Katirs resultater blir stående

Katir ble opprinnelig utestengt i februar 2023 for å ha unnlatt å oppgi korrekt oppholdssted ved tre anledninger i løpet av et år. Videre etterforskning fra Friidrettens integritetsenhet (AIU) avslørte imidlertid at han hadde manipulert reisepapirer, inkludert boardingkort og reisebekreftelser, for å gi feilaktig informasjon om hvor han befant seg under en av disse dopingtestene.

AIU konkluderte med at Katir hadde «fremmet en falsk versjon av hendelser og endret dokumenter» i et forsøk på å unngå straff for brudd på meldeplikten. Forfalskningen førte til at han fikk en ytterligere fireårig utestengelse, som forlenger suspensjonen til februar 2028.