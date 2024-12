Det har vært rift om startplassene til Bergen Fjellmaraton i flere år, og halvmaratonløpet har blitt raskt utsolgt når påmeldingen blir lagt ut et halvt år før løpsdagen. I fjor ble startplassene til årets løp lagt ut klokken 12, og litt før klokken 15 meldte arrangørene at alle plassene var solgt.

Løypa går over de mest klassiske delene av byfjellene som svært mange bergensere har et forhold til løpet. Først skal løperne bestige Ulriken, så ta seg over vidden til Rundemanen og avslutte over Fløyen med målgang i en særegen atmosfære på Skansemyren. Deltakerne kan velge mellom tur- eller konkurranseklasse.