Det har givet meget mere liv og interesse fra både løbere og de mange nye tilskuere. Et af de store greb var nok flytningen af start og mål til centrumsgaden, suppleret med en smuk 10 km rundstrækning som løbes på alle tre distancer i byen, i Furulunden, langs Sjøsanden og videre langs elven over rutens største bakke, broen til Buen kulturhus og så rundt i industriområdet Malmø før turen går tilbage til centrum. I tillæg har arrangøren klaret at lave en skabe en fest, som tiltrækker løbere fra nær og fjern. 2025-udgaven blev en fest både for arrangøren MHI-friidrett og de rekordmange fuldførende deltagere med 136 på hel-, 670 på halvmaraton og 697 på Mandalsmila. I tillæg kommer børneløbet. Det er mange historier som kan fortælles. Hver løber har sin og de mange frivillige ligeså. Her kommer der er et lille udvalg, som forhåbentlig formidler den festlige stemning hos løberne og dirrende atmosfære omkring dem, som jeg fornemmede før under og efter løbet. Resultatlisten ses hos arrangøren. Her kommer stemningsbilleder fulgt af indtryk fra Mandalsmila, halv- og helmaraton i den rækkefølge.
STEMNINGER
MANDALSMILA
Billedet viser fordelen med Mandals system med en time mellem starterne. Mange at løbe med i slutfasen. Ger se løbere fra alle tre distancer. Arild Bråstein (73) skal ud på sin sidste omgang på helmaraton, mens Allan Metzler (2073) skal i mål på Mandalsmila.
RESULTATLISTE 10 km: top seks
Mandalsmila
Rank
Name
Nat
Club
Category
Time
Female
1
Julie Marie Larsen
NOR
IK Tjalve
K23-34
36:00
2
Kristin Vabø
NOR
Spirit Friidrettsklubb / Sparebank 1 Sør-Norge
K23-34
37:44
3
Liselotte Farstad
NOR
Oslo
K23-34
38:22
4
Anine Kallhovd
NOR
Kristiansand Løpeklubb
K23-34
39:12
5
Janne Dahle
NOR
Sportsklubben Vidar
K35-39
39:16
6
Michelle Schmidt
NOR
Kristiansand S
K23-34
39:23
Male
1
Hans Petter Berg Rolke
NOR
Kristiansand Løpeklubb
M23-34
31:04
2
Åsmund Wiberg
NOR
Otra IL
M23-34
31:12
3
Lars Aanensen
NOR
Flekkefjord Sparebank
M23-34
31:28
4
Martin Ukkelberg Sløgedal
NOR
Sandnes IL
M20-22
32:29
5
Erik Tangen Gundersen
NOR
Skjalg IL
M23-34
32:36
6
Lauritz Dyrkolbotn
NOR
Mandal og Halse IL-Friidrett
M16-17
32:48
HALVMARATON
Thor Einar Jacobsen var særdeles tilfreds med ruten i Mandal, men ikke med sin egen tid. Det betyder, at Grimstad maraton får en ekstra deltager på halvmaraton 13. september. Her er han på vej ud på anden omgang.