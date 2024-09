Saksumdal Ultra: 50 km

Saksumdal Ultras engste distanse samlet 17 ivrige løpere, og alle fullførte den 50 kilometer lange løypa. Magnus Bleken fra Rudsbygd IL tok en solid seier i herreklassen med tiden 4.30.05, foran Emil Hosøy på 5.11.28 og Espen Gudevang på 5.16.41. Blant kvinnene var det Camilla Lockert Friseid fra Romerike Ultraløperklubb som krysset mållinjen først, med tiden 8.59.05. Miriam Delphin fra Fåberg fullførte også løpet.





Magnus Bleken inn til seier på 50 km. (Foto: Arrangøren)



Løpet går gjennom naturskjønne omgivelser med en krevende start, og passeringen gjennom Flokofallet – med vann til knærne – var nok en gang en av løypas store utfordringer. Været skapte gode forhold for deltakerne, selv om deler av løypa var våt etter tidligere regn. Tross utfordrende terreng og tekniske stier, sørget løypens spektakulære natur for en flott opplevelse for alle.



Camilla Lockert Friseid først inn på 50 km i dameklassen. (Foto: Arrangøren)



De fem beste menn

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 12 Magnus Bleken Rudsbygd IL M35-39 4:30:05.500 2 11 Emil Hosøy Team Anlegg Øst Entreprenør/ V... M30-34 5:11:28.900 3 3 Espen Gudevang Lillehammer M50-54 5:16:41.900 4 6 Truls Martin Larsen Østmarka vel M45-49 5:31:57.700 5 10 Knut Sindre Mølmen Trainome M30-34 5:48:32.500

Kvinner

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 61 Camilla Lockert Friseid Romerike ultraløperklubb K45-49 8:59:05.600 2 63 Miriam Delphin Fåberg K50-54 Fullført

Even Medby og Kristin Brekke raskest på 17 km

I det kortere, men like fullt krevende løpet Saksumdal 17 km, stilte 22 løpere til start. Even Medby fra Fiskebeinern SK løp inn til seier i herreklassen på 1.26.56, med Mads Bornebusch fra Den Danske Løbeklub i Oslo på andreplass med 1.33.10 og Kim Johannesen fra Vestsida på tredjeplass med tiden 1.40.58.



Even Medby og Mads Bornebush, nummer en og to på 17 km. (Foto: Arrangøren)



I dameklassen gikk Kristin Brekke fra Follebu til topps med tiden 2.03.41. Siri Sofie Tveiten Brekke fra Frogner fulgte på andreplass med 2.13.15, mens Henriette Hilsen fra Løpehilsen tok tredjeplassen på 2.21.58.



Kristin Brekke og Siri Brekke. Vinner og nest best på 17 km. (Foto: Arrangøren)



De fem beste menn

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 90 Even Medby Fiskebeinern SK M35-39 1:26:56.100 2 76 Mads Bornebusch Den Danske Løbeklub i Oslo M30-34 1:33:10.000 3 89 Kim Johannesen Vestsida M35-39 1:40:58.200 4 87 Sondre Midtsveen Kjekkas IF M25-29 1:43:01.600 5 85 Åsmund Kvam Oma Trondheim M30-34 1:58:04.000

De fem beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 75 Kristin Brekke Follebu K35-39 2:03:41.500 2 72 Siri Sofie Tveiten Brekke Frogner K30-34 2:13:15.400 3 80 Henriette Hilsen Løpehilsen K30-34 2:21:58.000 4 70 Mona Forfang Jensløkken Rinna Idrettslag K45-49 2:30:03.100 5 81 Camilla Hauklien Trondheim K18-24 2:30:11.900

Store prestasjoner

Arrangørene fra Rinna IL kunne nok en gang glede seg over en vellykket løpsdag med gode værforhold og fornøyde deltakere. 73 år gamle Ingunn Agnete Ytrehus fra Romerike Ultraløperklubb, som fullførte 17 kilometeren på 2.46, ble nok dagens store inspirasjonskilde.



