valgte en annen taktikk

Klubbkameraten Philip Gulbrandsen (17) valgte motsatt taktikk av Lukas.



- Jeg åpnet kanskje litt for rolig. Mot slutten plukket jeg flere, sier Philip som perset på 8.23.42.

- Jeg har bare løpt 3000 meter to ganger. Begge ganger på nesten samme tid. Jeg er litt urutinert med så lange løp. Derfor valgte jeg å safe for ikke å gå på en sprekk, sier Philip som egentlig er best på 1500 meter.

Han var ranket rundt nummer femten før start.

- Derfor var dette bra, men med et litt heldigere løpsopplegg kunne det nok gått noen sekunder raskere, avslutter han.



Plass Nasjon Navn Tid 1 SRB Aldin ĆATOVIĆ 8:07.03 2 ITA Vittore Simone BORROMINI 8:09.01 3 SWE Sebastian LÖRSTAD 8:11.71 4 IRL Noah HARRIS 8:18.12 5 NOR Lukas BUNCIC 8:20.95 6 BEL Willem RENDERS 8:22.79 7 CZE Filip TOUL 8:23.05 8 FRA Romain BESNARD 8:23.31 9 NOR Philip STORM REGBO GULBRANDSEN 8:23.42 10 GER Benjamin KLONOWSKI 8:26.57 11 IRL Cillian GLEESON 8:26.72 12 ESP Xavi CABANILLES 8:29.16 13 SWE Wilmer GRAHN 8:32.53 14 ITA Marco COPPOLA 8:34.05 15 FRA Ewen GUERIN 8:35.83 16 FIN Aleksi AHLFORS 8:36.63 17 GER Paul KLOSE 8:37.64 18 GBR Oliver MACDONALD 8:37.92 19 TUR Furkan KANLI 8:44.23 20 HUN Bertold KALÁSZ 8:44.96 21 DEN Sebastian SMED GRØNKJÆR 8:51.26 22 GBR Liam CONWAY 9:21.76