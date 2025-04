I Grand Track Slam løper hver gruppe to distanser i hvert stevne. Mellomdistanseløperne løper både 1500 og 800 m, mens langdistanseløperne gjør unna både 5000 og 3000 m. Så kåres det en vinner sammenlagt som stikker av med hele 100000 dollar i premie.

På mellomdistanse for menn møttes mange av verdens beste 800 og 1500 m-løpere. Det ble løpt uten fartsholdere og lysharer, noe som ble antatt å gi 800 m-løperne mulighet til å hamle opp med 1500 m-spesialistene også på den lengste distansen. Cole Hocker og Yared Nuguse sørga imidlertid for såpass mye fart underveis på 1500 meteren at kenyanske Emmanuel Wanyonyi var eneste 800 m-løper som hang med da det virkelig dro seg til på siste runde. Han var imidlertid klart sterkest og vant på 3.35,18 etter en sisterunde på 51-tallet. Yared Nuguse ble nummer to 18 hundredeler bak mens britene Neil Gourley og Josh Kerr fulgte på tredje- og fjerdeplass.

Dagen etter var det mulighet for revansje på 800 m. Her var imidlertid 800 m-spesialistene så fartssterke at 1500 m-løperne ble hekta av omtrent fra start. Canadiske Marci Arop som leverte en svak 1500 m, dro hele veien med Wanyonyi i rygg, men på oppløpet var også Wanyonyi sjanseløs. Vinnertida på 1.45,13 var prega av den sterke vinden, og Arop løp nok egentlig et mye bedre løp enn det tida indikerer. Neil Gourley ble best av 1500 m-gutta med 1.47,84 og fjerdeplass. Josh Kerr hadde ikke dagen og ble aller sist med 1.50,68.

Sammenlagt gikk seieren til Emmanuel Wanyonyi etter en første- og en andreplass

Hverken Yared Nuguse, Josh Kerr eller Cole Hocker klarte å riste av seg Emmanuel Wanyonyi på 1500 meteren. (Foto: Grand Slam Track)



Knepen sammenlagtseier til Diribe Welteji

På mellomdistanse for kvinner tok etiopiske Diribe Welteji en knepen sammenlagtseier foran Nicky Hiltz fra USA. Hiltz hadde overtaket etter å ha vunnet 800 meteren, men i og med Welteji tok seieren på 1500 m, så ble Weltejis andreplass på 800 m utslagsgivende. Hiltz måtte på sin side nøye seg med tredjeplass på 1500 m.

Australske Jessica Hull forsøkte å løpe feltet i senk på 1500 meter, men klarte ikke å komme løs, og på oppløpet ble hun spurta ned av tre løpere. Den kanskje største favoritten på 800 m, kenyanske Mary Moora, var ikke i slag. Hun ble sist på 800 meteren og stod over 1500 meteren.

Etter en svært så rolig førsterunde satte Jessica Hull fart på feltet på 1500 meteren, men hun ble ikke kvitt alle og endte på fjerdeplass. (Foto: Grand Slam Track)



Grant Fischer har perfeksjonert spurten

Amerikanske Grant Fischer ble sammenlagtvinner på langdistanse etter å ha vunnet 5000 meteren og blitt nummer tre på 3000 meteren. 5000 meteren var et skikkelig lureløp, men Fischer har virkelig fått sving på spurtferdighetene sine og vant til slutt på ytterst ordinære 14.39,14. Hans landsmenn, Cooper Teare og Dylan Jacobs, sørge for en ren amerikansk pall.

På 3000 meteren to dager seinere dro etiopierne Hagos Gebrhiwet og Telahun Bekele tidlig ifra, men de hadde løpt såpass svakt på 5000 meteren at Grant Fischer visste at han ville klare sammenlagtseieren hvis han var i mål som nummer tre. Fischer vant spurten om tredjeplassen og ble dermed 100000 dollar rikere. Hagos Gebrhiwet vant 3000 m på 7.51,55 og var 9 sekunder foran Bekele på andreplass.

Grant Fischer la grunnlaget for sammenlagtseieren da han spurta ned sin landsmann Cooper Teare på 5000 meteren. (Foto: Grand Slam Track)



To førsteplasser til Ejgayehu Taye

Mens de to langdistanseløp for menn utvikla seg svært forskjellig, var både rekkefølgen og løpsopplegget så å si likt på 3000 og 5000 meteren for kvinner. Ejgayehu Taye fra Etiopia vant begge distansene på sterke tider – 8.28,42 og 14.54,88 – varmen og vinden tatt med i betraktning. Kenyanske Agnes Jebet Ngetich og etiopiske Tsigie Gebreselama ble nummer to og tre på begge distanser. Med full skår gikk sammenlagtseieren til Eigayehu Taye.

Neste stevne i serien går i Miami i Florida 2.-4. mai.

Ejgajehu Taye har full skår etter det første stevnet i Grand Slam Track. Taye er imidlertid “challenger”, så det gjenstår å se om hun stiller i de tre neste stevene. (Foto: Grand Slam Track)



