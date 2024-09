Etter en ganske våt august fikk deltakerne i Bykarusellen en følelse av sommer i høstens første løp. Runden langs Store Lungegårdsvann er flat og gir gode forhold for gode løpstider. Blant mennene ble det ni løpere under 17 minutter, og det var fire kvinner under 20 minutter.

Og i kvinneklassen ble det en ganske solid seier til Rebecca Hilland fra Bfg Bergenløpeklubb. Hun er fremdeles en av de aller beste løperne på vestlandet, og tar gjerne seieren i gateløp hun stiller opp i. Anne Hansen fra Gular løp inn til andreplassen minuttet bak, mens Anne-Mette Juuhl tok tredjeplass, også hun fra Gular.

Litt tettere ble det blant mennene, der det ble jevnere mellom de tre beste, Callum Smith, Remy Furevik og Mark Purkis. Callum og Mark løper for Varegg, Remy for Ask Friidrett.



Resultater 5 km kvinner

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 29 Rebecca Hilland Bfg Bergenløpeklubb K40-44 0:17:16 2 33 Anne Hansen Gular, IL K20-34 0:18:19 3 56 Anne-Mette Juuhl Gular, IL K35-39 0:19:22 4 51 Silje Eidsheim Raknes Bergen K20-34 0:19:50 5 18 Vibeke Sognnes HSI K20-34 0:20:59 6 28 Karoline Elise Kalager Bergen K20-34 0:21:31 7 160 Gina Farsirotos Bergen K20-34 0:22:02 8 260 Kari Margrethe Erstad Bergen K40-44 0:22:04 9 252 Anja Lutentun Rådal K40-44 0:22:08 10 248 Kjersti Solbu Fyllingsdalen K45-49 0:22:57 11 52 Thea Skar Conradi Kristiansand S K20-34 0:23:16 12 45 Ingrid Strømsnes Kravdal Straume K20-34 0:23:19 13 14 Ingela Khan Team Ingela&Jenny K20-34 0:23:31 14 53 Kine Bøe Risa Bergen K20-34 0:23:46 15 274 Thea Teige Bergen K20-34 0:24:00 16 275 Nora Rogne Voss K20-34 0:24:01 17 244 Christina Svendsen Bergen K35-39 0:24:09 18 279 Kristin Annette Birkeland Landås Legesenter K40-44 0:24:25 19 21 Oddny Ringheim Vik IL K60-64 0:24:45 20 239 Synnøve Nyhammer Bergen K20-34 0:24:48 21 17 Elise Dahle Grøsvik Søreidgrend K15-19 0:24:55 22 298 Kate Vitola Fyllingsdalen K40-44 0:24:55 23 268 Maren Høviskeland Ask Friidrett K20-34 0:25:08 24 272 Linn-Mari Hårajuvet Villanger Ask Friidrett K40-44 0:26:01 25 286 Milena Górska Bergen K20-34 0:26:45 26 40 Janniche Eide Rådal K40-44 0:27:31 27 261 Iselin Norstrand Nesttun K35-39 0:27:53 28 267 Therese Myhre Odfjell Bergen K35-39 0:28:31 29 240 Mariann Øvstegård Telesport Bergen K60-64 0:29:23 30 257 Kristine Bjånesø Haukeland Mandagsterapi K45-49 0:29:48 31 19 Trine Helland Laksevåg K40-44 0:32:08



Det er Idrottslaget Gular som arrangerer Bykarusellen Perseløp. Her er noen av dem som er med å arrangere, og noen som løp: Ingrid Raa Hauge, Adele Norheim Henriksen, Anne-Mette Juuhl, , Tore Akerlie, Christopher Wiggen,



Tre gode Gular-løpere: Amalie Joensen løp ikke denne gangen, men Anne Hansen og Anne-Mette Juuhl ble nummer to og tre.

Resultater 5 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 44 Callum Smith Varegg Fleridrett / Team Drevelin M20-34 0:16:10 2 30 Remy Furevik Ask Friidrett M35-39 0:16:33 3 41 Mark Purkis Varegg Fleridrett M20-34 0:16:39 4 258 Magnus Kallager Varegg Fleridrett / Onesubsea M20-34 0:16:39 5 273 Sigve Lillebø Ask Friidrett M15-19 0:16:48 6 278 Henrik Angermund Varegg Fleridrett M40-44 0:16:48 7 259 Anders Veum Varegg Fleridrett / EY BIL M20-34 0:16:49 8 47 Jørgen Endresen Høiås Bergen M20-34 0:16:53 9 46 Mikkel Espolin Birkeland Sonat M20-34 0:16:58 10 255 Herman Andreassen Ask Friidrett M15-19 0:17:05 11 282 Erik Skaadel Bergen M20-34 0:17:06 12 36 Ole Morten Gjøsæter EY BIL M20-34 0:17:23 13 281 Ole Magnus Hårajuvet Villanger Ask Friidrett M15-19 0:17:26 14 55 Jørgen Greibesland Bergen M20-34 0:17:36 15 42 Richard Lunde OS M35-39 0:18:03 16 288 Sakarias Breivik Ask Friidrett M15-19 0:18:11 17 34 Magnus Morbech Bergen M20-34 0:18:26 18 280 Henrik Hårajuvet Villanger Ask Friidrett M15-19 0:18:29 19 249 Evgeny Alexander Tangedal DNB Klubben M20-34 0:18:35 20 238 Julian Erik Fjæreide Nævdal Laksevåg TIL M15-19 0:18:37 21 276 Tommy Birkeland Bergen M40-44 0:18:42 22 287 Philip Vang Ask Friidrett M40-44 0:18:55 23 243 Martin Martinussen Tvedt BFG Bergen Løpeklubb M35-39 0:18:56 24 38 Thomas Nesse Bergen M20-34 0:18:57 25 43 Bjørnar Eidsheim Eikanger IL M55-59 0:19:13 26 237 Adrian Lockertsen Davanger DNB M20-34 0:19:20 27 241 Jackie Zhang Laksevåg M20-34 0:19:26 28 35 Aleksander Mork-Knudsen Satselaget M35-39 0:19:29 29 256 Eirik Vassbotn Bergen M20-34 0:19:29 30 250 Tomas Mikal Eagan Cafe Sanaa M55-59 0:19:36 31 48 David Nygård Bergen M35-39 0:19:36 32 32 Tor Svanøe TnT Trening M40-44 0:19:40 33 254 Sverre Nøkleby BFG Bergen Løpeklubb M45-49 0:19:41 34 242 Erlend Johansen Tottenham Hotspur M35-39 0:19:55 35 299 Atis Vitols Fyllingsdalen M45-49 0:20:15 36 290 Jan Inge Pedersen Ask Friidrett M60-64 0:20:37 37 270 Morten Tordal Bergen M20-34 0:20:38 38 188 Ola Leier Øl og Kondis M40-44 0:20:39 39 266 Jonas Birkeland Sædalen IL M1-14 0:20:39 40 39 Bjarne Otto Lyngbø Ask Friidrett M60-64 0:20:48 41 285 Eilif Villanger Ask Friidrett M70-74 0:21:02 42 284 Ole Andre Aa Bergen M35-39 0:21:28 43 245 Martin Hagen Martin Hagen M40-44 0:21:31 44 289 Georg Breivik Ask Friidrett M1-14 0:22:11 45 50 Stig Morten Villanger Ask Friidrett M60-64 0:22:17 46 262 Knut Sundfjord Capgemini M55-59 0:22:44 47 271 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke M75-79 0:22:59 48 54 Jørgen Lund Bergen M20-34 0:23:14 49 277 Oddbjørn Wendelbo Straumsgrend M40-44 0:23:43 50 49 Roger Larsen FRI IL M70-74 0:24:57 51 23 Kjetil Fotland Loddefjord M50-54 0:24:58 52 27 Brage Mathias Andvik Fagnastøl Indre Arna M1-14 0:26:08 53 11 Magnar Uthaug Fyllingsdalen M65-69 0:26:12 54 269 Jesper Birkeland Sædalen IL M1-14 0:26:20 55 8 Kenneth Sagevik Bergen M70-74 0:26:56 56 265 Ove Hansen Laksevåg M60-64 0:26:56 57 157 Per Magne Skaar Gular, IL M75-79 0:27:10 58 300 Atle Kolbeinsen Gular, IL / Gular Il/Dnb M65-69 0:27:36 59 24 Thomas Fotland Loddefjord M1-14 0:28:18 60 264 Arvid Bjørsvik Gular M80+ 0:28:55 61 164 Torbjørn Birkelund Rådal M40-44 0:29:17 62 283 Kasper Festvåg Bergen M20-34 0:30:02 63 3 Asbjørn Kvernrød Gular, IL / Team Sportsmanden M75-79 0:31:03 64 263 Viljar Bjånesø Hagen Laksevåg TIL M1-14 0:31:22 65 6 Knut Erik Reigstad Valestrandsfossen M35-39 0:32:32 66 37 Arthur Johannes Lillefosse Gular, IL / Gular M80+ 0:34:19 67 10 Audun Dahle Søreidgrend M70-74 0:35:40



Remy Furevik fra Ask Friidrett inn til en andreplass.