Andrea Modin Engesæth ble av Kondis kåra til årets norske juniorløper i 2020. Det året satte hun også 3000 m hinder-persen sin på 9.57,95. Etter det har hun hatt noen tyngre år, men med 9.58,92-løpet nå var hun mindre enn sekundet bak persen. Tida holdt til en sjetteplass i løpet som ble vunnet av canadiske Grace Fetherstonhaugh på 9.40,45.

Engesæth var langt fra eneste norske som løp bra i British Milers Club-stevnet i Bury. På 5000 m satte Anna Marie Nordengen Sirevåg pers med nesten halvminuttet da hun løp på 16.17,32. Hun ble tett fulgt av sin klubbvenninne i Vidar, Kristine Meinert Rød, som løp sin beste 5000 m for året med 16.22,29.

Solveig Vråle løp på 2.08,22 i A-heatet på 800 m. Heatet var så sterkt at Vråle som har pers på 2.05,20, måtte nøye seg med sjuendeplass.

På 1500 meteren deltok hele fem løpere fra Norge. Selma Engdahl var eneste kvinne, og hun var bare sekundet bak persen da hun ble nummer 11 i A-heatet med 4.15,73.

Blant de norske mennene var Esten Hauen best med 3.39,79 og 11. plass i A-heatet. Det var et lite sekund bak persen for Esten som forrige helg tok gull i U23-klassen i junior-NM på både 1500 m og 3000 m hinder. 1500 meteren i Bury ble vunnet av en av de beste distanseløperne i USA, Cooper Teare, som noterte 3.33,96.

Kristoffer Sagli ble nummer 10 i B-heatet med 3.46,92, mens både Kjetil Gagnås og Sander Dybwad Mathiesen løp noe fortere i C-heatet med 3.42,39 og 3.45,95. Det var pers for Gagnås og årsbeste for Mathiesen.



Kjetil Gagnås forbedra 1500 m-persen sin fra 3.44,08 til 3.42,39. (Arkivfoto: Arne Dag Myking)



3000 m hinder kvinner 1 Grace Fetherstonhaugh Canada SEN 9:40.45 2 Jessica Furlan Canada SEN 9:48.36 3 Colett Rampf Cribbs United States SEN 9:49.08 4 Veerle Bakker Netherlands SEN 9:53.45 5 Andrea Engesaeth Norway SEN 9:58.92 6 Lena Millonig Austria SEN 10:04.49 7 Lauren Hall Aldershot SEN 10:06.77 8 Angelica Strandberg Sweden SEN 10:26.03 9 Katariina Karkkainen Finland U23 10:37.23 5000 m kvinner 1 Eloise Walker Edinburgh AC SEN 15:35.92 2 Michelle Finn Leevale/Ireland SEN 15:37.88 3 Izzy Thornton-Bott Coventry SEN 15:38.32 4 Ide Nic Dhomhnaill Donore/Ireland V35 15:41.93 5 Sophie Wallis Lincoln Wellington SEN 15:42.93 6 Erin Teschuk Canada SEN 15:49.46 7 Katy Wood City of York SEN 16:00.54 8 Anna Marie Nordengen Sirevag Norway U23 16:17.32 9 Kristine Meinert Rod Norway SEN 16:22.29 10 Isabel Holt Blackburn U20 16:42.51 11 Alice Wright Sale Harriers Manchester SEN 16:45.25 800 m jenter, A-heat 1 Khahisa Mhlanga Herts Phoenix SEN 2:02.30 2 Grace Vans Agnew Brighton Phoenix SEN 2:03.02 3 Annemarie Nissen Denmark SEN 2:03.41 4 Louise Shanahan Cambridge / Ireland SEN 2:03.62 5 Shaikira King Wreake & Soar Valley U17 2:03.94 6 Aurora Rynda Canada SEN 2:04.16 7 Solveig Vrale Norway SEN 2:08.22 1500 m menn A-heat 1 Cooper Teare United States SEN 3:33.96 2 James West Tonbridge SEN 3:36.18 3 James Gormley Sheffield & Dearne SEN 3:36.25 4 Thomas Vanoppen Belgium SEN 3:37.46 5 Shane Bracken Ireland SEN 3:38.72 6 James McMurray St. Albans AC SEN 3:38.78 7 Osian Perrin Menai U23 3:38.84 8 Kane Elliott Falkirk U23 3:38.92 9 Tom Dodd Birchfield H/Michigan Uni SEN 3:39.46 10 Alex Melloy Cambridge & Coleridge U23 3:39.56 11 Esten Hauen Norway U23 3:39.79 12 James Young Morpeth/Ole Miss SEN 3:40.78 13 Abdirahman Saeed Hassan Qatar SEN 3:40.86 14 Ziad Audah Belgium SEN 3:44.85 1500 m menn B-heat 1 Baldvin Magnusson Kingston upon Hull//Iceland SEN 3:40.62 2 Joseph Tuffin BRAT/Rushcliffe SEN 3:41.22 3 Biruk Aduna Kebede Clayton le Moors/Ethiopia U20 3:41.97 4 Sam Blake Australia SEN 3:42.15 5 Thomas Bridger Cambridge & Coleridge U23 3:43.01 6 Will Barnicoat Aldershot, Farnham & District U23 3:43.44 7 Maxime Delvoie Belgium SEN 3:43.83 8 Jack O'Farrell Newry/Liverpool H/ SEN 3:44.16 9 Rowan Miell-Ingram Radley/Loughborough Students U23 3:45.37 10 Kristoffer Sagli Norway U23 3:46.92 11 Joseph Young Highgate SEN 3:50.60 1500 m menn C-heat 1 William Rabjohns Poole AC U20 3:41.79 2 Ted Chamberlain Holmfirth SEN 3:42.01 3 Kjetil Gagnas Norway SEN 3:42.39 4 Philip Marron Dublin City/Ireland SEN 3:42.49 5 Markus Kjeldsen Denmark SEN 3:43.27 6 Juan Ignacio Pena Pizarro Chile SEN 3:45.29 7 Sander Dybwad Mathiesen Norway U23 3:45.95 8 Gavin Smith Cambuslang SEN 3:46.22 9 Dexta Thompson Blackburn U20 3:47.21 10 Joel Doye Woodford Green Essex Ladies U23 3:47.39 11 Elliot Smith-Rasmussen Unsanctioned SEN 3:51.00 1500 m kvinner, A-heat 1 Hannah Nuttall Charnwood SEN 4:07.16 2 Cari Hughes Cardiff/Loughborough Students SEN 4:07.64 3 Kate Axford Belgrave SEN 4:08.13 4 Ellie Leather Team Bath SEN 4:09.13 5 Delia Sclabas Switzerland SEN 4:10.42 6 Taylor Werner United States SEN 4:11.33 7 Rachel McArthur United States SEN 4:11.58 8 Izzy Fry Newbury/St. Mary's Uni SEN 4:11.79 9 Carla Sweeney Rathfarnham/Ireland SEN 4:13.22 10 Ava Lloyd Wigan & District U20 4:14.22 11 Selma Engdahl Norway SEN 4:15.73 12 Lilly Nageli Switzerland U23 4:15.82 13 Bérénice Fulchiron France SEN 4:17.96 14 Amy O'Donoghue Emerald/Ireland SEN 4:23.82



