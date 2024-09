I alt stilte 126 løpere til start i den femte Mjøs-O cup-etappen som var finalen i årets cup. Dette er en ungdomscup for løpere opp til og med 20 år. Foreldre, eldre søsken og besteforeldre osv. er støtteapparat og heiagjeng denne dagen der ungdommen er i fokus.

Samlingsplass på Gåsbu skistadion. (Foto: Vang OL/Pål Stenberg)

Kart et var et utsnitt av kart over Gåsbu. Området som ble brukt er synfart i 2022 og 2024. Målestokk 1:10 000 for klassene D/H13-14, D/H15-16 og D/H17-20, og 1:7500 for øvrige klasser, ekvidistanse 5 m.

Mot mål. (Foto: Vang OL/Pål Stenberg)

Deler av området som ble benyttet har ikke vært kartlagt på 35 år. Deler av området er til tider veldig detaljfattig, men innbyr til stor fart og man måtte være nøye med retningen. Klassene D/H13-14 og oppover måtte krysse en større veg der det var satt ut vakter. Mange av løypene gikk gjennom et hyttefelt hvor respekt for olivengrønn farge for hage måtte overholdes. Noen av stiene for D/H-10 og N-åpen varr litt utydelige men varmerket på utydelige steder med røde og hvite bånd. Det var bløtt i terrenget, men ingen større bekker. På slutten hadde alle løyper en publikumspost hvor det var mulig å følge løperne på vei mot publikumsposten på jaktstartene.

Det var løperdrikke og fruktbeger til alle deltakerne etter målgang.

Foreldre venter på løperne. (Foto: Vang OL/Pål Stenberg)

Dagens løyper:

H 17-20: 6,2 km – 18 poster

D 17-20/H15-16: 5,6 km – 16 poster

D 15-16: 4.7 km – 15 poster

H/D 13-14: 3.9 km – 15 poster

H/D 11-12: 2.7 km – 13 poster

H/D-10: 1,7 km – 11 poster

B-Åpen: 3.9 km – 15 poster

C-Åpen: 2,7 km – 13 poster

N-Åpen: 1,4 km – 9 poster

Ledertrøyer:

Klassevinnere:

H17-20: Ola Dåsnes, Vang OL

D17-20: Mina Bleken Rud, Vang OL

H15-16: Odin Øysteinson Østby, Hamar OK

D15-16: Eline Kravdal, Gjø-Vard OL

H13-14: Sivert Dåsnes, Vang OL

D13-14: Mari Sørlien Stenberg, Vang OL

H 11-12: Martin Lien Støen Lillehammer OK

D 11-12: Lisa Bergman, Lillehammer OK

H-10: 10 flinke løpere

D-10: 19 flinke løpere

B-Åpen: Emilie Kloppbakken Stenbrenden, Snertingdal IF Orientering

C-Åpen: Even Kjøs, Lillehammer OK

N-Åpen: Bare vinnere, 13 løpere



Alle resultater, kart og løyp er i Livelox med vinnere av ledertrøyer, spesialtrøyer og deltakerpremier.