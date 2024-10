Løpet startet som et prøveløp med 10 deltakere i 2021, og har hatt økt deltakelse hvert år fram til årets 127. Løpet er ikke organisert gjennom noe forbund, men arrangeres av Mads Buhaug, den idrettsglade kapteinen i Forsvaret, med støtte av familie og venner.

Komplette resultater

Det var stor fart ut fra start, der det beste løperne posisjonerte seg med en gang. Vinneren Sjur Krystad Prestsæter med startnummer 108 sees i midten av startfeltet ved siden av skiløperen Håvard Solås Taugbøl med startnummer 5.

Tetgruppa. Her har tetgruppa kommet et godt stykke oppover Musdalsvegen, omtrent halvvegs i løpet. Håvard Solås Taugbøl (5) er i tet ved siden av Leif Christian Tallaksen (78) som ble nr. 2 i løpet, Mats Daviknes-Andreassen (46) delvis skjult ble nr. 3 i løpet, Sjur Krystad Prestsæter (108) som ble vinner av løpet. Bakerst følger Olaf Talmo (102) som kom i mål på fjerdeplass.

Sterke motbakkeløpere som sjelden står over et løp, her ser vi Magnus Bleken (90) fra Rudsbygd IL tett fulgt av Øyvind Hasli (29) fra Lillehammer IF

Musdølen Mads Buhaug (84) hadde en hektisk dag under Musdal Opp, som arrangør, funksjonær og deltaker. Her i følge med Marcos Puigdefabregas fra Lillehammer med startnummer 35.

Raske jenter. Liv Iren Hove fra Lillehammer (117) leder her en gruppe løpere omtrent midtveis i løpet og kom i mål på 4. plass. Her i følge med 14 år gamle Erik Beitdokken fra Lillehammer O-klubb (100), Anne-Sofie Pollestad (30) fra Torpa IL som kom i mål som nest raskeste kvinne og Anna Zielinkiewicz, delvis skjult med startnummer 68. Hun ble tredje raskeste vinne i mål.

Glade gutter i motbakkeløp. Fra venstre Isak Selsås Anvendsen (61), Kjell Røstad (86), Tor Arne Ringstad (27) og Marius Buskenes Ringstad (44). Ytterst til høyre Erling Frøyse Moe (31)

Godt hømør. Flertallet av løperne tok seg tid til å hilse og smile til fotografen i motbakkene. Her ser vi Augusta Welle Strand (141) fra Oslo sammen med Erik Barlund (63) fra SI Aktiv Lillehammer.

Stor idrettsglede. Eirik Røysheim fra Team Mosetertoppen Skiline, deltok i Musdal Opp for andre gang. Han fullroser dette uhøytidelige arrangementet som Mads Buhaug har tatt initiativet til sammen med familie og venner i Musdal.

Motbakkeløpets yngste deltaker var 11 år gamle Jan Zielinkiewicz (56) fra Lillehammer IF, her i følge med styrkeløfteren Bilal Hamdan (139) som representerer Outdoorsport.

Eldste deltaker. I en alder av 75 år fullførte Jon Andreas Krogsveen det tøffe 8,65 km lange motbakkeløpet med en stigning på 706 høydemeter på 1 time og ti minutter - ikke verst!!!

Saft og Twist. Ingen deltakeravgift, mange fine premier og til og med gratis saft og Twist til alle. Her serverer Lisbeth Larshus, samboer med arrangør Mads Buhaug, saft og Twist til Lone Johanne Nilssen fra Sima IL i målområdet.

Barnemotbakkeløp for første gang. Gunnar Kaus fra Sør-Vekkom lauparlag fullførte det tøffe motbakkeløpet på tiden 44:56. Og etterpå var han støtteapparat for sine to døtre i det nye barnemotbakkeløpet, der alle fikk sine flotte gullmedaljer.

Med solide sponsorer kunne arrangøren dele ut pengepremier til raskeste gutt og jente født 2005 eller senere. Her mottar 13 år gamle Kristin Haug fra Lillehammer og 18 år gamle Mats Daviknes-Andreassen fra Nittedal IL sine pengepremier fra arrangør Mads Buhaug. Det ble også delt ut pengepremier (5000, 3000, og 1500 kroner) til de tre raskeste dame- og herreløperne.