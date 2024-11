Førstkommende lørdag klokken 10:00 starter 160 løpere i den 17. utgaven av Bislett 24-timers. Noen løper veldig fort og langt, andre ikke fullt så langt - men alle har sine målsettinger i et løp de fleste andre ikke en gang ville drømme om å stille opp i.



De raskeste løper for rekorder eller for å kvalifisere seg til mesterskap, eller passere den magiske 200-kilometersgrensen. For svært mange andre er det kravene til prestasjonsmedaljen, 130 km for kvinner og 150 km for menn, som er målet. Og bare opplevelsen med å være med på "noe så sprøtt" trigger både nykommere og Bislett24-veteraner til å melde seg på til det som også omtales som "Norges lengste julebord".



Startplassene til årets løp ble utsolgt på 13 minutter etter at påmeldingen åpnet 1. mai. Senere har et 50-talls plasser (!) blitt solgt videre etter at noen har trukket seg på grunn av skade, dårlig form eller andre årsaker. Kampen om startplass har pågått helt til i dag (onsdag), og i morgen er det for sent - da er muligheten til endring stengt.



Fra starten i 2022 (Foto: samuel Hafsahl)





Nedenfor har vi sett på:

Noen av de som løper på Bislett

Rekorder for 24-timersløp

Statistikk for Bislett 24-timers

Vi har prøvd å fange opp det vi tror er løperne som har potensiale til å løpe lengst, og noen andre interessante løpere. Det er sikkert noen flere vi burde nevnt (?).

1 Melvin Tix, Romerike Ultraløperklubb. Klovnen som er kjent fra TV og ikke minst mange år som klovn på Bø Sommarland. Melvin løp også i 2017 i det antagelig varmeste antrekket av samtlige deltakere, og resultatet ble den gangen 122,678 kilometer.Nå er målsettingen å slå persen til hans alter ego Petter Vabog på 126,042 fra 2022.

41 Birgitte Nyblin-Austgulen, Bamford 1869. Løp 193,466 km på Bislett i 2023 (118 km etter 12 timer). Vi tror på 200 km+ i år.

74 Kjell Skogvang, Spiridon LLL. Løpets eldste deltaker, 80 år (81 i desember). Løp 151,788 km for bare 5 år siden. Den som har løpt flest Bislett 24-timers med 15 starter.

Kjell Skogvang med pokal for klasseseier i fjorårets løp. Foto: Samuel Hafsahl



113 Lochlan McDonald, Sandnes. Løp 208,816 km på Bislett i 2023. Vant Milano-San Remo 282 km tidligere i år.

131 Marthe Følvik, Lillestrøm (tidligere Bodø Bauta). Ga seg etter 12 timer (94 km) i 2023. Kan hun klare 200 km+ i år?

132 Emil Gukild, Hammern skiklubb. TV-profil med seier i 71 grader nord team. Sammen med Anders Aukland og Silje Nordnes leder han Podkasten "Skiklubben" på NRK, og før og etter Bislett24 blir det mye om Bislett på podkasten.

136 Erik Nilsen Onarheim, Stord IL. 181,352 km i 2023 etter 127 km halvveis. Holder han bedre i år kan han kjempe om seieren. Erik kom på 5. plass i NM 100 km i år.

143 John F Jahre, Tjøme Løpeklubb. 203,095 km i 2023. Foretrekker terrengløping, men det er det lite av på Bislett.

150 Emir Halalkic, IF Kville. 230,827 km i Skövde 2020, 230,472 km i Sæby 2022 og 216,728 i Teipei (VM 2023) der han hadde 134 km halvveis.

154 Frank Løke, Runar IL. Action-Frank trenger vel ingen ytterligere presentasjon. Har løpt Bislett24 syv ganger med pers fra 2022 på 217,617 km.

158 Therese Fredriksson, SOK Knallen. Løp 233,400 km i Växjö tidligere i år, og har flere andre løp over 220 km. Årets favoritt?

159 Jeanette Vika, Botne Skiklubb. Løp 191,594 km i 2019 og 188,755 i 2022. Blir det 200 km+ i år?



Jeanette Vika i fjorårets løp. Foto Samuel Hafsahl



160 Håvard Huru Bergene, Romerike Ultraløperklubb. 4. plass i 2023 med 210,335 km.

170 Stian Røsten, Bodø Bauta. 186,139 i 2023. Backyardspesialist med 3 løp over 200 km i år.

178 Gro Siljan Hjukse, Salomon Norge. Terrengløper som liker seg jo tøffere og lenger det er. Løp 203,380 på Bislett i 2022.

182 Bjørn Hytjanstorp, Romerike Ultraløperklubb. Løpets gründer (2007) som stiller opp for å hilse på miljøet.

186 Jan Rikard Olafsen, Kristiansand Løpeklubb. 183,078 i 2023 etter 126 km halvveis. Kapasitet til langt over 200 km.

187 Grete Rugland, Mandal og Halse IL. Løp 216,707 km i 2021 og 203,736 i 2022.

190 Harald Bjerke, Romerike Ultraløperklubb. Vant Måndalen Ultra i 5 kuldegrader i 2020 med 232,280 km. Backyardspesielist med 295 km i årets World Team Championchip.

Therese Falk satte norsk, nordisk og europeisk bestenotering på Bislett i 2021. (Foto: Arne Dag Myking)

Rekorder for 24-timersløp

Norske bestenoteringer: Kvinner 261,170 Therese Falk Hareid IL 2021 Bislett (i) Oslo -23 133,511 Linnéa Hove Spirit Friidrett 2022 Bislett (i) Oslo 23-34 209,144 Ingrid Lid Romerike Ultraløperklubb 2017 Bislett (i) Oslo 35-39 231.708 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb 2023 Taipei (TPE) VM 40-44 243,154 Ranveig Hansen Ørje IL 2022 Verona (ITA) EM 45-49 261,170 Therese Falk Hareid IL 2021 Bislett (i) Oslo 50-54 243,121 Line Caliskaner Romerike Ultraløperklubb 2023 Barcelona (ESP) 55-59 172,547 Sidsel Mohn Kongsberg IF 2023 Bislett (i) Oslo 60-64 172,732 Vera Nystad Søgne IL 2008 Bislett (i) Oslo 65-69 183,667 Vera Nystad Søgne IL 2011 Århus (i) DEN 70-74 145,416 Oline Yksnøy Rustad IL 2012 Bislett (i) Oslo 75-79 138,510 Oline Yksnøy Spiridon LLL 2017 Bislett (i) Oslo Norske bestenoteringer: Menn 264,887 Allan Hovda Equinor BIL 2021 Bislett (i) Oslo -23 191,400 Bjarte Furnes 1996 Queens Creek (b) USA 23-34 247,797 Bjørn Tore Taranger BFG Bergen FIK 2013 Bislett (i) Oslo 35-39 264,887 Allan Hovda Equinor BIL 2021 Bislett (i) Oslo 40-44 263,347 Jo Inge Norum Hell Ultraløperklubb 2021 Bislett (i) Oslo 45-49 252,250 Jo Inge Norum Hell Ultraløperklubb 2023 Taipei (TPE) Masters 50-54 243,596 Joar Flynn Jensen Ski IL Friidrettsklubb 2017 Athen (GRE) 55-59 240,646 Torleif Rekkebo Nidelv 1990 Trondheim (b) 60-64 236,676 Torleif Rekkebo Nidelv 1995 Namsos 65-69 195,658 Per A Heskestad FIL AKS-77 2020 24 Hours in Hell 70-74 164,590 Jarle Busterud Løten Friidrett Team 55+ 2023 Bislett (i) Oslo 75-79 151,788 Kjell Skogvang Spiridon LLL 2019 Bislett (i) Oslo Nordisk rekord: Kvinner 261,170 Therese Falk Norge 2021 Bislett (i) Oslo Menn 272,086 Torbjörn Gyllebring Sverige 2023 Växjö (SWE) Europarekord: Kvinner 263,178 P. Bereznowska Polen 2023 Pabianice (POL) Menn 319,614 Aleksandr Sorokin Litauen 2022 Verona (ITA) Verdensrekord: Kvinner 270,363 Miho Nakata Japan 2023 Taipei (TPE) VM Menn 319,614 Aleksandr Sorokin Litauen 2022 Verona (ITA)

Allan Hovda har løp lengst av de norske herreløperne. (Foto: Arne Dag Myking).

Statistikk for Bislett 24-timers

Adelskalender menn: Rank Navn Nasjon Kjønn Resultat År Plass 1 Allan Hovda NOR M 264,887 2021 1 2 Jo Inge Norum NOR M 263,347 2021 2 3 Bjørn Tore Kronen Taranger NOR M 260,235 2022 1 4 Bjørn Tore Kronen Taranger NOR M 257,606 2015 1 5 Bjørn Tore Kronen Taranger NOR M 256,443 2017 1 6 Bjørn Tore Kronen Taranger NOR M 252,207 2021 3 7 Dan Välitalo SWE M 250,743 2018 1 8 Michael Vanicek GER M 250,068 2010 1 9 Bjørn Tore Kronen Taranger NOR M 247,797 2013 1 10 Henrik Olsson SWE M 246,580 2007 1 11 Torbjörn Gyllebring SWE M 246,227 2019 1 12 Craig Holgate GBR M 245,794 2017 2 13 Bjørn Tore Kronen Taranger NOR M 245,360 2012 1 14 Jo Inge Norum NOR M 243,736 2018 2 15 Johan Steene SWE M 242,401 2013 2 16 Arvid Haugen NOR M 241,914 2019 2 17 Dan Välitalo SWE M 237,948 2015 2 18 Peter Tubaas NOR M 237,527 2010 2 19 Per Audun Heskestad NOR M 236,964 2013 3 20 Peter Tubaas NOR M 235,386 2013 4 21 Jari Tomppo FIN M 234,989 2010 3 22 Arvid Haugen NOR M 234,628 2021 4 23 Christian Ritella SWE M 233,605 2006 1 24 Brian Larsen DEN M 231,770 2007 2 25 Lars Chr Dørum NOR M 231,203 2012 2

Bjørn Tore Taranger har 6 av de 13 beste resultatene på Bislett 24-timers. Her etter seieren i 2022. Annette Velde Sande som også vant i 2022 har det tredje beste resultatet av kvinnene. (Foto: Samuel Hafsahl)

Adelskalender kvinner: Rank Navn Nasjon Kjønn Resultat År Plass 1 Therese Falk NOR K 261,170 2021 1 2 Therese Falk NOR K 234,270 2019 1 3 Annette Velde Sande NOR K 232,717 2022 1 4 Anna Grundahl SWE K 231,832 2017 1 5 Simone Durry GER K 228,540 2022 2 6 Maria Jansson SWE K 228,432 2014 1 7 Simone Durry GER K 228,079 2018 1 8 Therese Falk NOR K 227,400 2017 2 9 Mari Mauland NOR K 221,267 2019 2 10 Line Caliskaner NOR K 220,509 2022 3 11 Therese Falk NOR K 220,349 2016 1 12 Ranveig Hansen NOR K 219,509 2021 2 13 Sharon Gayter GBR K 219,178 2008 1 14 Mari Mauland NOR K 218,511 2017 3 15 Simone Durry GER K 217,186 2017 4 16 Grete Rugland NOR K 216,707 2021 3 17 Anna Grundahl SWE K 216,298 2016 2 18 Simone Durry GER K 215,804 2019 3 19 Ninette Banoun NOR K 215,387 2017 5 20 Annika Nilrud SWE K 215,018 2013 1 21 Frida Södermark SWE K 214,282 2012 1 22 Edit Bérces HUN K 214,185 2006 1 23 Laila Öjefelt SWE K 213,575 2014 2 24 Mari Mauland NOR K 212,695 2021 4 25 Maria Jansson SWE K 211,738 2011 1

Julie Aspesletten er den siste kvinnelige vinneren på Bislett 24-timers. (Foto: Samuel Hafsahl)

Alle vinnere Bislett 24-timers 2006-2022 kvinner: År Navn Nasjon Resultat 2006 Edit Bérces HUN 214,185 2007 Sharon Broadwell NOR 211,347 2008 Sharon Gayter GBR 219,178 2010 Torill Fonn Hartikainen SWE 203,849 2011 Maria Jansson SWE 211,738 2012 Frida Södermark SWE 214,282 2013 Annika Nilrud SWE 215,018 2014 Maria Jansson SWE 228,432 2015 Therese Falk NOR 210,764 2016 Therese Falk NOR 220,349 2017 Anna Grundahl SWE 231,832 2018 Simone Durry GER 228,079 2019 Therese Falk NOR 234,270 2021 Therese Falk NOR 261,170 2022 Annette Velde Sande NOR 232,717 2023 Julie Aspesletten NOR 205,297 Alle vinnere Bislett 24-timers 2006-2022 menn: År Navn Nasjon Resultat 2006 Christian Ritella SWE 233,605 2007 Henrik Olsson SWE 246,580 2008 Ralf Weis GER 225,173 2010 Michael Vanicek GER 250,068 2011 Steve Holyoak GBR 226,734 2012 Bjørn Tore Kronen Taranger NOR 245,360 2013 Bjørn Tore Kronen Taranger NOR 247,797 2014 Jesper Fägersten SWE 219,724 2015 Bjørn Tore Kronen Taranger NOR 257,606 2016 Jesper Fägersten SWE 213,839 2017 Bjørn Tore Kronen Taranger NOR 256,443 2018 Dan Välitalo SWE 250,743 2019 Torbjörn Gyllebring SWE 246,227 2021 Allan Hovda NOR 264,887 2022 Bjørn Tore Kronen Taranger NOR 260,235 2023 Rafal Wos POL 225,165





Neste års løpsleder og tidligere Kondispresident, Marit Bjerknes, er på lista over de som har løpt Bislett 24-timers flest ganger. Her fra 2011. (Foto: Kjell Vigestad)