Som vanlig er det en sterk internasjonal deltagelse når startskuddet går i det løpet som antagelig har blant de mest krevende klimatiske forhold av norske løp. Kulden kan være streng og føret utfordrende i Tromsø midtvinters. I fjorårets løp var ikke kulden på sitt strengeste, men det var allikevel ganske surt og kaldt for løperne. Det deltok da over 1500 løpere.

Værmeldingen for Tromsø til lørdagen er likevel kanskje ikke av de verste. Det er riktig nok meldt kaldt vær med 8 til 10 minusgrader, men det skal være lite vind. Det blir nok uansett en stor opplevelse for deltakerne som løper gjennom polarnatten i Tromsø, kanskje med nordlyset blafrende over hodene.

Det er fire distanser å velge mellom i Polar Night Marathon: hel- og halvmaraton og 5 og 10 kilometer.

Les mer om Polar Night Marathon - Mørketidsløpet

Startliste Polar Night Marathon 2025

Mørketidsløpet i 2023. (Foto: Zoltan Tot)

Nasjonaliteter blant de påmeldte i Polar Night Marathon: