Grenland Ultra Runners inviterte lørdag 3. mai til Skogvokteren Ultra for 4. gang, løpet som omfattet NM terrengultra i 2024. 139 av ca 180 påmeldte stilte til start ved rådhustrappa i Porsgrunn kl 05:00 lørdag morgen - i tre varmegrader. Det som ventet løperne var 88 kilometer i kupert Grenlandsterreng med 3800 høydemeter - men under nær perfekte løpsforhold om vi ser bort fra en kraftig haglbyge underveis i løpet.

Video fra starten med 152 løpere (inkl. stafettlag). Foto: Olav Engen:

I år var det for første gang innlagt stafett med 6 etapper, med 13 lag til start - og lagenes supportere sørget for stor stemning ved alle matstasjoner og i mål. Et vellykket innslag som helt sikkert blir gjentatt, og vellykket var også resten av arrangementet med den fantastiske arrangørgjengen til Grenland Ultra Runners.

Mathis til topps i herreklassen

Mathis underveis i løpet - alene i tet - på en av toppene. (Arrangørfoto)

Mathis Dahl Fenre fra Romerike Ultraløperklubb vant for andre gang Skogvokteren ultra - i løypa broren Tobias har konstruert og innehar løyperekorden på 8:01:49 (NM 2024). Det var det eneste sikre før årets løp, at ingen ville slå den utrolige tiden. Mathis vant på 9:44:11, 23 min bak tiden sin i 2024 da han kom på 6. plass i NM - men denne gangen var han jo ikke truet av konkurrentene og kunne ta det rolig på slutten.

Ved skiarenaen på Jarseng etter 11-12 kilometer hadde forhåndsfavoritt Mathis følge av Kristoffer Haugrud, men snart var han alene og suveren i tet resten av løpet - og kom i mål 38 minutter foran Kristoffer. Foran begge løperne i mål var det vinnende stafettlaget til Kules Old Boys som løp i mål på 9:26:04.

Mathis og Kristooffer sammen på første matstasjon. (Foto: Olav Engen)

Menn 117 deltakere (89 fullførte): 1. Mathis Dahl Fenre [139] 1990 Romerike Ultraløperklubb 09:44:11 2. Kristoffer Haugrud [94] 1994 10:22:33 3. Fredrik Hausmann [4] 1987 Bamford1869 10:43:42 4. Håkon Hovland [118] 1990 Hvam IL 10:52:16 5. Marius Kaasa [101] 1990 Heistad løpeklubb 10:52:16 6. Simen Furnes [132] 1988 Telemark Toppidrett 10:58:05 7. Ådne Dalum [137] 1995 Siljan IL / Siljan Løpeklubb 11:05:27 8. Kjetil Kolstad Kleppe [10] 1995 Silja IL / Siljan Løpeklubb 11:17:45 9. Erik Lohne [5] 1994 Sprek sentrum 11:43:37 10. Aleksander Thorne [104] 1987 11:43:43 11. Vegard Triseth [55] 1975 Norconsult / Grenland Ultra Runners 11:53:46 12. Eirik Fjeld [44] 1981 Grenland ultra runners / Gjerpen IF 12:02:59 13. Tomas Nystuen [41] 1977 Langesund Sykle- og Triathlonklubb 12:11:38 14. Preben Gare [117] 1987 Drangedal IL 12:12:01 15. Even Tømmermo [106] 1994 Er vi fremme snart 12:12:51 16. Jørgen Tømmermo [108] 1998 Er vi fremme snart 12:12:52 17. Karl Erik Pedersen [112] 1994 12:14:06 18. Thomas Øderud [148] 1979 Salomon Norge / Kristiansand løpeklubb 12:23:48 19. Jan Rikard Olafsen [163] 1976 Kristiansand Løpeklubb 12:23:48 20. Jin Hui Zhang [80] 1992 12:27:06



Mari til topps i kvinneklassen

Mari i tet med karer på slep. (Arrangørfoto)

Mari Brøndbo Dahl fra SK Vidar var like overlegen i kvinneklassen som Mathis var i herreklassen. Med tiden 11:08:06 var hun hele 44 minutter foran Antonia Ramböl Bryntesson i mål. Ved passering første matstasjon på Jarseng var hun 5 minutter bak Katarzyna Nilsen som gikk knallhardt ut. På neste matstasjon ved Solvika etter 33 km kom de sammen, men ved tredje matstasjon ved Bliva etter 50 km ledet Mari med 10 minutter, og mye mer skulle det altså bli.

Kvinner 22 deltakere (16 fullførte): 1. Mari Brøndbo Dahl [151] 1990 Asker Triathlonklubb/SK Vidar 11:08:06 2. Antonia Ramböl Bryntesson [157] 1994 Norconsult BIL 11:52:27 3. Katarzyna Nilsen [110] 1981 12:28:36 4. Marlene Cagatay [75] 1988 12:52:30 5. Heidi Rørvik [28] 1981 Gulset IF/Charterultra 13:06:11 6. Helene Nilsson [87] 1983 Romerike Ultraløperklubb 13:34:15 7. Linda Hildenes [125] 1985 13:57:38 8. Silje Andreassen [140] 1982 SØGLE 14:09:02 9. Liv-Anna Folgerø [146] 1986 Søgle ul / Tromøy il 14:14:30 10. Mari Melsom Kristensen [92] 1981 Søgne IL 14:32:16

Mange brukte staver i de bratte motbakkene, som her ved Galten med Olborgtjenn i bakgrunnen. (Arrangørfooto)

Topp 3 kvinner: Mari Brøndo Dahl i midten med Antonia Ramböl Bryntesson (2. plass) til venstre og Katarzyna Nilsen (3. plass) til høyre. (Arrangørfoto)

Topp 3 menn: Mathis Dahl Fenre i midten med Kristoffer Haugrud (2. plass) til venstre og Fredrik Hausmann (3. plass) til høyre. (Arrangørfoto)



Tre sterke løpere og arrangører på startnummerutdelingen. Vi ser Irvin Kilde, Jonas Resare og løpsleder tobias Dahl Fenre. (Foto: Olav Engen)

Her ser vi en gjeng arrangører ved første matstasjon... det var 100% oppmerksomhet og service til løperne. (Arrangørfoto)

Bratt og fint terreng.... (Arrangørfoto) i "Grenlandsalpene" (Arrangørfoto)

Backyardspesialist Jon Asphjell er vant med å utnytte hvileminuttene maksimalt, her ved Bliva etter 50 km. (Foto: Olav Engen)

Mari Mellsom Kristiansen til topps på Galten. (Arrangørfoto)

Stafettens vinnerlag, Kules Old Boys, på 2. etappe. (Arrangørfoto)



Tett på grenlandsbyene, likevel villmark. (Arrangørfoto)

Wendy og Jo Inge Fjellstad ved Slusemesterens veranda - ved Løveid sluser etter 72 km. De brukte løpet som en del av oppkjøringen til Oslo-Bergen Trail senere i år. (Foto: Olav Engen)



Simen Furnes, femtemann i mål og åpenbart fornøyd med det. (Arrangørfoto)