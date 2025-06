- Nytt av året er at Engerdal SK er med på arrangørsida, og vi ruster oss på den måten for løpet i fremtiden, sier Karin Magnusson i Femundløpkomiteen.

- Vi håper å få mobilisert bredden i større grad, noe vi har gjort et forsøk på allerede i samarbeid med Engerdal SK med kom-i-gang løpetreninger frem mot Femundløpet og laget individuelle kom-i-gang treningsprogram, utdyper hun.

Ellers kan Magnusson berette om at det i år er gjort en skikkelig dugnadsinnsats på stadion for å få bedre fasiliteter til å håndtere løpet, blant annet ny tidtakerbu.

63 løpere stilte til start på 10 km i fjorårets utgave (Foto: arrangøren)

- Vi ser for oss vekst i antall påmeldinger på sikt. Fremtiden for løpet ser særdeles lys ut, og vi har bred støtte fra lokalt næringsliv som stiller opp år for år, forteller hun videre.

Fjorårets deltakelse pekte riktig vei med en liten økning på hoveddistansen, en 10 km i lettbeint femundterreng. Det var imidlertid en halvering av deltakelsen på 5 km.

- Vi er usikre på om vi klarer vekst i antall deltakere på 5 km og 10km i år, men vi forventer at Småtrolløpet fortsetter å vokse. De siste årene har vi hatt ca 10% vekst i antall barn hvert år, avslutter en nøkteren løpsleder. I år blir det spennende underholdning og premier for alle småtroll.

Det lokale næringslivet støtter opp om Femundløpet som har særdeles god premiering. Her er det fjorårets totalvinnerne, Henrik Velle og Sonja Emilie Moen, som får sine bonuser av den tidligere 800 m-spesialisten Randi Langøigjelten (Foto fra Femundløpets facebookside)

Den lokale stadsråden (fra Tynset) og Ren-Eng-løperen, Nils Kristen Sandtrøen, er igjen klar klar for løpet, og arrangørene gleder seg og oppfordrer varmt løpere på alle nivåer til å ta turen å kombinere med andre aktiviteter. Den lokal puben holder også åpent lørdag kveld.

Siden deltakerne gjerne bestemmer seg i siste liten, er de ikke like lett å plukke ut favoritter som da Senay Fissehatsion tok turen for to år siden og satte den råsterke løyperekorden på 29:50 på den snaue mila. Tradisjonelt hevder arrangørklubbens egne løpere seg godt, og begge fjorårsvinnerne, Sonja Emilie Moen og Henrik Velle fra Tjalve, tar helt sikker turen i håp om å kopiere fjorårets fine opplevelse Femundløpet - Norges mest sjarmerende løp i følge arrangøren!

Ida Meli Narbuvoll som vant 10 km i Femundløpet fem ganger inne i den særegne “paddocken” på oppløpet i Femundløpet i 2016. (Foto: Bjørn Røstbakken)