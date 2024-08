Malin Hoelsveen er en løper som er en opplagt finalekandidat i VM. I juni i år satte hun norsk juniorrekord på 800 m under Boysen Memorial, med tiden 2.01,15. I semifinaleheatet i VM møtte hun i sitt heat løpere som hadde bestetidene på 2:04 og oppover, med ett unntak, kenyanske Sarah Moraa har løpt under to minutter.

Men siden det var to løpere fra hvert heat som gikk videre til finale, pluss de to beste på tid, så burde dette være greit for Malin til å kvalifisere seg. Men Malin Hoelsveen var småsyk dagen før, og ble akkurat friskmeldt til å få lov til å delta. Da manglet hun det siste som skal til for å gå til en finale.

Første runden lå feltet ganske samlet, og da det ringte for siste runde tok Sarah Moraa føringen i en langspurt, og Malin og tre andre jenter hang seg på. Sarah Moraa var det ikke noe å gjøre med, men da de tre jentene økte farten så klarte Malin ikke å svare, og ble forbiløpt. Inn mot mål ble Malin også passert av finske Elle Ceder, og vårt norske håp havnet på en litt uvanlig sjetteplass.

Finalen går midnatt fredag. Sarah Moraa er en av favorittene, men hun møter flere 2 blank-løpere her, så dette blir hard kamp.

Resultater semifinale 800 meter kvinner, heat 3

pos bib Country Athlete mark details 1 774 KEN Sarah MORAA 2:03.44 Q 2 706 ITA Lorenza DE NONI 2:04.21 Q 3 534 ETH Aster ARERI 2:04.58 PB q 4 465 CZE Marie CHOVANCOVÁ 2:04.81 PB 5 537 FIN Elle CEDER 2:05.36 PB 6 828 NOR Malin HOELSVEEN 2:05.37 7 892 ROU Claudia Ionela COSTIUC 2:06.93 8 912 RSA Carise VAN ROOYEN 2:08.33



Malin Hoelsveen må i innspurten slippe de antatt svakere løperne forbi: Lorenza De Noni, Aster Areri og Marie Chovancová. (Foto: skjermprint streaming Eurovision Sport)

Se flere Kondis-saker fra U20-VM: