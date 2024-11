Mer på Hytteplanmilas sider om påmelding til neste års løp

I tet fra start: Narve Gilje Nordås vant Hytteplanmila i 2024 som han gjorde de to foregående årene. Og han ledet stort sett fra start til mål. (Foto: Samuel Hafsahl)



Vant for 10. gang: Karoline Bjerkeli Grøvdal er en Hytteplanmil-legende og vant suverent nok en en gang. Mange menn som sikter seg inn på en tid på rundt 31 minutter, bruker henne som fartsholder og de holder seg pyntelig bak henne. (Foto: Kjell Vigestad)