Malin Nyfors hadde en plass i EM-troppen til Roma som sesongens store mål. Det gikk ikke. Hun var rundt nr. 50 på rankingen i Europa, og det var plass til 32 løpere på 800 m i Roma. Den norske troppen til EM ble kunngjort i dag, og der var naturlig nok ikke hennes navn med. Men hun kunne glede seg over personlig rekord i dag og over å ha slått ei jente som i 2013 ble U18-VM-vinner på distansen og vant samme år U20-EM som 17-åring.



800 m nasjonalt heat

Plass Land Navn Tid Årsbeste Pers 1 NOR NYFORS Malin Ingeborg 2:02.62 2:02.84 2:02.84 2 ISL HINRIKSDÓTTIR Aníta 2:03.65 2:03.85 2:00.05 3 CRO VUKOVIC Nina 2:04.29 2:01.72 2:01.72 4 NOR KARLSEN Pernille 2:04.43 2:03.30 2:03.30 5 ISR LANDEN Shanie 2:04.61 2:05.97 2:04.83 6 NOR WOLD Nora Kollerød 2:05.88 2:07.04 2:07.04 7 NOR FRØYNES Amanda Marie 2:06.22 2:05.93 2:03.92 8 NOR VRÅLE Solveig 2:06.66 2:07.92 2:06.51 9 NOR AL-SAIDDI Line Safaa 2:07.03 2:07.75 10 SWE BIVSTEDT Lovisa 2:15.28 2:11.50 2:06.96 DNS NOR ÅREBROT Anniken 2:07.83 2:06.14 DNF FIN PERÄLÄ Veera 2:04.34 2:04.34

Passering 400 m: Veera Perälä 58,93 (feltet fulgte ikke haren)



Mange unge og lovende 800 m-talenter i Norge

Det gror veldig godt i norsk kvinneløping både på mellom og langdistanse. Det viste både dagens 800 m og 1500 m. Før dagens løp på Bislett hadde allerede 14 damer så langt i år løpt under 2.10 på den norske 800-meter-statistikken, og det etter bare ett norsk stevne. De fem beste resultatene er oppnådd i utlandet.



Nr. 3 og 4 på den norske 800 m-statistikken: Malin Nyfors og Pernille Karlsen Antonsen. (Foto: Bjørn Johannessen)



Norsk 800 m-statistikk per 29.5.2024 - dvs. før Bislett Games



Hvor mange i Norge løper 800 m raskere enn 2.10?

Så mange har løpt under 2.10 de siste 15 årene, og da snakker vi om statistikken for hele året. I 2010 var det bare en norsk dame som løp under 2.10. I år er det allerede 15 - en ekstra kom til under Bislett Games - og sesongen har knapt nok begynt. Først i 2020 var det like mange som løp så fort på hele sesongen som det er i år etter en måned. Se tabellen nedenfor.



År Antall under 2.10 Nr. 1 på statistikken Tid 2010 1 Ingvild Måkestad Bowim 1.59,82 2011 2 Ingvild Måkestad Bowim 2.00,68 2012 4 Ingvild Måkestad Bowim 2.01,13 2013 8 Trine Mjåland 2.04,86 2014 10 Ingvild Måkestad Bowim 2.02,21 2015 9 Trine Mjåland 2.01,69 2016 13 Hedda Hynne 2.00,74 2017 11 Hedda Hynne 2.01,87 2018 9 Hedda Hynne 2.01,46 2019 12 Hedda Hynne 2.00,53 2020 15 Hedda Hynne 1.58,10 2021 20 Hedda Hynne 1.59,82 2022 17 Hedda Hynne 2.00,23 2023 18 Hedda Hynne 2.01,00 per 30. mai 2024 2024 15 Josefine Tomine Eriksen 2.02,34

800 m-løpet i bilder





Etter 40 meter: Malin Nyfors og og kroatiske Nina Vukovic åpner raskest bak den finske haren. (Foto: Kjell Vigestad)



Etter en runde: De fire første i mål er også de samme fire som er først etter den raske førsterunden på 58,93, som nok var i tøffeste laget for mange i feltet. (Foto: Kjell Vigestad)



Mot mål: Malin Nyfors avgjorde løpet i siste sving hvor hun lett opparbeidet seg en solidledelse. Anita Hinriksdottir tok innå en del på oppløpet, men det ble likevel en klar seier for Malin. (Foto: Kjell Vigestad)



Islands beste løper, Anita Hinriksdottir, ble nr. 2



Islands beste løper: Anita Hinriksdottir var usedvanlig lovende som tenåring og ble til og med U18-verdensmester på 800 m. Men det er nå 11 siden. (Foto: Bjørn Johannessen)

Hun har på ingen måte lagt opp og ingen av persene på 800 m og 1500 m stammer fra hennes store år, 2013, da hun vant både U18-VM og U20-EM. 800 m-persen satte hun på Bislett da hun var 21 år med 2.00.05. Samme år satte hun også pers på 1500 m med 4.06,43. 28-åringen er en god del unna nivået da hun var tjue år, men har satset en del siste året på å komme tilbake der hun var på for 8-10 år siden.