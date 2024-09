Til tross for kollisjonen med Oslo Maraton så er påmeldingen til Hauernløpet god. Skjønt med fulltegna løp i Oslo, så kan det kanskje det medvirke til at flere stiller i Drammen der det ennå er mulig å melde seg på.

– Påmeldingene strømmer på, og vi har allerede passert de tre siste årene i antall forhåndspåmeldte. Med det fine været som er varslet på lørdag forventer vi også en god del etteranmeldte, så her går det mot ny deltagerrekord, skriver arrangøren i en pressemelding.

I tillegg til det 19 km lange Hauernløpet arrangeres det også ultraløp. Det starter klokka 8 om morgenen og går tre runder i den samme løypa, altså 57 km.

Godværet den siste uka har tørket opp stiene en god del, men med generelt mye regn i september må en likevel være forberedt på flere blaute parti.

Hauernløpet ble første gang arrangert i 2018, mens Hauern Ultra ble introdusert i 2020. Løpet inngår i Hauerntrippelen som også omfatter Torleif Haugs Minneløp på ski, og Hauernrittet.

Hauern-arrangementa er også en hyllest til Torleif Haug som tok tre gull under tidenes første vinter-OL. Det skjedde i Chamonix i 2024, og 100-årsjubileet vil bli markert med at deltakerne i Hauernløpet får deltakerkrus med gulldekorasjon.





Start og mål er på Spiralen like nord for Drammen, og så får løperne en variert og ganske kupert runde inn i Drammensmarka.



Mer info på Hauernløpets heimeside