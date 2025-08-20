Med 13:55 var Martin Holtet over minuttet foran kondisjonssterke Jarle Marvik som igjen hadde god klaring bakover til Kristian Lindteigen på 3. plass. Ingen kvinner til start blant de 10 aktive denne tirsdagen, men de var til gjengjeld god representert i trimklassen med 5 av 6. Bare 16 deltakere i det 9. løpet for sesongen, nær en halvering av antallet fra det sentrumsnære Bruløpet for 14 dager siden.

Det gjenstår nå tre løp i Kongsvingerkarusellen, og neste mulighet kommer på Vardåsen 2. september da løypa på 7 km som går fra skytterbanen på Røhneløkka skal løpes for andre gang denne sesongen.

Flere bilder på Kongsvingerkarusellens facebookside

Arrangørens nettsider

Samleside for Kongsvingerkarusellen

Jarle Marvik i kjent stil i mål som andremann. (Foto: arrangøren)

Kristian Lindteigen fikk 15:56 på 3. plass. (Foto: arrangøren)

13-åringen Liam Sand-Fjeldseth var kveldens fjerdemann over mål på 17:17. (Foto: arrangøren)