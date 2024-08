Mellom- og langdistanseløpene det skal konkurreres i er 800 m, 1500 m, 3000 m hinder, 3000 m og 5000 m. Mens guttene har 5000 m som sin lengste distanse, må jentene nøye seg med 3000 m. På 800 og 1500 m er det forsøk i de fleste klassene, mens det er direkte finale på 3000 og 5000 m.

Svært mange av de beste juniorene vil være på plass i Bodø. På 1500 m stiller favoritter som Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson og Astrid Cecilie Berntsen opp i U20-klassen. I U20-klassen for menn må Magnus Øyen og Håkon Moe Berg regnes som de to største gullkandidatene.

I U23-klassen på 1500 m er Ingeborg Østgård den store favoritten blant jentene, mens Esten Hansen-Møllerud Hauen har samme rolle på guttesida.

På 800 m er Astrid Cecilie Berntsen favoritt i U20-klassen, men det gjenstår å se om hun løper både 800 og 1500 m. Ingeborg Østgård, Nora Haugen og Anne Gine Løvnes kan få en jevn kamp om medaljene i U23-klassen.





Ingeborg Østgård og Håkon Moe Berg har mulighet til å stikke av med gullet på både 800 og 1500 m. (Foto: Tor Jarle Bolme)



På herresida peker Håkon Moe Berg seg ut som favoritt på 800 m i U20-klassen – dersom han dobler. Esten Hansen-Møllerud Hauen er gullkandidat nummer én i U23-klassen forutsatt at også han løper både 1500 og 800 m.

På 3000 m hinder er deltakelsen så tynn at det med ett mulig unntak vil bli medalje til alle som stiller. På 3000 m flatt er 18 jenter påmeldt i U20-klassen med Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson som den største favoritten. I U23-klassen kan medaljekampen komme til å stå mellom Sigrid Alvik, Mari Roligheten Ruud og Thea Charlotte Knutsen.

På 5000 m for menn er det så mange påmeldt i U20-klassen at det trolig blir to heat, seeda etter nivå. Magnus Øyen peker seg ut som den største gullfavoritten.

På 5000 meteren i U23-klassen stiller atskillig færre opp, og på papiret ser Vegard Warnes ut til å være den sterkeste.

Og så er det viktig å understreke at på langt nær alt handler om medaljekamp i et junior-NM. De fleste som stiller har sine egne mål – om kanskje en pers, et godt taktisk gjennomført løp eller ei sosial og fin helg med masse gode opplevelser både på og utenfor banen. Skulle bare medaljekandidatene vært med, ville det blitt et heller stusselig mesterskap.



Startlister for alle øvelser



Streaming og resultatservice





Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson hadde god klaring til konkurrentene da hun vant 2000 meteren i UM. Nå byr junior-NM på nye gullmuligheter. (Foto: Vestpress)





Esten Hansen-Møllerud Hauen tilhører favorittene i U23-klassen på både 1500 og 5000 m. (Foto: Samuel Hafsahl)