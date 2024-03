Løypekart- og profil for 10 km. (Foto fra løpets nettsider)

Grue Halvmaraton hadde 180 påmeldte og 177 deltakere i den aller første utgaven i 2022, og i den andre utgaven som gikk i snøvær 1. mai i fjor var det 276 påmeldte og 229 fullførende.

I år er Grue IL stolte av å kunne ønske hele 750 løpere velkommen til Kirkenær 1. mai. Arrangørene har store planer for veien videre, men først skal årets arrangement gjennomføres og sørge for at alle som kommer skal ha de beste forutsetningene til å oppnå sine mål og sitte igjen med en fantastisk opplevelse.

Startliste med 776 påmeldte (inkl. barneløp)

Selv om begge distanser er utsolgt over to måneder før løpsdagen, vil det ikke legges ut flere billetter og det opereres heller ikke med noen venteliste. Det er derfor en god del som sier seg interessert i å kjøpe startnummer på gruppen for kjøp og salg av Startnummer på Facebook

Sigurd Ruud Skjeseth er påmeldt på 10 km i Grue 1. mai . Her blir han jaget av Senay Fissehatsion og Frew Zenebe Brkineh (skjult) i Knarvikmila som ex-Tjalve- (nå Orion)-løperen vant i 2020. (Foto: Arne Dag Myking)