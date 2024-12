Det er Bedriftsidretten i Telemark som arrangerer det magiske kveldsløpet på Geiteryggen det alle fltplassen fasiliteter tas i bruk. I tillegg til en tusentalls hodelykter lyses løypa opp av fakler i skogens mørke og fargerike spotter på rullebanen.

Løperne har tilgang til en Boing 737 til oppbevaring av klær og utstyr i hattehyllene og for å sette seg ned for litt varme. (Foto: Arrangøren)

Det hele startet i 2021 med ca. 500 påmeldte og fortsatte med rundt 670 i 2022. I fjor var det over 900 påmeldte og nesten 800 som fullførte. Til den fjerde utgaven hadde arrangørene tatt sats og høynet til 1300 påmeldte, men ved hjelp av endringer med trasé og logistikk kunne dette økes ytterligere til 1600. 20 km som stod på programmet de tre første årene var kuttet ut i år, og de påmeldte var nesten matematisk fordelt mellom de to distansene 5 og 10 km.

674 av de 800 påmeldte stilte til start på 5 km kl 18, og med tre unntak kom alle til mål. 675 løpere la avgårde på 10 km kvarteret senere der 663 ble registert på resultatliste. Dermed kunne Geiteryggen-løpet anno 2024 notere en solid vekst for for tredje året på rad med sitt hopp fra 778 til 1334 fullførende, dvs. en økning over 70 %!

Begge fellestartene hadde over 650 deltakere tirsag. (Foto: Arrangøren)

Forhåndsomtale på kondis.no: Rekordstor påmelding til Geiteryggen-løpet

NB! Reportasjen oppdateres med flere bilder fra arrangøren!

10 km kvinner - 10 beste:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Marcus Gill Heistad Løpeklubb M25-34 0:35:59 2 Svein Halvor Dahl Bø I Telemark M35-39 0:36:19 3 Magnus Therkelsen Heistad Løpeklubb M25-34 0:36:45 4 Sebastian Numme Solberg Bil M20-24 0:37:14 5 Thomas Skinnemoen MM / Lekekameratene M35-39 0:37:30 6 Jan Fredrik Andersen Tpil M35-39 0:37:49 7 Truls Ditlefsen Skagerak BIL M35-39 0:38:02 8 Irvin Kilde Gjerpen IF/Grenland Ultra M35-39 0:38:03 9 Simen Furnes Telemark Toppidrett M35-39 0:38:06 10 Kristoffer Haugrud Porsgrunn M25-34 0:38:32

10 km kvinner - 10 beste:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Gro-Ingvild Bondal Skien K25-34 0:44:14 2 Marte Østby Fegstad Bambleterapeutane K40-44 0:45:38 3 Solveig Mykleset K35-39 0:47:08 4 Susanne Isaksen Langesund Tri K25-34 0:47:23 5 Anette Ramfjord Porsgrunn K40-44 0:47:29 6 Kari Beate Holm Hovde Sauland IL K50-54 0:47:29 7 Eirin Løberg Gjerpen if K40-44 0:47:39 8 Matilde Størseth Sport 1 Kragerø K20-24 0:47:41 9 Live Kjølseth Porsgrunn K15-19 0:47:55 10 Guro Hana Kragerø K25-34 0:47:57

5 km menn - 10 beste:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Halvor Haugetuft Sletta BUP Notodden M25-34 0:18:58 2 Simen Bjåland Ineos Rafnes M20-24 0:19:02 3 Gaute Byrkjeflot Skien M35-39 0:19:09 4 Preben Sætervik Siljan Løpeklubb M25-34 0:19:18 5 Martin J. Søtvedt Gjerpen M45-49 0:19:18 6 Frode Nysæter Skien M50-54 0:19:31 7 Magnus Andersen Porsgrunn M20-24 0:19:50 8 Emrik Haukstad Skien M15-19 0:19:55 9 Eivind Goverud Barkåker M45-49 0:20:02 10 Øyvind Barosen Sweco Norge AS M40-44 0:20:58

5 km kvinner - 10 beste: