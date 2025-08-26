Det har givet meget mere liv og interesse fra både løbere og de mange nye tilskuere. Et af de store greb var nok flytningen af start og mål til centrumsgaden, suppleret med en smuk 10 km rundstrækning som løbes på alle tre distancer i byen, i Furulunden, langs Sjøsanden og videre langs elven over rutens største bakke, broen til Buen kulturhus og så rundt i industriområdet Malmø før turen går tilbage til centrum. I tillæg har arrangøren klaret at lave en skabe en fest, som tiltrækker løbere fra nær og fjern. 2025-udgaven blev en fest både for arrangøren MHI-friidrett og de rekordmange fuldførende deltagere med 136 på hel-, 670 på halvmaraton og 697 på Mandalsmila. I tillæg kommer børneløbet. Det er mange historier som kan fortælles. Hver løber har sin og de mange frivillige ligeså. Her kommer der er et lille udvalg, som forhåbentlig formidler den festlige stemning hos løberne og dirrende atmosfære omkring dem, som jeg fornemmede før under og efter løbet. Resultatlisten ses hos arrangøren. Her kommer stemningsbilleder fulgt af indtryk fra Mandalsmila, halv- og helmaraton i den rækkefølge.

STEMNINGER

Hos bageren nydes mad og drikke før starten på halvmaraton af Alexander Aamodt (til venstre), skulle løbe halvmaraton som forberedelse til en familietur til Amsterdam maraton 11/10, hvor målet er at slå 3:40 fra Berlin sidste år. Alexander løb på 1:43:39 i Mandal, sølle 18 sekunder fra tiden sidste år i Mandal. Til højre Vidar Aamodt, som snuppede Mandal på vej til samme distance i Oslo maraton.

Mandal kjøleservice stillede op med godt humør på Mandalsmila

Tina Kristoffersen fra Mandal havde sørget for mange heppere i sit maratonløb nummer 50, som hun akkurat nåede før hun blev 50 år. Tina hende selv, ses på næste foto.

Tine Kristoffersen, selv klarede nr. 50 før halvtres på 4:43:43 og havde endda startnummer 50.

Ninas heppere nøjedes ikke med at se, her varmer de op sammen med 10km-løberene med instruktion .

Heppere skaber stemning. Ved Sjøsanden blev alle opmuntret af denne gruppe fra (fra venstre) Fetsund, Sandnes og to gange Mandal, som også så ud til at hygge sig på bænken med klokke, musik og fiskestang.

Rutens største bakke, broen fra centrum over elven til Buen kulturhus. Håber de nød udsigten.

Fest i målområdet!

MANDALSMILA

Mandalsmila var den mest populære distance med 697 fuldførende løbere, som her netop er startet. Der var lidt kaos, da der samtidigt kom en del halv- og helmaratonløbere forbi startstregen, men det gik uden uheld, selvom det var tæt på.

Martin med efternavn Sløgedal og Lars Aanensen lagde hårdt ud og blev belønnet med en fjerde- og tredjeplads henholdsvis i tiderne 32:29 og 31:28.

1798 Gaute Grastveit vand 50-årsklasse med 37:46, mens 1878 Eivind Pedersen fik 37:22. Gaute med navnet Kai på nummeret er i øvrigt en af de mange som benyttede sig af arrangørens mulighed for salg og køb af startnumre.

Mette Lise Rødli, Marian Thelle og Eva Rødli fører en større gruppe medsøstre ud på den 10km-ruten, som de skulle løbe en gang. Der skilte kun 30 sekunder mellem Marian og Eva, da krydsede målstregen

Julie Marie Larsen nærmer sig en suveræn sejer på Mandalsmila på tiden 36:00

Kristin Vabø blev en sikker nr. 2 med tiden 37:44.

Hans Petter Rolke vandt mila med tiden 31:04 kun 8 sekunder foran Åsmund Wiberg på næste billede.

Åsmund Wiberg nærmer sig opløbet i cetrum. Han nåede målet i tiden 31:12.

Billedet viser fordelen med Mandals system med en time mellem starterne. Mange at løbe med i slutfasen. Ger se løbere fra alle tre distancer. Arild Bråstein (73) skal ud på sin sidste omgang på helmaraton, mens Allan Metzler (2073) skal i mål på Mandalsmila.

Kajen kort før mål var i lang tid godt fyldt med løbere. Her forrest Jan-Erik Halvorsen, som kom under en time med god margin i M60-64.

GSR mosjonistklubben nyder et veloverstået løb med løbets medalje om halsen. Nærbillede af deres trøjelogo på næste billede.

Flot logo for mosjonistklubben i Mandal.

RESULTATLISTE 10 km: top seks

Mandalsmila Rank Name Nat Club Category Time Female 1 Julie Marie Larsen NOR IK Tjalve K23-34 36:00 2 Kristin Vabø NOR Spirit Friidrettsklubb / Sparebank 1 Sør-Norge K23-34 37:44 3 Liselotte Farstad NOR Oslo K23-34 38:22 4 Anine Kallhovd NOR Kristiansand Løpeklubb K23-34 39:12 5 Janne Dahle NOR Sportsklubben Vidar K35-39 39:16 6 Michelle Schmidt NOR Kristiansand S K23-34 39:23 Male 1 Hans Petter Berg Rolke NOR Kristiansand Løpeklubb M23-34 31:04 2 Åsmund Wiberg NOR Otra IL M23-34 31:12 3 Lars Aanensen NOR Flekkefjord Sparebank M23-34 31:28 4 Martin Ukkelberg Sløgedal NOR Sandnes IL M20-22 32:29 5 Erik Tangen Gundersen NOR Skjalg IL M23-34 32:36 6 Lauritz Dyrkolbotn NOR Mandal og Halse IL-Friidrett M16-17 32:48

HALVMARATON

Starten er gået på halvmaraton og de mange træhuse danner en flot ramme for alle løbere-

Top tre hos damerne lagde sig umiddelbart i spidsen og kæmpede godt med hinanden ude på ruten. Vinder Susanne Paulsen (1242) fik 1:21:31 kun 7 sekunder foran nr. 513 Marianne Hilmarsen, som fik 1:21:38, mens Silje Røynstrand (887) fik 1:23:24 på trepladsen

Helt suveræn med tiden 1:1032 hos mændene var Pavel Laputjov med seks minutters forspring på nummer to.

Pavel forfølgere fra venstre Svein Ove Risa (1:16:17), Øystein Therkelsen (1:18:57), Stian Berrefjord (1:16:42 og Morten Horn Elieson (1:19:29) lagde sig på tre af de resterende top seks pladser, som det ses nedenfor.

Svein Ove Risa og Stian Berrefjord er forsat sammen efter 6 km, og fightede sig ind med Svein ove 25 sekunder foran Stian. Her ved Sjøsanden.

Tom Eirik Håland 1:19:48 trækker klubkammerat Jan Otto Innvær, som endte med at slå Tom Eirik med et sekund.

Efter 6 km kæmper de tre første damer i mål fortsat en hård kamp.

Julie Nielsen kom ind på en femteplads i tiden 1:25:00. Her i fin stil ved afslutningen på Sjøsanden.

Stefan Lundgren elsker at konkurrere. I Mandal fik han 1:23:49 efter et utroligt jævnt løb med nærmest konstante km-tider.

Raymon Gjuvsland (863) trækker en større gruppe. Han blev selv belønnet med en tid på 1:40:30 efter et jævnt løb.

Stemningsbillede af Elisabeth Skibeli Larsen, Hafsfjord, som måske tænker om Mandal kan måle sig med de hjemlige omgivelser

Jofrid Risa på vej mod mål i tiden 1:29:04

Thor Einar Jacobsen var særdeles tilfreds med ruten i Mandal, men ikke med sin egen tid. Det betyder, at Grimstad maraton får en ekstra deltager på halvmaraton 13. september. Her er han på vej ud på anden omgang.

RESULTATLISTE halvmaraton: top seks

Halvmaraton Rank Name Nat Club Category Time Female 1 Susanne Paulsen. NOR Nedenes K23-34 1:21:33 2 Marianne Hilmarsen NOR Flekkerøy Løpeklubb K35-39 1:21:38 3 silje Røynstrand NOR Grimstad Løpeklubb K23-34 1:23:24 4 Kerstin Kalsås NOR Kristiansand Løpeklubb / Tyn_Deg K40-44 1:24:44 5 Julie Nielsen DEN Kristiansand K23-34 1:25:00 6 Anne Marie Karlsen NOR Kristiansand S K40-44 1:25:54 Male 1 Pavel Laputjov NOR LEC Team M40-44 1:10:32 2 Svein Ove Risa NOR Undheim IL M50-54 1:16:17 3 Stian Berrefjord NOR MOI M23-34 1:16:42 4 Knud Kalsås NOR Kristiansand Løpeklubb / Tyn_Deg Oppmann M40-44 1:16:48 5 Asle Undheim NOR Undheim IL M45-49 1:18:04 6 Øystein Buerøgård Therkelsen NOR Lyngdal IL M35-39 1:18:57

HELMARATON

Helmaraton starter kl. 1000, men med mulighed for tidlig start kl. 0900, og det var der mange som benyttede sig af. Her er det kl. 1000-løberne, som gør sig klar.

Vågsbygd runners havde mange løber med. Her Gisle Handegaard (22), som sigter på Oslo trippelen til Oslo maraton. Hans mål i Mandal om en tid på 3:45 blev klaret med glans med tiden 3:42:51. Her ses han sammen med Robert Mcshane, som løb på 3:22:12.

Jan Kåre Askeland Olsen var en af mange fartholdere. En fin servise på alle distancer. Her følges han af Oddny Ringheim (74), som havde taget turen fra Bergen til en godt fire timer lang, men hård sightseeing i Mandal i hendes maraton nummer 68.

Maratonarrangør (Steinsland) og maratongrossist Odd Gunnar Tveit fik 3:34:17. Kristoffer Sølvskar (4) fik 3:29:30

Tidlig startløbere havde ruten længe for sig selv. Her ses Harald Sel i M80-84 og Allan Svendsen M60-64. Begge fuldførte i fin stil.

Christian Moen kom sikkert under 3 timer med tiden 2:55:50

Der er mange stakitter i Mandal.

De førende løbere på helmaraton er kommet til Sjøsanden. Fra venstre Kim Bertheussen, nr. 1 i tiden 2:42:45, Øystein Bertheussen lå længe som nr. 1 og 2, men udgik efter 37 km. Bagerst ses Morten Dalhaug, som blev en sikker nummer to i tiden 2:43:12

Sølve Salte er kommet til fyret sammen med Sverre Soleng. Deres tider blev henholdsvis 2:54:14 og 2:51:13

Melind Frigstad blev en meget sikker nummer to på maraton med tiden 3:05:59. Se topseks herunder.

Sturla Engehovdal løb et utroligt jævnt løb og gig fra en 21. til en samlet 11-plads fra 7 km til mål. Han løb på 3:03:01

En sikker vinder i ny personlig rekord blev resultatet fra ultraløberen Katja Lykke. Hendes nye PR lyder på 3:03:04

RESULTATLISTE helmaraton: top seks