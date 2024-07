Årets nyhet: 100 miles

Den største nyheten i årets Meråker Mountain Challenge er innføringen av en 100 miles-distanse. Denne distansen er populær blant ultraløp-arrangører over hele Europa og verden, og nå kan man altså forsøke seg på denne ekstreme utfordringen i Meråker i Trøndelag. Løypa er designet for å gi deltakerne en unik blanding av myrterreng, fjellstier, grusveier og asfalt, noe som gjør den til en av de tøffeste 100 miles-løypene i Europa.

Arrangørene legger ikke skjul på at denne løypa er spesielt krevende:

- Det hevdes at kombinasjonen av alt langs denne løypa gjør den til Europas tøffeste 100 miles trasé. Sterke ord, som er mulig å finne ut av etter arrangementet, forteller arrangøren.



Høydeprofil på den nye distansen over 100 miles.



Historisk bakteppe

Løypa er mer enn bare fysisk krevende. Den følger historiske stier som har vært brukt gjennom århundrer. Fra armod og gruveslit til invasjoner og fluktruter, løypa er en vandring gjennom Meråkers dramatiske historie.

- På tide å sette fokus og hylle de som måtte bukke under i gruveganger, langs jernbanen, på gårdene, i flukt, slått, nedsultet og tatt til fange, heter det i den humoristiske, men likevel alvorlige invitasjonen fra arrangøren.





Bilde fra NM i i Meråker i 2018 (Foto: Olav Engen)



Flere distanser på programmet

Selv om 100 miles-distansen er årets store nyhet, tilbyr Meråker Mountain Challenge også flere andre distanser som passer for ulike nivåer av løpere. Arrangementet er kjent for sitt brede spekter av utfordringer, og neste år har de gleden av å arrangere NM i terrengultra (for andre gang).



Program for helgen

Arrangementet starter fredag 2. august med forberedelser og en inspirerende tale av Hallgeir M. Lundemo på startstreken ved Teveltunet. Deretter følger starten på 100 miles-løpet klokken 12:00. Gjennom helgen vil løperne passere historiske steder som gruvebyen Kluksdal, gruvesamfunnet Gilså, Meråker sentrum og Fersdalen. De første deltakerne forventes å nå fjellheimen sent fredag kveld, mens de siste løperne ankommer søndag formiddag. En eventuell premieseremoni vil finne sted søndag klokken 12:00.



"Fly over"-video av 100 miles-løypa





En utfordring for de tøffeste

Med en stipulert tidsbruk mellom 30-50 timer, blir det spennende å se hvem som klarer å fullføre denne tøffe utfordringen.

- Bare to personer i verden har løpt og fullført over 100 miles i fjellet i Trøndelag. Chris Forne (New Zealand) og undertegnede, forteller arrangøren, og stiller spørsmålet:

- Hvem tør å bli den neste og hvem kommer først i mål?

Meråker Mountain Challenge 2024 lover en helg full av spenning, historie og ekstrem utholdenhet. For de som våger å delta, blir det en opplevelse de sent vil glemme.

For mer informasjon og påmelding, besøk Meråker Mountain Challenge sin nettside.