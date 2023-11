Svenske Mikael Ekvall, som løper for Strömstad Löparklubb, men nå bor i Vännersborg, har representert Sverige i både VM og EM på maraton, halvmaraton og 10.000 m. Hans personlige rekord på de respektive distansene er 2:11:37, 1:02:29 og 28:31. Tiden hans på halvmaraton var dessuten svensk rekord fra den ble satt i 2014 inntil David Nilsson slo den med 20 sekunder i 2018.

Fra maraton til ultra

For 2-3 år siden begynte Ekvall å endre fokus fra maraton til enda lengre distanser. Han begynte å trene med, og fikk treningstips av, den svenske ultraløperlegenden Rune Larsson. Det ble logget treningsøkter på over 10 mil.

– Jeg har tenkt en god stund at jeg ville prøve ultraløp. Tror det ville passe meg. Jeg tok kontakt med Rune Larsson for å få noen råd og han har hjulpet meg mye. Jeg ville ha utfordringen, å klare 10 mil eller 24 timer.

Dette forklarte Mikael Ekvall for to år siden i podkasten "Spring Snyggt" om overgangen fra å være maratonløper til å bli ultraløper.

Ultradebutant

Foruten et forsøk på 92 km i UltraVasan i 2021 (som han måtte bryte pga skade) debuterte Ekvall i mai i år som ultraløper i det svenske mesterskapet på 100 km. Der kom han på 2. plass etter å ha tilbakelagt distansen på 6:49:08.

I august i år gjorde han et nytt forsøk på de 92 kilometerne i UltraVasan. Denne gangen med større suksess enn for to år siden. Han kom på 4. plass med tiden 7:06:20 - 20 minutter bak vinner Olle Meijer.



For 2-3 år siden begynte Mikael Ekvall å endre fokus fra maraton til enda lengre distanser.

Nordisk rekord

Helt til topps på resultatlista gikk det altså sist helg, lørdag 4. november, da Mikael Ekvall vant Borås 6-Timmars etter å ha løpt 94,452 km - og det under krevende forhold med kun 6 grader, regnbyger, vått og veldig "klinete" enkelte steder. Det ble løpt i en runde som var 1892 meter lang og Ekvall passerte maraton på 2:38:34.

94,452 km på 6 timer gir en snittfart på 3:49 min/km og er både svensk og nordisk rekord. Dette er også årsbeste i verden så langt i år (for ordens skyld bør det nevnes at 6-timersløp ikke er den ultradistansen det internasjonalt knytter seg størst prestisje til). Den tidligere svenske rekorden tilhørte Anton Gustavsson med distansen 91,86 km satt tidligere i år. Den norske rekorden på 6-timers tilhører for øvrig Didrik Hermansen på 88,826 km satt i 2016.

Et par uker før konkurransen i Borås løp Ekvall en treningsøkt på 60 km i 3:50-fart og mente det var muligheter for å sette svensk rekord på 6-timers. I Borås holdt han 3:45-fart de første 80 kilometerne, men fikk det litt tyngre de siste 14.

– Planen var å holde 3:50-fart så lenge som mulig. Etter rundt fire mil tenkte jeg at det nok skulle gå hele veien. Ved 80-85 kilometer begynte jeg å bli ganske sliten, men kunne likevel holde farten ganske bra oppe, uttalte Ekvall til Strömstads Tidning etter løpet som altså resulterte i svensk rekord.

– Det er selvfølgelig veldig gøy. Jeg hadde jo svensk rekord på halvmaraton, og at jeg nå har satt en rekord til er stort, sa han.

Videre framover er målet hans å slå den svenske rekorden på 100 km. Denne tilhører Jonas Buud som i 2015 løp på 6:22:44. Dette gir en snitthastighet på 3:49 min/km. Altså samme hastighet som Ekvall hadde på sitt 6-timersløp der han bare manglet 5,5 km fra å ha løpt 100 km.

– Jeg skal forsøke å slå den rekorden (100 km) i framtiden. Kanskje allerede i det svenske mesterskapet neste år. Men det er mye som skal stemme med treningen og man må unngå skader, avsluttet Ekvall i sine uttalelser til Strömstads Tidning.

På 2. plass i Borås kom Ekvalls treningskompis Björn Martinsson, som også opprinnelig er fra Strömstad, med 82,462 km, mens Rasmus Gustafsson kom på 3. plass med 81,466 km.

Kvinneklassen ble i Borås vunnet av Catrine Gunnarsson, Falkenbergs RR med 69,786 km. På de to neste plasssene fulgte Annika Wellner med 69,177 km og Anna Liljenberg med 68,924 km

Borås 6-Timmars ble arrangert av SOK Knallen og det var totalt 169 deltakere med (96 menn og 73 kvinner).

Se resultatlister og flere bilder nedenfor.



Totalt var det 169 deltakere i Borås 6-Timmars.

10 beste menn

1. Mikael Ekvall, Strömstad löparklubb 94,452 km

2. Björn Martinsson, Vänersborgs AIK 82,462 km

3. Rasmus Gustafsson, Team Minos SC 81,466 km

4. Fredrik Sigurd, Borås Löparklubb 79,882 km

5. Niklas Berntsson 70,889 km

6. Fredrik Kling Magnusson 70,685 km

7. Linus Ivarsson, Borås Löparklubb 70,055 km

8. Torbjörn Ekvall, Falkenbergs RR 68,682 km

9. Oskar Åstrand, Borås Löparklubb 68,586 km

10. Robert Frödin, Vänersborgs AIK 67,299 km

10 beste kvinner

1. Catrine Gunnarsson, Falkenbergs RR 69,786 km

2. Annika Wellner, Umara Sport Club 69,177 km

3. Anna Liljenberg, LK Corpo Rigido 68,924 km

4. Jenny Carlsson, Stenungsunds friidrott 65,685 km

5. Anette Ottosson, Falkenbergs RR 65,409 km

6. Maria Gustafsson, SOK Knallen 62,246 km

7. Elin Engström, Umara SC 61,885 km

8. Elisabeth Hed, SOK Knallen 60,376 km

9. Susanne Ljunggren, SOK Knallen 59,550 km

10. Anna-Maria Trollsfjord, SOK Knallen 59,462 km

Arrangørens nettside

Arrangørens Facebook-side



Med 82,462 km kom Björn Martinsson på 2. plass.

Vinner av kvinneklassen i Borås 6-Timmars ble Catrine Gunnarsson med 69,786 km.



Annika Wellner kom på 2. plass i kvinneklassen med 69,177 km.