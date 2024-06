Det er bare tre år siden idéen til Moseby Invitational ble født, da Erling Moseby og noen kompiser løp 3000 meter på idrettsbanen ved Idrettshøgskolen i Oslo. Et år senere, altså i fjor, leide de seg inn på Bislett stadion. Påmeldingen var strålende og arrangøren kunne ønske 249 løpere til start, fordelt på syv heat. I år er deltakerantallet mer enn doblet, til utrolige 574 løpere. Det måtte hele 11 heat til for å gi alle en god mulighet til å løpe.



Lang lang rekke på Bislett. (Foto: Oscar Hallset)



Langrennsløperne hevdet seg igjen

Som i fjor så var det idrettsprofiler mest kjent med ski på beina, som hevdet seg best. I hvert fall i herreklassen. Eirik Mysen ble dagens raskeste mann, med 3.29,23. Han hadde åpenbart ikke et perfekt løp, skal vi dømme ut fra hans Strava-oppdatering:

- Rotete løp og dårlig disponering. Meget bra bein. Unge Astrup gjorde det meget spennende.



Eirik Mysen var raskest av alle på Bislett denne dagen. (Foto: Eirik Mysens Strava-profil)



Bak Mysen kom orienteringsløperen Ulrik Astrup Arnesen, som perset på distansen med 8.31,93. Han valgte å legge nedjoggingen sin opp til Holmenkollen, hvor han også la inn Midtstubakken x 10. På tredjeplass på Bislett kom skiløper Harald Østberg Amundsen med 8.33,21.



Noen andre kjente profiler var Hans Christer Holund, som løp på 8.40,39. Kristian Ulriksen løp på 8.42,63. Lars Agnar Hjelmeseth løp på 8.50,82.

De antatt raskeste løp i det ellevte og siste heatet, men det ble løpt på tider under 9 minutter også i heat 9 og 10. Totalt var det hele 46 menn som løp raskere enn 9 minutter.



Foto: Oscar Hallset



Skøyteløper Sofie Karoline Haugen best av damene

Damene løp også i flere heat, men totalt var det Sofie Karoline Haugen som var raskest rundt tartanen på Bislett. Mange kjenner kanskje Haugen som skøyteløper med flere nasjonale titler. Under Moseby Invitational løp hun på sterke 9.29. Gjendine Gjelstad Rebård er både orienteringsløper og løper. Hun ble nummer to totalt med 9.58. Selma Andersen ble nummer tre med 10.06.



26 kvinner løp på tider under 11 minutter.





Best i kvinneklassen - Sofie Karoline Haugen. (Foto: Oscar Hallset)



Kvinner under 11 minutter // Totalt

Plass Navn Tid 1 Sofie Karoline Haugen 09:29 2 Gjendine Gjelstad Rebård 09:58 3 Selma Andersen 10:06 4 Cecilie Høgset 10:22 5 Nora Thelma Jevne 10:28 6 Oda Brodtkorb 10:29 7 Kara Meunier 10:31 8 Lucie Magdalena Lunde Bang 10:34 9 Tina Knutsmoen 10:36 10 Guro Alvestad Hoff 10:37 11 Helene Bjørgen Fjørtoft 10:37 12 Pernille Ski Torp 10:38 13 Maja Kjærås Moland 10:39 14 Solveig Welle Rief Armo 10:40 15 Tuva Røkeberg Bygrave 10:41 16 Hannah Bjelland 10:45 17 Nora Sofie Doksrød 10:46 18 Nora Elisabeth Falster 10:47 19 Sigrid Jøranli Sundgaard 10:52 20 Ingrid Bergene Aabrekk 10:53 21 Andrea Wilmann 10:54 22 Mina Sofie Kjærås Moland 10:54 23 June Bui 10:56 24 Ingrid Vonheim Muri 10:57 25 Ane-Marie Berget Hareland 10:59 26 Veslemøy Rønnevik 10:59

Det var mye liv på Bislett denne lørdagen. (Foto: Oscar Hallset)



Menn under 9 minutter // Heat 11

Plass Navn Tid 1 Eirik Mysen 08:29.23 2 Ulrik Astrup Arnesen 08:31.93 3 Harald Østberg Amundsen 08:33.21 4 Hans Petter Berg Rolke 08:35.07 5 Hans Christer Holund 08:40.39 6 Iver Wang Johansen 08:42.19 7 Kristian Ulriksen 08:42.63 8 Petter Myhr 08:43.75 9 Brage Buseth Hammerstad 08:48.74 10 Lars Agnar Hjelmeset 08:50.82 11 Arve Moen Listaul 08:51.10 12 Martin Brekke 08:52.05 13 Andreas Habtamu Fossan 08:52.29 14 Elias Haugen Torjussen 08:53.36 15 Gjermund Blauenfeldt Næss 08:53.99 16 Sondre Skomedal Ramse 08:55.86 17 Ragnar Nersten 08:56.71 18 Tobias Opdalshei Baumann 08:57.70 19 Axel Mender 08:58.09 20 Endre Berg Leiren 08:58.93 21 Mathias Møller 08:59.03



Menn under 9 minutter // Heat 10

Plass Navn Tid 1 Henning Åsheim 08:40 2 Jo Eirik Aksel Møller 08:41 3 Martin Grønvold 08:46 4 Geir Lervik 08:48 5 Eirik Offenberg 08:50 6 Seve De Campo 08:50 7 Christopher Holberg 08:52 8 Jonas Dyrli Thoresen 08:52 9 Espen Hegstad Krüger 08:53 10 Lars Sønsterud 08:53 11 Aleksander Elde Holmboe 08:56 12 Petter Stakston 08:56 13 Lars Young Vik 08:57 14 Kristen Mikkelsplass 08:57 15 Joe Davies 08:58 16 Anders Eide Gløersen 08:58 17 Magnus Warvik 08:58 18 Øyvind Moen Fjeld 08:59



Menn under 9 minutter // Heat 9

Plass Navn Tid 1 Iver Tildheim Andersen 08:47 2 Mathias Høgenes Oppegaard 08:52 3 Magnus Perger 08:55 4 Erik Nordsæter Resell 08:56 5 Andreas Kirkeng 08:56 6 Erlend Berger 08:57 7 Axel Aalde 08:59 8 Jørgen Røkkum Vevang 08:59



Moseby Invitational er blitt en familibedrift: Her er bestefar Svein Pedersen godt i gang med grilling, sammen med Heidi Moseby. Familien tar seg også av utdeling av startnummer og t-skjorter. (Foto: Oscar Hallset)



Det var mulighet for å teste ski-ergo denne dagen, og Ingrid Bergene Aabrekk prøvde seg. (Foto: Oscar Hallset)





