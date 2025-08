I det britiske mesterskapet valgte Josh Kerr å droppe 1500 meteren da han som regjerende mester uansett har VM-plassen i orden. Vanligvis er det britiske uttaket slik at nummer én og to i det nasjonale mesterskapet er sikra plass dersom de ellers er kvalifisert, og så tar det britiske forbundet og deler ut den tredje VM-billetten.

Nivået på 5000 m-feltet i det britiske mesterskapet var ikke all verden. George Mills er ute med skade, og Josh Kerr var klar favoritt. Han dro ifra med to runder igjen, og etter en siste 1000 m på 2.32 vant han klart på 13.44,73. Ned til andremann var det nesten 9 sekunder. 5000 m-persen til Josh Kerr er på 13.23,38, og Kerr er ikke kvalifisert til å løpe 5000 m i VM. På 1500 m vil han imidlertid være en av favorittene. Etter løpet uttalte Josh Kerr til BBC at 5000 m-løpet viste at han var sterk nok til å forsvare 1500 m-tittelen i Tokyo.

På 1500 meteren vant Neil Gourley duellen med Elliot Giles, etter noe knuffing på oppløpet. Giles skrådde ut foran Gourley som kom i større fart bakfra, og det var ikke så langt unna at Gourley gikk i bakken. Begge blir nok å finne på det britiske VM-laget, sammen med Josh Kerr. Siden George Mills har uttalt at han vil konsentrere seg om 5000 meteren blir antakelig Jake Wightman fjerde britiske mann på 1500 m. Wightman var mannen som henviste Jakob Ingebrigtsen til sølvplass under VM i Eugene i 2022.

På 800 m i det britiske mesterskapet leverte Max Burgin et strålende sololøp som han vant på sterke 1.43,92 trass i ganske mye vind.

Georgia Bell viste også prov på form da hun vant 800 meteren på 1.59,53, halvannet sekund foran Jemma Reekie. Laura Muir er på vei tilbake etter skade, og med andreplassen på 1500 m sikra hun seg trolig VM-billett.

Georgia Bell ble europamester på 1500 m i EM i Roma i fjor. I år ser hun ut til å være best på 800 m, og mye tyder på at hun vil være en medaljekandidat i VM. (Foto: Bjørn Johannessen)

Lett match for Almgren i SM

Også i Sverige var det nasjonalt mesterskap nå i helga, og flere VM-løpere fikk seg en god gjennomkjøring. Andreas Almgren løp bare 18 sekunder fortere enn han måtte da han sikra seg gullet på 10 000 meteren på 28.53,49. Samuel Philström hadde heller ikke all verden med konkurranse da han vant 1500 meteren på 3.39,15, drøye 5 sekunder foran bare 17 år gamle Sebastian Lörstad. På 800 meteren gassa Andreas Kramer på litt mer og vant på pene 1.45,14, over 5 sekunder foran nestemann.

Blant kvinnene var Vera Sjöberg den store distanseløperen med gull på både 1500 og 5000 m. 4.05,09 og 15.25,80 får vi kalle meget bra nordisk nivå. På 800 meteren vant toeren på 1500 m, Wilma Nielsen, på 2.02.58.

28.53 på 10000 m under SM var neppe mer enn ei god treningsøkt for Andreas Almgren som har løpt over 2 minutter fortere. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)

Habz og Battocletti holder koken

Vi tar også med at Azeddine Habz på nytt viste god form da han ble fransk 1500 m-mester med den klingende tida 3.33,33. Han ble ganske godt pressa av et meget sterkt felt, og hele sju mann løp under 3.35. Yann Schrub slo Jimmy Gressier i prestisjeoppgjøret deres på 5000 m. 13.31,15 ble vinnertida til Schrub som i mål hadde 14 hundredelers margin til Gressier.

I Italia tok Nadia Battocletti gullet på både 1500 og 5000 m på henholdsvis 4.06,12 og 15.04,32. Hun vil nok være en av ganske få som kan henge sånn noenlunde med når de øst-afrikanske løperne drar opp farten på de lengste baneløpene i VM.