Helgen startet fredag ettermiddag med et uformelt shake-out run der deltakerne fikk en smakebit på både første og siste del av løypene i kveldssola over fjellet. Etterpå samlet vi oss på Norefjell Ski & Spa for en inspirerende presentasjon av Sylvia Nordskars reise fra mosjonist til eliteutøver, etterfulgt av race briefing og god stemning før løpsdagen.

Lørdag morgen var det klart for tre distanser, 12 km, 21 km og 42 km, i spektakulært terreng. I tillegg ble det arrangert et barneløp rundt vannet ved målområdet, der heiagjengen, maskoten og små bein skapte ekte løpeglede i to runder med jubel og klapp.



Stor suksess med barneløp og felles oppvarming med maskotten Nore. (Foto: Léo Roussel)

Forholdene kunne ikke vært bedre. Sol, tørre stier og fjellutsikt så langt øyet rakk, men med sommervarmen ble det også hett. Mange løpere benyttet seg av de friske fjellelvene for å kjøle seg ned, noen ved å dyppe caps, andre hele hodet. Flere fikk til og med øye på en villreinsflokk som beitet rolig i fjellsiden.



Funksjonærer på Høgevarde drikkestasjon heller vann over hodet for å kjøle ned løperne. (Foto: Léo Roussel)



Høgevarde-hytta holdt åpent for både turgåere og publikum, og serverte ferske vafler til heiegjenger som tok turen til toppen.



Totalt 820 løpere krysset målstreken og ble møtt av nystekte sveler, vannmelon og sosial stemning i målområdet. Kvelden ble avsluttet med afterrun og premieutdeling på Norefjell Ski & Spa, en perfekt avslutning på en helg som for mange allerede er merket av i kalenderen for neste år.



God stemning i mål med mange deltakere som gjennomførte sitt livs første fjelløp. (Foto: Norefjell Ski & Spa)

42K og 21K løperne på vei opp til høyeste punkt, Høgevarde 1459moh. (Foto: Léo Roussel)

Nydelige omgivelser. (Foto: Léo Roussel)



Resultater 42 km

Topp 25 menn

Plass Navn Klubb Tid 1 Halvor Reiten Nord-Heggdal Velforening 03.28.59 2 Didrik Smith Fossum IF / Frogner Runners 03.33.47 3 Sindre Rønning Team RUVI / Sparebankstiftelsen DNB 03.34.51 4 Martin Hallberg Fossum IF / Dr.techn. Olav Olsen BIL 03.45.45 5 Kristian Aalerud - 03.51.44 6 Øyvind Larsen KL Running 03.52.37 7 Sander Deilkås Team Dæhlie 03.54.29 8 Borger Christopher Melsom - 04.09.31 9 Simen Solberg Lier Regnskap AS 04.12.37 10 Stian Birkestrand Dragefjellet Løpeklubb 04.16.35 11 Espen Myklebust Bamford1869 Nærsnes Løpeklubb 04.21.43 12 Sebastian Marker - 04.23.30 13 Steinar Frykberg IF Sturla 04.25.38 14 Haakon Utby Höegh Varde 04.26.26 15 Sverre Huber Kaas Slevik IL / Team RUVI 04.29.23 16 Tron Witt - 04.31.58 17 Joakim Reinertsen Freakonomics 04.35.00 18 Vetle Birkeland Huglen Torshov Trim 04.35.17 19 Johan Lid Nordby - 04.35.41 20 Øystein Bakkåker Slettemeås Skarphedin IL (bruk I.L. Skarphedin) 04.36.08 21 Andres Spicher Idrettslaget I Bondeungdomslaget I Tromsø 04.37.00 22 Martin Høgstad Thomassen BDO 04.37.40 23 Rolv Eriksrud - 04.38.00 24 Øystein Blåka Sandvik PwC BIL 04.38.02 25 Anders Ruud Fosnæs - 04.41.25



Topp 25 kvinner

Plass Navn Klubb Tid 1 Kristiane Width - 04.11.51 2 Sara-Rebekka Færø Linde Varegg Fleridrett 04.15.38 3 Ida Flaatten Sportsklubben Vidar 04.20.41 4 Sofia Marie Lindberg - 04.23.04 5 Anniken Amos Ruud - 04.27.20 6 Oda Lauksund Engamo - 04.27.43 7 Antonia Ramböl Bryntesson Norconsult BIL 04.33.55 8 Tuva Greaker - 04.37.14 9 Anna Sofie Førre - 04.44.26 10 Elizabeth Bjelke Stein KL Running 04.44.41 11 Maria Bipøp Bang Jensen KL Running 04.45.48 12 Hana Vargas Diaz - 04.48.13 13 Kjersti Pleym Bouvet 04.50.11 14 Aud Frogner Skår Mandagsklubben 04.59.21 15 Brit Schei - 04.59.45 16 Caroline Kjær - 05.00.15 17 Marie Eliassen Mandagsklubben / Sweco BIL Oslo 05.01.03 18 Line Eskerud Elvsveen Bouvet 05.08.21 19 Caroline Viola Mc Parland - 05.18.42 20 Christina Søhus Elnæs - 05.19.48 21 Benedicte Hagen Venås Jotunmafiaen 05.19.50 22 Anne Wåsjö Hals - 05.21.34 23 Amalie Olsen - 05.23.28 24 Christine Björk - 05.24.44 25 Floriane Marie Paule Coudun - 05.26.20

