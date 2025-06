Dette er en ungdomscup for løpere opp til og med 20 år og studenter opp til 25 år, som var nytt tilbud i år. Foreldre, eldre søsken og besteforeldre osv. er støtteapparat og heiagjeng denne kvelden der ungdommen er i fokus.

N-Åpen hadde fristart, og klassene H/D 13-14 og eldre samt B-åpen hadde parstart. I alt stilte 93 løpere til start på den tredje Mjøs-O cup etappen. Løperdrikke og fruktbeger til alle deltakerne etter målgang.

Kart og løpsområde:

Moskogen. Målestokk 1:4000 ekvidistanse 2,5 m. Åpent, lettløpt og stirikt nærterreng. Relativt flatt med detaljrike og småkuperte områder innimellom. Noen områder med hogst.

Løyper:

H 17-20, H21-25: 4,7 km

D 21-25, D 17-20, H15-16: 3,7 km

D 15-16: 3,0 km H/D 13-14: 2,8 km

H/D 11-12: 1,5 km

H/D 10: 1,4 km

B-Åpen: 2,8 km

C-Åpen: 1,5 km

N-Åpen: 1,4 km

Klassene D/H13-14, D/H15-16, D/H17-20 og B-åpen hadde to runder og kartbytte.

Ledertrøyer:

Trøyeutdeling før start

Klassevinnere:

H17-20: Even Lien, Gjø-Vard OL

D17-20: Mina Bleken Rud, Vang OL

H15-16: Erik Beitdokken, Lillehammer OK

D15-16: Magnhild Kleppa Madslien, Lillehammer OK

H13-14: Kristian Urset, Vang OL

D13-14: Mari Sørlien Stenberg, Vang OL

H 11-12: Eirik Lillemo-Thorud, Lillehammer OK

D 11-12: Esther Sørlien Stenberg, Vang OL

H-10: 5 flinke løpere

D-10: 6 flinke løpere

B-Åpen: Emilie Kloppbakken Stenbrenden, Snertingdal IF Orientering

C-Åpen: Brede Krogstie, Ringsaker OK

N-Åpen: Bare vinnere, 12 løpere

H21-25: Gaute Lindaas, Elverum OK

Alle resultater, kart og løyp er i Livelox med oversikt over ledertrøyer, spesialtrøyer og deltakerpremier.

Kommende Mjøs-O cup løp:

Løp 4: 27. august - Gjøvik – Gjøbi-etappen- Mellomdistanse

Løp 5, finale: 13.september – Lillehammer- Furuberglåvenetappen - Jaktstart- mellomdistanse.