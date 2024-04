Veteran og junior ved siden av hverandre like før start. Signy Henden (160) er 86 år gammel, og Therese Bjorland (169) er 19. Aldersforskjell 67 år. (Foto: Samuel Hafsahl)





Like etter start i klassen for juniorkvinnene var det Malin Søtorp Solberg fra Sarpsborg IL som løp opp i en ganske god ledelse. Hun vant 17-årsklassen i fjor. I år stilte hun altså i juniorklassen. På andreplass etter 500 meter lå Selma Alison Boesen Skisaker fra Runar IL. Hun hadde da 4,5 sekunder opp til lederen.



Malin Søtorp Solberg (170) og Selma Alison Boesen Skisaker (171) var nummer en og to her, og holdt plasseringene inn til mål. (Foto: Samuel Hafsahl)



Søtorp Solberg hadde en solid ledelse da hun løp ut på oppløpssiden for første gang. Etter 1000 meter ledet hun med 11,6 sekunder foran klubbvenninne Astrid Finnestad. passeringer på de to var 3.21,6 og 3.33,2.



Malin Søtorp Solberg var vel aldri truet i løpet av sine to runder på Bjerke travbane denne lørdagen. Hun løp kontrollert inn til seier. Selma Alison Boesen Skisaker tok andreplassen mens Inger Russness fra BUL ble nummer tre. Det er i skrivende stund feil på resultatlistene, men Kondis kommer tilbake med korrekte resultater.



Malin Søtorp Solberg på vei inn mot gullet. (Foto: Samuel Hafsahl)



Resultater

Plass BIB Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 170 Malin Søtorp Solberg Sarpsborg IL K U20 7:09.0 0:00.0 2 171 Selma Alison Boesen Skisaker IL Runar K U20 7:16.0 0:07.0 3 167 Astrid Finnestad Sarpsborg IL K U20 7:24.0 0:15.0 4 166 Inger Russnes Idrottslaget i BUL K U20 7:38.0 0:29.0 5 169 Therese Bjorland Sandnes IL K U20 8:01.0 0:52.0 6 162 Sara Yasmin Abid IK Tjalve K U20 0:00.0 7 168 Thea Bjorland Sandnes IL K U20 0:00.0 8 165 Marte Hovland Vik IL K U20 0:00.0 9 163 Julie Sand-Hanssen Eiker-Kvikk, IF K U20 0:00.0 10 164 Norah Sand-Hanssen Eiker-Kvikk, IF K U20 0:00.0

Siri Schøne Næss best av veteranene

I likhet med Malin Søtorp Solberg som var overlegen i juniorklassen, så var Siri Schøne Næss fra Vidar det samme i veteranklassen. Hun vant på 3.37. Det var 32 sekunder foran Linn Vibekken fra Ull/Kisa. Begge stilte i klasse 40-44 år. På tredjeplass totalt kom Anne Bakken Hinsch fra Rye Sportsklubb. Hun løp på 4.23. Hun tok for øvrig en strålende seier i sin klasse 60-64 år.



Siri Schøne Næss (154) tok totalseieren i veteranklassen. Her bak juniorløper Astrid Finnestad (167). Bak ser vi en anne juniorløper, Inger Russnes (166). (Foto: Samuel Hafsahl)





Silje Ravnsborg Christiansen (153) foran Trude Harstad (158). I mål ble de nummer to og tre. (Foto: Samuel Hafsahl)

Dorte Foss fra Raufoss friidrett ble nummer fire i heatet, men vant klasse 55-59 år med sitt løp på 4.29. Vi må også nevne evigunge og evig spreke Signy Henden Rustlie fra Lørenskog IL, som løp i mål på 15.05 i klasse 85-89 år.





Dorte Foss (t.v.) og Vibeke Golden ble henholdsvis nummer 6 og 7 i veteranklassen. (Foto: Samuel Hafsahl)



Resultater totalt

Plass BIB Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 154 Siri Schøne Ness Sportsklubben Vidar K40-44 7:32.0 0:00.0 2 153 Silje Ravnsborg Christiansen Driv Idrettslag K45-49 7:50.0 0:18.0 3 158 Trude Harstad Skarphedin, Idrettslaget K50-54 8:07.0 0:35.0 4 155 Linn Vibekken Ullensaker/Kisa IL K40-44 8:32.0 1:00.0 5 157 Anne Bakken Hinsch Rye Sp.Kl. K60-64 8:57.0 1:25.0 6 156 Dorte Foss Raufoss Friidrett K55-59 9:11.0 1:39.0 7 151 Vibeke Golden Ready K35-39 9:38.0 2:06.0 8 152 Lizzy Namuleme Aalberg Romerike Friidrett K50-54 10:00.0 2:28.0 9 161 Linda Rivedal Gjerpen Idrettsforening K55-59 10:05.0 2:33.0 10 159 Liv Hanne Riseth Bærums Verk Hauger IF K60-64 10:41.0 3:09.0 11 160 Signy Henden Rustlie Lørenskog Friidrettslag K85-89 15:05.0 7:33.0

Klassevinnere