Sol, god temperatur, men en noe sjenerende vind skal kanskje ha noe av skylden for at noen av løperne ikke er helt fornøyde med oppnådde tider under 5 kilometers løpet som inngår som en distanse i Norgesløpet på Jessheim.

Herrene i Ida Eides Minneløp

Det var mange sterke løpere påmeldt i både herre- og kvinneklassen. På forhånd gikk det rykter om at den VM-uttatte løperen, Magnus Tuv Myhre ønsket å sikte seg inn mot ny norsk rekord på distansen. Deltakerlista tilsa at han mest sannsynlig kom til å få godt følge underveis. I Norge er vi nå kommet dit hen at 24 løpere presterer så godt at de løper 5 kilometer raskere enn 16 minutter. Best i dag ble nevnte Magnus Tuv Myhre. Han krysset målstreken på den sterke tida 13.42 og var med det 14 sekunder bak den gjeldende norske rekorden til Jakob Ingebrigtsen på 5 kilometer. Avstanden ned til neste mann ble på nøyaktig halvminuttet og det var den unge, framgangsrike Andreas Fjeld Halvorsen som løp inn til tida 14.12. Kristian Bråthen Børve gjorde pallen komplett på tida 14.24.

10 beste herrer

1 Magnus Tuv Myhre Brandbu IF / Brandbu Friidrett M23-34 13:42 0:00 2 Andreas Fjeld Halvorsen Ullensaker/Kisa IL M18-19 14:12 0:30 3 Kristian Bråthen Børve Ullensaker/Kisa IL M16-17 14:24 0:42 4 Trym Tønnesen Halden IL M23-34 14:29 0:47 5 Esten Hansen-Møllerud Hauen Ren-Eng FIK M20-22 14:33 0:51 6 Merih Solomon Ullensaker Kisa M23-34 14:48 1:06 7 Jørgen Baklid Konnerud IL M23-34 14:49 1:08 8 Tord Franke Ulset Selsbakk IF M20-22 14:55 1:13 9 Ulrik Arnesen Strindheim IL M23-34 14:57 1:16 10 Tobias Grønstad IK Tjalve M20-22 15:04 1:22

Kvinnene i Ida Eides Minneløp

I kvinneklassen ble Amalie Sæten utropt som den største favoritten før start. Løperen som representerer arrangørklubben skuffet ikke og sikret seg en klar seier på den gode tida 16.01. Eli Anne Dvergsdal hadde valgt bort det populære "klatreløpet" Stoltzen i Bergen til fordel for flat asfaltløping som trening mot maraton senere i høst. Hun klokket inn på dagens nest beste tid på 16.43. Amalie Sæten sin gode treningsvenninne, Malin Edland sørget for et godt løp med å bli nummer tre på 16.52. De ni beste kvinnene løp raskere enn 18 minutter. Ser vi etter så fullfører den unge og meget lovende, Othelie Stave-Wigene løpet på Jessheim med en solid 5.plass med tida 17.16. Selv med denne sterke tida var ikke ungjenta helt fornøyd og mente selv at hun hadde åpnet litt i overkant raskt.

10 beste kvinner

1 Amalie Sæten Ullensaker/Kisa IL / Ullkisa K23-34 16:00 0:00 2 Eli Anne Dvergsdal Fana IL / Dynafit K23-34 16:41 0:42 3 Malin Edland IK Tjalve K23-34 16:51 0:51 4 Wilma Bekkemoen Torbiörnsson Ullensaker/Kisa IL K16-17 17:07 1:08 5 Othelie Stave-Wigene Haugesund Idrettslag k12 17:14 1:15 6 Ingrid Helene Nyhus Strindheim IL K23-34 17:14 1:16 7 Aurora Kanutte Brandt Sande Koll, IL K14-15 17:39 1:42 8 Ragnhild Gløersen Haga Nydalens Skiklub K23-34 17:47 1:49 9 Venus Abraham Teffera Sportsklubben Vidar K14-15 17:52 1:55 10 Malin Hoelsveen Raufoss Friidrett K18-19 18:00 2:01

Totalt var det 468 løpere som fullførte denne distansen under dagens løp på Jessheim.

