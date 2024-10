Martin Sølvberg Tjelle fikk imidlertid hard kamp om seieren i fellesheatet for de tre årsklassene og om gullet i G16 av Ulrik Jåvoll Hagen som var i tet store deler av løpet. På de avgjørende meterne var Nittedal-løperen sterkest og sikret seieren med to sekunder på opponenten.

Jevnt var det lenge også i yngste klasse der 15-åringene Per August Halle Haugen og Eric Grønvold lå side om side til sistnevnte greide å tilkjempe seg fem sekunder på oppløpet. Profilerte Per August ble intervjuet av NRK etter løpet og ga klart uttrykt for at det var en skuffelse ikke å vinne.

I G17 hadde Fredrik Hesjedal-Tronstad bedre kontroll på gullet etter å ha ledet klassen fra start, og Spydeberg-gutten passerte målstreken ti sekunder foran andremann Sindre Røed Momrak.

