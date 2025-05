Kondisrabatten gir mellom 40 og 80 kroner i avslag på startkontingenten i en rekke norske løp. Til helgen gjelder den i fire ulike arrangementer, fra Grefsenkollen i Oslo til Sømna helt sør på Helgeland.

Bratte meter i hovedstaden - Grefsenkollen Opp

Grefsenkollen Opp går søndag formiddag og byr på 4,5 kilometer med asfalt og 270 høydemeter, fra Muselunden ved Sinsenkrysset til toppen av Grefsenkollen. Løypa følger Kjelsåsveien og Grefsenkollveien og gir en seig, men spektakulær stigning med utsikt over byen og fjorden. Her gjelder det å spare litt krutt til den siste bratte S-en før mål.



Løpets hjemmeside

Rask rundløype i Hønefoss - Schjongs5er´n

I Hønefoss inviterer Foreningen Schjongsløpene til Schjongs5er’n. Start og mål er ved AKA Arena, og inntektene går til vedlikehold av treningsløypene i området. Løyperekordene på henholdsvis 14.29 og 16.23 viser at det er mulig å løpe fort her – men løpet er åpent for alle nivåer. Dette er en fin anledning til å støtte et godt formål mens du får en solid femkilometer i beina.



Løpets hjemmeside



Løpsfest i badebyen - Sandefjordsløpet

Sandefjordsløpet arrangeres for 46. gang i år, og har start og mål i Badeparken midt i sentrum. Her kan du velge mellom 5 eller 10 kilometer i kontrollmålte løyper, og det arrangeres også barneløp på 300 og 800 meter. Det er Sandefjord T & IF som står bak denne tradisjonsrike løpsfesten.



Løpets hjemmeside

Rask mil på Helgeland - Sømnamile

Langt nord i landet, nærmere bestemt i Vik i Sømna, arrangeres Sømnamile. Her kan du løpe 5 eller 10 kilometer, begge kontrollmålte og i kystnære omgivelser. Løpet er åpent for både mosjonister og konkurranseløpere, og arrangøren ønsker seg en løpsdag for hele familien. Barn under 10 år kan løpe 600 meter på stadion.



Løpets hjemmeside