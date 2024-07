Med bakgrunn i den siste værinformasjonen ble det besluttet å utsette triatlon-arrangementet for menn til onsdag 31. juli kl. 10.45. Triatlon for kvinner skal etter planen starte samme dag klokken 08.00.

Begge arrangementene er avhengig av at de kommende vannprøvene overholder de vedtatte terskler for svømming. Reservedato er fredag 2. august, og det er i verste fall mulig at konkurransene ender som duatlon med 5 km løp, 40 km sykling og 10 km løp.

OL Paris 2024 og World Triathlon gjentar at deres prioritet er helsen til utøverne. Testene som ble utført i Seinen tirsdag avslørte vannkvalitetsnivåer som ikke ga tilstrekkelige garantier for å tillate at arrangementet kunne avholdes.

- Dessverre kan meteorologiske hendelser som regnet som falt over Paris 26. og 27. juli, endre vannkvaliteten og tvinge oss til å omplanlegge arrangementet av helsemessige årsaker, heter det i pressemeldingen på World Triathlon.

