Alle løp i Maratonkarusellen harbforskjellige navn, og årets siste løp er alltid Hans Jacobs minneløp. Dette er selvsagt for å hedre «Jernmannen» Hans-Jacob Berntsen, som var en av drivkreftene bak løpsmiljøet rundt Fana Stadion helt til han gikk bort i 2017. Han har en stor del av æren for at løpsinteressen er så god som den er på disse kanter av landet.

Hans-Jakob Berntsen startet opp med Bergen Maraton i 1988 etter at andre ildsjeler tidligere hadde prøvd å få i gang et maratonløp i Bergen. Han fikk med dette vekket interessen for lengre løp, og da han etter endt sesong i 2005 valgte å trappe ned ble Maratonkarusellen født. De tok da over konseptet fra januar 2006, og Bergen Maraton ble videreført som et av løpene i Maratonkarusellen.

Senere har vi også fått Bergen City Marathon, som er et stort bymaraton i de sentrale strøkene av Bergen, med en annen arrangør og mange flere deltakere. Men også dette bygger på interessen for de lange løp som Hans-Jakob Berntsen var en så stor drivkraft for.

Årets siste løp i karusellen gikk på et noe utfordrende føre. Allikevel var det 192 fullførende deltakere på de to distansene som arrangeres denne lørdagen i desember. Blant disse var Inge Asbjørn Haugen som taktfast løp sitt maraton nummer 659. En annen løper som hadde et lite "jubileeum" var Petter Rasmussen som fullførte sitt løp nummer 50 i Maratonkarusellen. Disse to og alle andre deltakere fikk ta en smak på en velfortjent bløtkake.

Dagens vinner av den lengste distansen ble Ivar Stefansson fra Gular IL på den gode tiden 2.42.35 og hadde med det en solid luke på over 6 minutter ned til nummer to, Øyvind Macody Lund på 2.49.14. Nummer tre på denne distansen ble Stein Henrik Olaussen med tida 3.11.47.

Blant de spreke kvinnene var det Oddveig Odland fra Varegg som løp best med tida 3.24.57. Dagens andre kvinne ble Marita Bertelsen på 3.56.51 og nummer tre Beata Danabre.

På den halve distansen var det 141 fullførende deltakere. Den raskeste av mennene ble Martin Karlsen som holdt jevn og høy fart i snøen med tida 1.14.56 i et bra solo-løp. Nummer to Ole Garmannslund og nummer tre Tor-Aanen Kallekleiv løp på henholdsvis 1.20.27 og 1.23.13.

I kvinneklassen ble det en seier til en litt mer langveisfarende deltaker. Svært gledelig var det at tre irske kvinner fra Dublin hadde tatt turen. Alle sommerlig kledd i korte tights. Blant disse finner vi dagens beste i Evelyn Twomey med tida 1.42.01. Hun fikk med seg Grethe Jørgensen og Katrine Haugstulen opp på pallen med tidene 1.43.56 og 1.47.05. De to neste irske kvinnene plasserte seg som nummer 4 og 7.