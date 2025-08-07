Fra arenaen på Hedmarktoppen vil 200 løpere være i aksjon i opptil 12 timer med backyard-løpere først ut og sist mellom klokken 8 og 20 på lørdag. Fullfører man bragden å holde ut og rekke starten på alle 12 runderne i denne backyard-løypa har man samtidig beveget seg 2856 høydemeter som tilsvarer mer enn 6 ganger fra Mjøsas dypeste punkt (449 m) og opp til vannspeilet - eller besteget Galdhøpiggen med god margin om man vil.

Løypa som alle deltakere i Mjøsen Trail skl gjennom fra en til 12 ganger på lørdag. (Skjermdump fra arrangøren)

Backyarden er den mest populære konkurransen av hele spekteret som Mjøsen Trial har å by på med over 60 deltakere fulgt av 10 km, halv og hel. Det er stor geografisk spredning av løpere fra både inn- og utland som tar turen til Hamar for å ta del i løpsgründer Jørgen Storhov Elisenberg sine rå løpsopplevelser.

Blant de påmeldte finner vi også løpere som holder høyt nasjonalt nivå. FIK Orions Sigurd Ruud Skjeseth, fersk sølv-medaljør på 10 000 m i NM, får denne helga bryne seg på langt mer utfordrende underlag. En annen med orioner NM-bravader (gull på 1500 m i 2022), Even Brøndbo Dahl, skal ta på startnummer igjen, dog uten å gå all-in på 10 km. Vidars Vilde Antonsen med flere seiere i Hamarløpet på cv-en og solide 2:08 på 800 meter og 36:00 på mila må rgne med adskillig lenger tid på mila i Furuberget med sine 345 høydemeter.

Sigurd Ruud Skjeseth i sitt solo-sølvløp på 10 000 meter på Askøy sist søndag (Foto: Arne Dag Myking)

På Mjøsen Halv stiller en annen NM-deltaker i Bergen, Maren Hansen Møllerud Hauen, som tok 7. plassen på 800 meteren. På halv stiller også sist helgs vinner av Ultradistansen (70 km) i Jotunheimen Trail Run, den tidligere o-løperen Sindre Rønning med sine røtter i Hamar.

Det er tydelig at konseptet i Furuberget appellerer til utøvere med kapasitet også fra andre utholdenhetsidretter. Mange er lokale og har nok sine rå økter der fra tidligere og vet hva de går til, som f.eks. Maren Engeskaug Nielsen som kan skilte med 13. plass i Vasaloppet og som lørdag skal forsere 745 hm på 21,1 km. Det samme skal Marion Huber Kaas, tidligere topp både orienterings- og skiløper. Vegard Ølstad Dalberg er oftest i aksjon med kart og kompass nå for tiden, men skal denne lørdagen ut på sin tøffeste maraton som i løpet seks runder og en “strafferunde” innholder 1485 høydemeter på de 42195 tilmålte meterne.

Av mange gode støttespillere som Jørgen Storhov Elisenberg har fått med på Mjøsen Trail-laget, må det nevnes at SpareBank 1 Finans Østlandet donerer 100 kr til Kreftforeningen for hver påmeldte deltaker. Med 200 påmeldte så betyr det hele 20 000 kroner til Kreftforeningen!

Løpet er altså utsolgt, med unntak av Mjøsen Kids, så det er for sent å bli med på syrefesten. Oppfordringen til hamarsinger og andre som vil oppleve noe av det heftigste av løp på «flatbygdene» blir derfor: Legg turen innom Hedmarktoppen på lørdag og hei på de tapre trail-løperne i Furuberget!

Kondis kommer også og fanger stemningen.

