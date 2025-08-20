Martin Holtet best også i Kongsvingerkarusellen på Liermoen
Når 18-åringen Martin Holtet stiller opp i Kongsvingerkarusellen så blir det gjerne seier, så også i 4-kilometeren på Liermoen denne uka.
Med 13:55 var Martin Holtet over minuttet foran kondisjonssterke Jarle Marvik som igjen hadde god klaring bakover til Kristian Lindteigen på 3. plass. Ingen kvinner til start blant de 10 aktive denne tirsdagen, men de var til gjengjeld god representert i trimklassen med 5 av 6. Bare 16 deltakere i det 9. løpet for sesongen, nær en halvering av antallet fra det sentrumsnære Bruløpet for 14 dager siden.
Det gjenstår nå tre løp i Kongsvingerkarusellen, og neste mulighet kommer på Vardåsen 2. september da løypa på 7 km som går fra skytterbanen på Røhneløkka skal løpes for andre gang denne sesongen.
Flere bilder på Kongsvingerkarusellens facebookside
Samleside for Kongsvingerkarusellen
|
Menn:
|Plass
|Startnr.
|Navn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|57
|Martin Holtet
|Aktiv M 18-31
|0:13:55
|2
|32
|Jarle Marvik
|Vikings
|Aktiv M 32-44
|0:15:10
|3
|30
|Kristian Lindteigen
|Tobøl
|Aktiv M 32-44
|0:15:56
|4
|100
|John Arne Holtet
|Aktiv M 45-59
|0:17:30
|5
|75
|Porya Pourandi
|Aktiv M 18-31
|0:17:58
|6
|37
|Jim Anders Sand
|Galterud IF
|Aktiv M 32-44
|0:18:05
|7
|18
|Kjell Langfoss
|Åbogen
|Aktiv M 60-99
|0:23:55
|8
|12
|Runar Finnstun
|Kongsvinger
|Aktiv M 60-99
|0:25:36
|
Barn og Ungdom menn:
|1
|26
|Liam Sand-Fjeldseth
|KIL Ishockey
|Aktiv M 13-17
|0:17:17
|2
|21
|Johan Rudolfsen Sørlie
|Kongsvinger
|Aktiv M 7-12
|0:23:11
Siste medlemssaker
Annonse