På grunn av mye regn i høst er det svært vått i deler av terrenget der Olympiaparkløpet vanligvis har gått. Det har derfor vært nødvendig å endre løypetraséen for årets løp. Start og mål var lagt til sletta i Lysgårdsbakken og det ble løpt etter VIP-veien opp til Kanalen, videre bort til Birkebeineren skistadion og derfra ned den gamle Nordsetervegen til oppløpet på ringmuren i hoppbakken. Løypa var på 6,5 km og hadde en sammenhengende stigning fra start på 166 høydemeter.

For de yngste klassene 0 – 11 år, og de som har meldt seg på klasse trim uten tidtaking, var det en kortere løype på i underkant av 2 km.

Det ble også endringer i toppen av sammenlagtlista for Sørdalskarusellen hittil i år, for både i kvinner og menn. Etter at 9 av 10 løp er avviklet i årets Sørdalskarusell leder nå Mads Buhaug fra Øyer - Tretten IF Sørdalskarusellen totalt med 15 sekunder foran Jørgen Krogsæter fra Stampa Run Club. Blant kvinnene overtok Ragnhild Haukåen fra Sør-Vekkom lauparlag ledelsen med 29 sekunder foran 13 år gamle Kristin Haug fra Lillehammer IF.

Olympiaparkløpet ble arrangert av Litrim der Swix og Madshus var løpssponsorer.

Olympiaparkløpet var det niende og nest siste løpet i årets Sørdalskarusell. Fellesstarten i Tverrløpet, det siste løpet i årets karusell, går onsdag 11. september med start ved Håkons Hall kl. 1830

Tøff start. En sammenhengende motbakke fra sletta i Lysgårdsbakkene på 1,5 km med 166 høydemeter oppover VIP-vegen. Her ser vi tetgruppa i løpet ca. 500 meter etter start som ledes av unggutten Truls Horten (1525) fra Lillehammer IF i klasse M 16 – 19 år foran Mads Buhaug (1533) fra Øyer-Tretten IF i M 30 – 39 år, Leif Christian Tallaksen (31) fra Lillehammer IF i klasse Aktive M 20 – 35 år, Martin Løwstrøm Nyenget (1554) fra Siggerud som ble løpets totalvinner, Torger Haukåen (1539) fra Sør-Vekkom lauparlag i M 20 – 29 år, Erik Hattestad (1544) fra Lillehammer i klasse Aktive M 20 – 35 år og Jørgen Krogsæter (1537) fra Stampa Run Club i klasse M 20 -29 år.

Raskeste kvinne. Ragnhild Haukåen, fjorårsvinneren av både Olympiaparkløpet og Sørdalskarusellen totalt, var raskeste kvinne, 23 sekunder foran Ida Børset Westad.

Leder Sørdalskarusellen. Mads Buhaug fra Øyer-Tretten IF i stor fart mot mål til en andreplass i løpet og ledelse totalt i årets Sørdalskarusell.

Så søla skvetter. Jørgen Krogsæter (1537) ble tredje raskeste løper i fellesstarten, men mistet ledelsen i karusellen totalt til Trond Buhaug. Bak følger her Leif Christian Tallaksen (31) og Torger Haukåen (1539).

Duell mot mål. Her er det en skikkelig duell mot mål mellom Ida Børset Westad (119) i klasse K 30 – 39 år, som ble nest raskeste kvinne, og Ola Dahl-Hofseth (1514) i klasse M 40 – 49 år, en duell som Westad vant med 4 sekunder foran Dahl-Hofseth.

Vinner M 40 – 49 år. Lars Berger (36) har vært langt opp på resultatlistene i samtlige løp i årets Sørdalskarusell. Han gjorde nok et sterkt løp, vant klassen M 40 – 49 år og ble nr. 3 totalt i fellesstarten.

Fantastisk 14-åring. Unge Johan Melbø fra Vingrom IL gjorde et meget sterkt løp, vant klasse M 12- 15 år og ble nr. 18 totalt i løpet med tiden 25:58,5 bare 3 minutter og 24 sekunder bak vinneren Martin Løwstrøm Nyenget.

Sprek og allsidig. Torstein Rudihagen (1535) en sprek og allsidig pensjonist som er i toppen av resultatlistene enten det gjelder løp, ski eller sykkel. Denne gangen vant han klasse M 70 – 79 år, nærmere 4 minutter foran nærmeste deltaker. Her har Rudihagen lagt seg på hjul bak Silas Johansen (2) fra Lillehammer i klasse M 40 – 49 år i motbakkene opp VIP-vegen.

Vinner M 60-69 år. Geir Strandbakke (34) fra Lillehammer Skiklub vant klassen M 60 – 69 år. Her leder han en større gruppe løpere, bak følger Cato Visdal Mikalsen (121) i M 40-49 år, René Havstein (27) fra Lismarka Skillag i M 30-39 år, Espen Hjerpaasen (113) i m 30-39 år, Marte Kjøren (112) fra Lillehammer IF i klasse Aktive K 20-25 år, Pernille Gullikstad (1532) fra Søre Ål IL i K 20-29 år og Ida Børset Westad (119) i klasse K 30-39 år.

Kortere løype for de yngste. Klassene 0 – 11 år løp en kortere løype på i underkant av 2 km. Her ser vi tre av deltakerne i M 0 – 11 år i flott driv oppover VIP-vegen; Syver Sandberg Tistel (1517) fra Lillehammer Skiklub, Endre Fyksen Bakken (1631) fra Fåberg Fotball og Vetle Hagehaugen (1498) fra Fåberg.

Mål i sikte. Målet var i Olympiaparkløpet var oppe på ringmuren i Lysgårdsbakkene. Her har Bjørg Hagen, vinner av klassen K 50 – 59 år, målet i sikte.

Aktiv trimmer. 71-åringen Frode Finne er en meget aktiv trimmer, og er enn fast deltaker alle løpene i Sørdalskarusellen, her i flott driv mot må med Lysgårdsbakkene i bakgrunnen.

Slitne og glade. Brita Kumle fra Bekkestua (1518) og Ingebjørg Wikstrøm (59) fra Friskis&Svettis, begge i klassen K 50 – 59 år, var slitne etter et så tøft løp, med også glade for å være i mål.