Finnskogløpet har tradisjoner helt tilbake til mellomkrigstida, og etter krigen ble løpet arrangert årlig fram til og med 1993 da det ble stopp. I fjor tok Lunderseter IL opp igjen løpet etter 30 års dvale og fikk en strålende restart med 78 deltakere. Lunderseter IL er fra tidligere vist seg som rutinerte arrangører av Finnskogen triathlon, o-løpet Finndulten og sykkelrittet Finnskogkuréren.

Finnskogløpet tilbyr en løpsopplevelse for alle, uansett alder eller ferdighetsnivå med et bredt utvalg av distanser og klasser. Det er distanser fra 300 og 900 meter for barn til 5,6 km, 11,2 km og 21,8 km.

Mer terreng og mindre grus

Nytt av året er at den lengste distansen på en drøy halvmaraton får mer terreng. Lokale ildsjeler har stått på og ryddet nye stier hele sommeren, og en ny løype ble ferdigstilt to uker før løpsdagen. Det betyr at langløypa går fra ca. 30% til 75% terreng!

Vel og merke seg er de lave startkontingentene, hvor alle barn opptil 13 år deltar helt gratis. Fra 13 år er det moderate satser med 100 kr på alle distanser uten tidtaking og 200 kr uansett distanser med tidtaking. Du er altså garantert å få mye natur- og løpsopplevelse for pengene. Det er flotte deltakermedaljer til alle, og det er plasspremiering for de tre beste på hver distanse for kvinner og menn.

Det er spådd fint høstvær med sol og opp mot 22 grader på lørdag. Det vil være tre drikkestasjoner med sportsdrikke og vann på 21,8 km, og ved målgang er det i tillegg bananer som 11,2 km vil passere underveis.

