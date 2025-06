Christian Eek-Jensen brukte onsdagen til å gå gjennom den 21 km lange Duo Étoilé-løypa. Løpet er en lagkonkurranse der to kvinner, to menn eller en kvinne og en mann løper i lag. Starten går klokka 19.30 på lørdag, og med 1450 høydemeter å forsere betyr det at store deler av løypa må løpes i mørket.

– Jeg er veldig glad for at jeg gikk gjennom løypa nå i dag. Både fordi det var en utrolig fin tur i seg sjøl i godværet, men også fordi jeg nå vet mye mer om hva som vil møte meg under nattehimmelen på lørdag, fortalte Christian Eek-Jensen etter at inspeksjonsrunden var unnagjort.

Gående tok den knappe seks timer, men når han på lørdag teamer opp med tidligere norsk mester på maraton, Ole Petter Hjelle, vil nok tidsforbruket fort halveres. Noen plassering helt i teten vil det nok likevel ikke bli for Poulet Fou som duoen har gitt seg i sjøl som lagnavn.

Christian Eek-Jensen likte den 21 km lange Duo Étoilé-løypa som har 1450 høydemeter stigning og fall. (Foto: Runar Gilberg)

To spreke 17-åringer

I teten kan imidlertid en annen norsk duo være med å kjempe. Oppe i fjellet møtte vi de to 17 år gamle tvillingene, Bjørnar og Kristian Skjeflo Unhjem. De kommer fra Isfjorden og er tatt ut til VM i skyrunning seinere i sommer. Det 7 km lange U18-løpet i Mont Blanc Marathon tar de som god trening.

– Vi hadde mest lyst til å løpe 23 kilometeren, men arrangøren mente vi var for unge, så dermed blir det U18-konkurransen i stedet, fortalte de underveis på en solid treningsrunde tre dager før de skal i ilden.

Den norske duoen er ranka som de to beste i startlista, men de vil møte en rekke skarpskodde løpere, og det blir spennende å se hvor godt de vil hevde seg. Motivasjonen og treningsgrunnlaget står det i alle fall ikke på.

Bjørnar og Kristian Skjeflo Unhjem er av favorittene i U18-løpet som er 7 km langt med 650 høydemeter. (Foto: Runar Gilberg)

Bjørnar og Kristian Skjeflo var med på junior-VM i Skyrace i fjor og er uttatt også i år. Mont Blanc Marathon blir fin og relevant trening. (Foto: Runar Gilberg)

Flere favoritter

To norske løpere til er inne på favorittlistene over de 15 beste. Ida Amelie Robsham er ranka som nummer 11 på maratonøpet. Det er den mest prestisjetunge distansen med hele 10000 euro i premie til vinnerne. Halvt norske Sophia Laukli er rangert som nummer tre, og godt mulig kan hun gjøre som hun gjorde for to år siden og være første løper i mål.

I herreklassen på 42 kilometeren er kanskje Stian Sommerseth Dahl den største norske favoritten. Skiløper Andreas Nygaard gjør også en interessant start. Som langløper på ski er han i hvert fall vant til å holde på lenge.

På 90 kilometeren stiller rutinerte ultraløpere som Ingrid Lid, Kjersti Johnsen Skåtøy og Thomas Wallin-Andersen. Mest erfaring i dette terrenget har Thomas Wallin-Andersen som har flere topp ti-resultater fra ulike distanser i Ultra-trail du Mont Blanc som går i mange av de samme områdene.

På det 23 km lange Crossløpet er Liv Richter Melby rangert som nummer 11. I alt finner vi 62 norske på startlista fordelt på ti forskjellige løp, men noen forfall må en nok regne med slik at det vil være noen færre i mål. Synøve Brox er en av dem som ikke stiller. Anna Margrethe Tråve er på plass og tenker å løpe både Kilometer Vertical og 10 kilometer. Som nyopprykka i 70-årsklassen kan det fort bli en pallplass eller to på henne.

Ida Amelie Robsham ble nummer 14 i Mont Blanc Marathon i fjor. Mye tyder på at hun er i enda bedre form i år. (Foto: Runar Gilberg)

Påmeldte norske løpere 42km 23 Stian DAHL SOMMERSETH Satisfy Running SE H NOR (Norvège) 42km 62 Ida Amelie ROBSAHM Hoka SE F NOR (Norvège) 42km 67 Marte EMILSEN Team Salomon Norway SE F NOR (Norvège) 42km 78 Mari WETTERHUS Salomon Norway SE F NOR (Norvège) 42km 126 Eirik SOLEM Elnesvaagen IL SE H NOR (Norvège) 42km 202 Jonathan STAUBO M0 H NOR (Norvège) 42km 314 Stian André TOLLESHAUG M0 H NOR (Norvège) 42km 399 Andreas NYGAARD M0 H NOR (Norvège) 42km 1213 Audun MIDTHASSEL M1 H NOR (Norvège) 42km 1517 Svein Kjetil RISKA M3 H NOR (Norvège) 42km 1942 Kristine FOSSMARK M0 F NOR (Norvège) 42km 2007 Aksel ALM ZACHARIASSEN Fortum Frontrunners M0 H NOR (Norvège) 42km 2197 Svein Andreas AXELSEN SE H NOR (Norvège) 42km 2423 Roar GUNTVEDT Bekkegrenda Athletics M5 H NOR (Norvège) 42km 2615 Torjus Tandberg GUNTVEDT Bekkegrenda athletics SE H NOR (Norvège) U18YR 2701 Bjørnar Skjeflo UNHJEM Isfjorden IL CA H NOR (Norvège) U18YR 2702 Kristian Skjeflo UNHJEM Isfjorden IL CA H NOR (Norvège) 90km 3019 Aasmund KJØLLMOEN STEIEN Salomon Norway / Team Schmund SE H NOR (Norvège) 90km 3086 Anna SØRLIE Heming IL SE F NOR (Norvège) 90km 3094 Ingrid LID BFG Bergen Løpeklubb / Salomon Norway SE F NOR (Norvège) 90km 3180 Thomas WALLIN-ANDERSEN M3 H NOR (Norvège) 90km 3184 Kristian KARLSEN M1 H NOR (Norvège) 90km 3469 Thomas Haugen De LANGE IL Jutul / Intersport Beitostølen SE H NOR (Norvège) 90km 4001 Martin Saue WINTHER SE H NOR (Norvège) 90km 4004 Kirsti Johnsen SKÅTØY Egersund IK/Dale fjelløpere M3 F NOR (Norvège) 23km 5063 Liv RICHTER MELBY Salomon Norway / Nitteløp M0 F NOR (Norvège) 23km 5318 Kristian David SMOGELI Ålesund M1 H NOR (Norvège) 23km 5425 Per Christian NILSEN Treningscamp M4 H NOR (Norvège) 23km 5519 Nina WALLIN-ANDERSEN M3 F NOR (Norvège) 23km 5941 Erik Solberg ALMEDAL M1 H NOR (Norvège) 23km 6189 Sara Birgitta KUMAR M3 F NOR (Norvège) 23km 6246 Ingrid Grønn JOHANNESSEN SE F NOR (Norvège) 23km 6247 Tuva Overrein LUNDE SE F NOR (Norvège) 23km 6249 Lars GILBERG M5 H NOR (Norvège) 23km 6281 Susanne SOLBERG ALMEDAL Ullveien M1 F NOR (Norvège) 23km 6334 Ola GROETTVIK M0 H NOR (Norvège) 23km 6598 Knut LISÆTER Nukjen M3 H NOR (Norvège) 23km 6652 Gaute MARTINSEN M3 H NOR (Norvège) 23km 6654 Per-Håvard MARTINSEN M4 H NOR (Norvège) 23km 6799 Kristin TENGESDAL SE F NOR (Norvège) 23km 7303 Quentin DELOT M1 H NOR (Norvège) 10km 7648 Anna Magrethe TRÅVE Lærdal Il M7 F NOR (Norvège) 10km 7831 Tollef Tandberg GUNTVEDT Bekkegrenda Athletics JU H NOR (Norvège) 10km 7834 Silje HANSEN FRISTELSEN Bakeri og Konditori AS M1 F NOR (Norvège) 10km 8566 Synøve SJØLI SE F NOR (Norvège) KmV 10078 Jens DYBVIK BFG Bergen Løpeklubb M0 H NOR (Norvège) KmV 10098 Stian Andre TOLLESHAUG M0 H NOR (Norvège) KmV 10150 Anna Magrethe TRÅVE Lærdal Il M7 F NOR (Norvège) KmV 10169 Helge TEPSTAD Nukjen M3 H NOR (Norvège) KmV 10233 Silje HANSEN FRISTELSEN Bakeri og Konditori AS M1 F NOR (Norvège) KmV 10547 Liv Karin Søvik JOHNSEN M2 F NOR (Norvège) KmV 10626 Jostein BIRKELAND M1 H NOR (Norvège) KmV 10654 Tone LISAETER Nukjen M2 F NOR (Norvège) EA 15064 Freya ALNAES EA3 F NOR (Norvège) EA 15231 Mathias MIDTHASSEL UZAC EA2 H NOR (Norvège) Poussin 15536 Martine FOSSMARK BIRKELAND Stanghelle IL P02 F NOR (Norvège) Poussin 15537 Vetle-Andreas FOSSMARK BIRKELAND Stanghelle IL P02 H NOR (Norvège) Poussin 15601 Thomas MIDTHASSEL P01 H NOR (Norvège) minime 15860 Tilde KARLSEN Nordreisa IL Min1F NOR (Norvège) benj 16056 Fride KARLSEN Nordreisa IL Benj1F NOR (Norvège) benj 16057 Nina MIDTHASSEL UZAC Benj1F NOR (Norvège) Duo 25920 Poulet Fou Team Krank H NOR (Norvège) 1 - Ole Petter HJELLE 2 - Christian EEK-JENSEN 10km 8352060 Synøve BROX SK Vidar M6 F NOR (Norvège)