(Foto: Stein Arne Negård/Solveig Sørlien Stenberg)

Siste info før start.

Arrangøren om kart og terreng:

• Kart: Starum, sist revidert 11/2024, tegnet som sprintkart; målestokk 1: 5 000. ekv. 2,5 m.

• Det er en del "løse" hestehindere – både i det åpne området, og i skogen. Bare de som er mer

permanent plassert, er med på kartet.

• Det er også noen områder med div. lagret materiell. Større områder med slikt, er merket med

lilla farge.

• Det er bare et helt tynt lag med snø i løpsområdet, på åpne områder, omtrent bart i skogen.

• Det er ikke glatt i skogen, men på store stier – og i det åpne området. Der det er snø, kan det

være veldig glatt under snøen. Selv med piggsko kan disse områdene oppleves veldig glatte!

• Det er varslet om løpet i hestemiljøet, men vi kan ikke være helt sikre på at en ikke kan møte

hest langs stier og veier. Vis hensyn!

Løyper/poster:

Lang, A-nivå: 4,8 km (gaflet)

Mellom, A-nivå: 3,0 km (gaflet)

Kort, C-nivå: 1,8 km

Nybegynner: 1,3 km

• De to lengste løypene er gaflet; det er derfor ingen løse postbeskrivelser.

• Stemplingsenhetene er touch-frie og henger i en snor eller står på en stake.

• Det er ikke tillatt å løpe over/gjennom hager, tegnet som "hagegrønt" på kartet.

• Det er ikke tillatt å krysse "upasserbart" gjerde.

• Løpedrikke/"mat": varm gløgg – og pepperkaker.

Premier:

• Alle løypene, unntatt N-løypa, er delt i to klasser, D og H. I alt er det derfor 7 klasser. Det er

premier til alle.

• Det er spesiell premie til de som har deltatt i 10 år og 20 år.

Årsutmerkelser:

20 år: Stein Arne Negård-Vang OL (første deltager utenfor OL Toten-Troll som får 20 års utmerkelse)

10 år: Sondre SandeGullord-Bækkelagets SK, Hildegunn Linstad-OL Toten-Troll, Arnfinn Pedersen-Gjø-Vard OL, Anders Sollien-OL Toten-Troll

Innendørs samlingsplass.

Fellesstart for 85 løpere i de fire forskjellige løypene.

Eirik Langedal Breivik inn til klar seier.

To beste herrene i lang løype: Erik Langedal Breivik (til v.) og Lars Lien.

Mari Sørlien Stenberg stempler inn som raskeste dame i lang løype.

Noen klassevinnere (fra venstre): Esther Sørlien Stenberg, Mari Sørlien Stenberg, Eirik Langedal Breivik, Oskar Schneider og Widar Trømborg.

Sondre Sande Gullord, Hildegunn Lindstad, Arnfinn Pedersen med 10-årspremie og Stein Arne Negård med 20-årspremie.

Resultater:

D lang Plass Navn Organisasjon Tid Diff Km-tid 1 Mari Sørlien Stenberg Vang OL 36.47 7.43 2 Ellen Margrete Stubban Hygen Østmarka OK 36.59 +0.12 7.46 3 Hege Solerød Gjø-Vard OL 43.10 +6.23 9.04 H lang 1 Eirik Langedal Breivik NTNUI 27.15 5.43 2 Lars Lien NTNUI 28.36 +1.21 6.00 3 Eskil Sande Gullord Bækkelagets SK 28.53 +1.38 6.04 4 Sondre Sande Gullord Bækkelagets SK 29.27 +2.12 6.11 5 Lavran Thorstensen Oppsal Orientering 29.47 +2.32 6.15 6 Even Lien Gjø-Vard OL 30.02 +2.47 6.18 7 Bjørn Anders Flågen Heming Orientering 30.18 +3.03 6.21 8 Sander H. Rogndokken NTNUI 31.43 +4.28 6.39 9 Ole Solli Kvikstad OL Toten-Troll 31.46 +4.31 6.40 10 Marius Staff Byåsen IL 32.00 +4.45 6.43 11 Sigurd Kvamme OL Toten-Troll 32.16 +5.01 6.46 12 Sigmund Langedal Breivik NOTEAM 32.24 +5.09 6.48 13 Øyvind Lien Gjø-Vard OL 32.36 +5.21 6.50 14 Markus Glad Rognstad Emblem IL 36.03 +8.48 7.34 15 Amund Flaskerud OL Toten-Troll 36.05 +8.50 7.34 16 Pål Stenberg Vang OL 36.06 +8.51 7.35 17 Michael Sætvedt Snertingdal IF Orientering 36.10 +8.55 7.35 18 Nikolai Teslo Hadeland OL 36.15 +9.00 7.36 19 Anders Sollien OL Toten-Troll 36.57 +9.42 7.45 20 Sigmund Hansen Gjø-Vard OL 37.36 +10.21 7.53 21 Annar Erlien Solerød Gjø-Vard OL 37.49 +10.34 7.56 22 Nils Harald Staff OL Toten-Troll 38.05 +10.50 8.00 23 Lars Flaskerud OL Toten-Troll 39.00 +11.45 8.11 24 Håvard Kvamme OL Toten-Troll 39.12 +11.57 8.14 25 Hans Kristian Stubban Hygen Østmarka OK 40.52 +13.37 8.35 26 Einar Teslo Hadeland OL 46.09 +18.54 9.41 27 Guttorm Egge IL GeoForm 47.01 +19.46 9.52 28 Anders Flågen Heming Orientering 50.08 +22.53 10.31 29 Hans Olav Hygen Østmarka OK 59.20 +32.05 12.27 D mellom 1 Emma Visted-Hansen Gjø-Vard OL 26.29 8.42 2 Hildegunn Lindstad OL Toten-Troll 28.00 +1.31 9.12 3 Oda Mørk Furunes Gjø-Vard OL 28.33 +2.04 9.23 4 Eli Ringstad Lien Gjø-Vard OL 29.32 +3.03 9.42 5 Vanja Staff OL Toten-Troll 29.46 +3.17 9.47 6 Anne Sørum Hamar OK 32.21 +5.52 10.38 7 Margrete Jørandli Gjø-Vard OL 32.32 +6.03 10.42 8 Unn Mette Klopbakken Vang OL 32.39 +6.10 10.44 9 Eldrid Hågård Aas OL Toten-Troll 34.34 +8.05 11.22 10 Ida Engen Raumar Orientering 35.55 +9.26 11.48 11 Kristin Stubban Hygen Østmarka OK 39.05 +12.36 12.51 12 Stine Austad Raumar Orientering 41.40 +15.11 13.42 13 Turid Giil Rond OL 47.42 +21.13 15.41 14 Hanne Holmen Snertingdal IF Orientering 49.37 +23.08 16.19 15 Therese Holmen Snertingdal IF Orientering 56.53 +30.24 18.42 H mellom 1 Widar Trømborg Sande Sportsklubb 27.45 9.07 2 Bjarte Lindstad OL Toten-Troll 28.06 +0.21 9.14 3 Arnfinn Pedersen Gjø-Vard OL 28.51 +1.06 9.29 4 Sondre Strømberg Fredrikstad SK 29.14 +1.29 9.36 5 Trym Strømberg Fredrikstad SK 29.16 +1.31 9.37 6 Stein Arne Negård Vang OL 29.22 +1.37 9.39 7 Knut Engen Raumar Orientering 30.31 +2.46 10.02 8 Hasse Bergstrøm Tyrving IL 32.20 +4.35 10.38 9 Tore Gustav Tomter Vang OL 32.58 +5.13 10.50 10 Erik Haugen Ringsaker OK 34.45 +7.00 11.25 11 Terje Gudbrandsen Hamar OK 36.20 +8.35 11.57 12 Jan Sveen Raumar Orientering 38.25 +10.40 12.38 13 Simen Trømborg Haavseth Sande Sportsklubb 43.08 +15.23 14.11 D kort 1 Esther Sørlien Stenberg Vang OL 16.56 9.18 2 Anne-Grete Austad Raumar Orientering 18.10 +1.14 9.58 3 Anita Stenseth Snertingdal IF Orientering 18.23 +1.27 10.06 4 Hilde Solli Kvikstad OL Toten-Troll 22.53 +5.57 12.34 4 Ellen-Mari Myhre OL Toten-Troll 22.53 +5.57 12.34 6 Eline Mørk Furunes Gjø-Vard OL 23.01 +6.05 12.38 7 Marte Mørk Furunes Gjø-Vard OL 23.09 +6.13 12.43 8 Berit Saxhaug Raumar Orientering 23.28 +6.32 12.53 9 Tina Bjørnstad Raumar Orientering 23.32 +6.36 12.55 10 Hege Heiberg Hadeland OL 28.30 +11.34 15.39 H kort 1 Oskar Schneider OL Toten-Troll 14.31 7.58 2 Sigurd Schneider OL Toten-Troll 17.11 +2.40 9.26 3 Morten Lysgård OL Toten-Troll 17.51 +3.20 9.48 4 Boye Myhre Lysgård OL Toten-Troll 19.46 +5.15 10.51 5 Ole Christian Solli Kvikstad OL Toten-Troll 22.41 +8.10 12.27 6 Hans A. Tingvold Raufoss IL Orientering 22.46 +8.15 12.30 7 Kent Erland Nilsen OL Toten-Troll 23.06 +8.35 12.41 8 Jo Randar Holmøy Hadeland OL 27.09 +12.38 14.55 9 Lars Saxhaug Raumar Orientering 28.00 +13.29 15.23 10 Jon Vegard Lunde Lillehammer OK 36.30 +21.59 20.03 11 Jens Egil Rostad OL Toten-Troll 41.35 +27.04 22.50 N Marianne Bull Madsen NTNUI 18.12 13.53

Alle resultater, adelskalender, kart og løyper i Livelox

Adelskalender tom 2023