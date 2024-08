Sturla IF la i vår om distansene og følger samme oppsett nå i høst. Rekkefølgen på de fem løpene blir således 3 km, 5 km, 9 km, 5 km og 3 km. For sammenlagtskonkurransen vil det bety at den beste tiden på hver av distansene gjennom vår og høst blir tellende uansett hvor mange ganger du har løpt distansen. Premien for beste kvinnelige og mannlige løper sammenlagt er også i år et par sko fra Løplabbet Drammen.

Tradisjonelt har kravet til oppføring i Adelskalenderen vært at man må fullføre 3 ulike distanser i løpet av sesongen. Siden det nå bare er 3 ulike distanser, tar arrangøren gjerne i mot innspill fra de rutinerte traverne om de synes det er rimelig å beholde dette kravet.

Sturla IF testet en ny påmeldingsløsning i vår og tester en til nå i høst. Det vil forhåpentligvis gå mer knirkefritt, men deltakerne vil motta en epost på spansk (!) etter gjennomført betaling. Dette er kun en automatisk utsendt epost og ikke noe vi har bruk for. Arrangøren har alle påmeldte registrert i sine lister ved henting av brikker.

Prisen er fortsatt kr. 50 pr. løp og det er fortsatt mulig å melde seg på alle høstens 5 løp for kr. 200. Etteranmelding er mulig fra kl. 17.00 på løpsdagen, men da helst betaling med Vipps. Oppmøte i Sturlahuset i Underlia for brikkeutdeling og påmelding fra kl. 17.00 og man kan starte når man selv vil mellom kl. 18.00 og 18.30.

Høstens løp på terminlista:

