Ultra-langdistanse o-løpet Blodslitet markerer for mange avslutning på orienterings-sesongen. Løpet ble i år arrangert for 56. gang og var denne gangen lagt til Østsidemarka i Fredikstad. Terrenget var beskrevet som lettløpt og variert skogsterreng med middels kupering. Åsene er stort sett nord-sør-gående, og med en god del berg i dagen.

Enkelte partier er detaljrike. Mange stier i terrenget, og det er en del jorder i løpsområdet. Løypeleggerne hadde lagt opp til mange veivalgstrekk som innbød til mye stiløping og høy fart. Da løpet går som fellesstart med gafling blir det alltid endel løpere samlet underveis, noe som gir tette dueller helt inn til mål.

Startskuddet er nettopp avfyrt for damenes seniorklasse, og løperne stormer til skogs

I damenes seniorklasse var det to løpere som tidlig kom løs fra resten av feltet og kjempet helt inn til mål. Til slutt var det hjemmehåpet, Marie Olaussen, Fredrikstad, som kunne løpe inn til seier 42 sek foran Anne Margrethe Hausken Nordberg, Nydalens etter 13,8 km i skogen. På tredje plass fulgte Ane Dyrkorn, NTNUI, snaue 6 min bak.

- Det satt langt inne, sa Marie Olaussen til orientering.no etter målgang.

- Vi hadde samme gafling hele veien, og da skjønte jeg hvordan det ville bli, fortsatte Olaussen.

Stor fart fra start når herrenes seniorklasse drar til skogs

I herrenes seniorklasse ble det også en duell mellom to løpere, den svenske landslagsløperen, Jerker Lysell, Hagaby og Lukas Liland, Nydalens. Her ble det sier til Lysell med 21 sek margin til Liland etter 21,2 km løping. På 3.plass fulgte Emil Svensk, Stora Tuna, 2 min bak vinneren.

Jeg har løpt ganske avventende store deler av løpet, sa Lysell til orientering.no og forsatte:

- Mot 3. siste post hadde jeg imidlertid bestemt meg for å løpe veivalget til høyre, og da slo jeg til.

- Da jeg fikk en luke etter veivalget, skjønte jeg at jeg kunne vinne. Det er veldig moro.

I juniorklassen for gutter ble det svært tett om pallplassene, og det skilte kun 12 sek mellom de tre beste. Danske Mads Christian Maarup, Eksjö SOK vant foran Markus Hirsch, Bækkelagets SK fulgt av Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad.

- Jeg løp ikke så bra i starten, men etter hvert fikk jeg kontakt med teten. Og på slutten var det bare å gi alt. Men jeg var ikke sikker på seier før jeg var i mål, sa Maarup etter målgang

I jentenes juniorklasse skulle det stå mellom sesongens to beste jenter: Ingeborg Roll Mosland, Oppsal og Mathea Gløersen, Bækkelaget. Her var det til slutt Mosland som kunne juble i mål etter å ha tatt spurten 5 sekunder foran Glørsen. Coralie Waldner, Halden fulgte på 3. plass.

Resultater

Jerker Lysell (23) vant Blodslitet foran Lukas Liland (22), det skilte 21 sek etter 21,2 km orientering. Her før start.

H 21-E, 21 175 m:

1) Jerker Lysell, Hagaby GoIF, 2.09.27,

2) Lukas Liland, Nydalens SK, 2.09.48,

3) Emil Svensk, Stora Tuna OK, 2.11.27,

4) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 2.11.42,

5) Håvard Sandstad Eidsmo, Freidig, 2.13.32,

6) Isak Jonsson, NTNUI, 2.14.56.

D 21-E, 13 700 m:

1) Marie Olaussen, Fredrikstad SK, 1.37.25,

2) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 1.38.07,

3) Ane Dyrkorn, NTNUI, 1.43.15,

4) Ingrid Lundanes, Emblem IL, 1.46.38,

5) Jo Shepherd, Halden SK, 1.46.43,

6) Klara Axelsson, IFK Göteborg Orientering, 1.46.55.

Starten har gått for blant annet jentenes juniorklasse

D 17-20E, 11 775 m:

1) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 1.31.16,

2) Mathea Gløersen, Bækkelagets SK, 1.31.21,

3) Coralie Waldner, Halden SK, 1.35.00,

4) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 1.36.42,

5) Anna Taksdal, Ganddal IL, 1.37.11,

6) Tilia Olsson, Uddevalla OK, 1.39.19.

Mads Christian Maarup, Eksjö SOK vinner guttenes juniorklasse

H 17-20E, 13 700 m:

1) Mads Christian Maarup, Eksjö SOK, 1.35.14,

2) Markus Hirsch, Bækkelagets SK, 1.35.20,

3) Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad SK, 1.35.26,

4) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 1.36.50,

5) Eliáš Kosák, Sandefjord OK, 1.36.53,

6) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 1.36.56.

Vinnere øvrige klasser:

D 11-12, 3 800 m: 1) Mira Fosser Lundsrud, OK Moss, 23.51.

H 11-12, 3 800 m: 1) Ola Myklatun, Tyrving IL, 20.22.

D 13-14, 6 425 m: 1) Kaja Holte Fjeldstad, Porsgrunn OL, 48.48.

H 13-14, 6 425 m: 1) Joel Bronebakk Johansson, Halden SK, 43.30.

D 15-16, 8 575 m: 1) Mathilde Rekkertbø Koren, Nydalens SK, 1.06.54.

H 15-16, 9 400 m: 1) Emil Fredberg, Silkeborg OK, 1.05.55.

D35, 9 400 m: 1) Line Drange Ruud, Røyken OL, 1.57.32.

H35, 12 425 m: 1) Halvor Saunes, Kongsberg OL, 1.27.44.

D40, 9 400 m: 1) Iliana Ilieva, Halden SK, 1.22.04.

H40, 12 425 m: 1) Niklas Norman, IL GeoForm, 53.28.

D45, 8 575 m: 1) Elin Bjerva, Larvik OK, 1.09.23.

H45, 11 050 m: 1) Anders Nordberg, Nydalens SK, 1.10.59.

D50, 8 575 m: 1) Aud Hognestad Taksdal, Ganddal IL, 1.09.31.

H50, 11 050 m: 1) Tore Sandvik, Halden SK, 1.22.18.

D55, 7 175 m: 1) Hilda Øfsthus, Asker Skiklubb, 1.06.48.

H55, 9 400 m: 1) Christian Vogelsang, Nydalens SK, 1.16.07.

D60, 7 175 m: 1) Heidi Midtskogen, Botne SK, 1.25.34.

H60, 9 400 m: 1) Anton Bjartnes, Verdal OK, 1.14.35.

D65, 6 575 m: 1) Grete Synnøve Hovi, Skien OK, 1.10.41.

H65, 8 575 m: 1) Jon Kaarby, Nydalens SK, 1.11.14.

D70, 6 575 m: 1) Gro Solnørdal, Rudsbygd IL, 1.28.10.

H70, 7 175 m: 1) Sigurd Dæhli, Løten o-lag, 1.09.30.

D75, 4 625 m: 1) Kjersti Tho, Stabæk Idrætsforening, 1.12.57.

H75, 6 575 m: 1) Kjell Winther, Oppsal Orientering, 1.08.51.

D80, 4 625 m: 1) Anne Lise Øfsthus, Asker Skiklubb, 1.45.15.

H80, 4 625 m: 1) Anders Taraldrud, Indre Østfold OK, 1.05.42.

D85, 4 625 m: 1) Unni Dirro Bøhlerengen, Måren OK, 3.15.17.

H85, 4 625 m: 1) Stein Koren, OK Moss, 1.48.31.

D-åpen, 7 925 m: 1) Victoria Hæstad Bjørnstad, Fossum IF, 1.02.00.

H-åpen, 9 575 m: 1) Sindre R Holt, Hedrum OL, 1.01.20.

Emil Husebye Aamodt, Fredrikstad tok tidlig teten i H17-20 og endte til slutt på 3.plass