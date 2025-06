Skagerrakmila er et klassisk sommerløp i en sørlandsby. Store deler av traseen går langs sjøen, og får værmelderne rett, blir det strålende sol og rundt 25 varmegrader i skyggen.

I fjor ble det satt deltakerrekord med 449 fullførende på 10 km. Det skal altså veldig mye til for at den ikke blir klart forbedra i år. Skagerrakmila er et K-løp med rabatt på startkontingenten til alle Kondis-medlemmer.

Det vil være mulig å melde seg på også på løpsdagen, forutsatt at taket på 1000 løpere ikke er blitt nådd. Premiene til de tre beste kvinner og menn er gavekort på henholdsvis 3000, 2000 og 1000 kroner. I tillegg er det gavekort på 1000 kroner til beste jente og gutt under 18 år. I barneløpet vanker det premie til alle.

På lista over tidligere vinnere finner vi en rekke sterke løpere som for eksempel Bente Moe, Grete Kirkeberg, Kirsten Otterbu, Helge Dolsvåg, Frank Bjørkli, Terje Næss, Tesfaye Bekele, Carsten Jørgensen, Urige Buta og Karl Johan Rasmussen. De som har løpt fortest etter at løypa ble lagt om i 2018, er Trine Mjåland med 36.28 (2024) og Weldu Negash med 31.13 (2018) i sluttid. Best tid noensinne har Grete Kirkeberg som løp på 33.25 i 1955 og Tesfaye Bekele som samme år løp på 29.04.