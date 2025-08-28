N-Åpen hadde fristart og alle andre klasser hadde minuttstart. I alt stilte 89 løpere til start i den fjerde etappen. Dette er en ungdomscup for løpere opp til og med 20 år og studenter opp til 25 år, som var nytt tilbud i år. Som vanlig var foreldre, eldre søsken og besteforeldre osv. støtteapparat og heiagjeng denne kvelden der ungdommen er i fokus.

Kart:

Elgsjøen. Målestokk 1:10:000 Ekvidistanse 5 m Utgitt 2024

Løpsområde:

Løpsområdet var realt villmarksterreng med få stier og uberørt natur. Det var diffust, med små høydeforskjeller i terrenget. Maurtuer av betydelig størrelse var tatt med på kartet, og kan og være postdetalj. Enkelte av grøftene i terrenget kunne være krevende å se. Terrenget må karakteriseres som svært godt løpbart og raskt, men bløte myrer reduserte hastigheten en del.

Ingen kom tørrskodd til start.

Løyper:

H 17-20, H21-25: 4,5 km

D 21-25, D 17-20, H15-16: 3,8 km

D 15-16: 3,0 km H/D 13-14: 3,2 km

H/D 11-12: 2,5 km

H/D 10: 2,0 km

B-Åpen: 3,2 km

C-Åpen: 2,5 km

N-Åpen: 2,0 km

Ledertrøyer:

I alle klasser unntatt N-åpen og D/H 10 løper den som leder sammenlagt i en gul ledertrøye. Det er den løperen i hver klasse med flest poeng sammenlagt som løper med den gule ledertrøyen i hvert enkelt løp. I finalen teller de 3 beste av de 4 løpene.

Spesialstrekk:

Det er lagt inn spesialstrekk i alle aldersbestemte klasser utenom H/D 10 og Nåpen. Disse strekkene teller med i kampen om de ulike spesialtrøyene, Spurtmester’n og Strekkmester’n. Oversikt over poengstillingen for trøyene finnes under løpsinformasjonen i Eventor.

Klassevinnere:

H17-20: Ola Dåsnes, Vang OL

D17-20: Lovisa Tyldum, Lillehammer OK

H15-16: Aksel Tonjer Fingarsen, Elverum OK

D15-16: Stina Fagerhaug, Gjø-Vard OL

H13-14: Martin Lien Støen, Lillehammer OK

D13-14: Linnea L`Abbe-Lund, Lillehammer OK

H 11-12: Eirik Lillemo-Thorud, Lillehammer OK

D 11-12: Esther Sørlien Stenberg, Vang OL

H-10: 6 flinke løpere

D-10: 6 flinke løpere

B-Åpen: Ivan Christopher Nybakk-Djuve, Løten OL

C-Åpen: Thea Beate Gimse-Rise, Ringsaker OK

N-Åpen: Bare vinnere, 10 løpere

H21-25: Jostein Svaland Dale, Ås-NMBU Orientering

Ola Dåsnes vant H17-20 og blir interjuet av Eskil Sande Gullord.

Det var løperdrikke og fruktbeger til alle deltakerne etter målgang. Det var også gratis grillmat for løperne i Mjøs-O cupen sponset av Gjøbi Eiendom.

Alle resultater, kart og løyp er i Livelox Her kommer også oversikt over ledertrøyer, spesialtrøyer og deltakerpremier.

Reportasjer Mjøs-o-cup 2025:

Mjøs O-cupen begynte med sprint fra Ener ungdomsskole

Sprint i Elverum i Mjøs O-cupens andre løp

Mjøs O-cupens 3. løp med parstart i Moskogen i Moelv

Kommende løp:

Løp 5, finale: 13.september – Lillehammer- Furuberglåvenetappen - Jaktstart- mellomdistanse.

Mjøs-O's nettsider